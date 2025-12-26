IBM Data Set Commander for z/OS

تحسين الوظائف والأتمتة لعمليات مجموعات البيانات الدفعية وعلى الإنترنت

خلفية تجريدية للمثلثات.

لمحة عامة

يُعَد IBM® Data Set Commander for z/OS منتجًا برمجيًا يوفر إنتاجية محسَّنة ووظائف مؤتمتة لعمليات مجموعات البيانات على نظام z/OS. يوفر قدرات تفاعلية ودفعيّة للعمل مع مجموعات البيانات المقسَّمة (PDS) ومجموعات البيانات الموسَّعة القابلة للتجزئة (PDSE) وأعضائها، بهدف تعزيز إنتاجية تكنولوجيا المعلومات. 

يستفيد Data Set Commander أيضًا من دعم z/OS لـ PDSE V2 وإصدارات أعضاء PDSE.
تحسين الوظائف والمرونة

إدارة ومراقبة ومعالجة مجموعات PDS وPDSE وأعضائها باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات الإنتاجية، سواء عبر الإنترنت أم على دفعات.
تعزيز إنتاجية ISPF

الاستفادة من وظائف مثل الضغط التلقائي لمجموعات PDS وتوسيع الدليل، بالإضافة إلى قدرات البحث في وحدات التخزين ومجموعات البيانات وأعضائها والنصوص داخل الأعضاء.
تحسين الموارد

الاستفادة الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل. على سبيل المثال، مراقبة أحداث LLA وتوجيه مرفق z/OS LLA تلقائيًا لتحديث إدخالات دليل LLA لجميع الأعضاء الذين تم تحديثهم وتتم إدارتهم عبر LLA.

الميزات

العنصر التفاعلي

العنصر التفاعلي هو واجهة متكاملة مع ISPF تضيف قدرات إضافية لمعظم وظائف ISPF الرئيسية. احصل على الأوامر المحسَّنة والاختصارات وتحسينات في التنقل والإنتاجية وقوائم المحفوظات لإدارة مجموعات البيانات والأعضاء التي تم الوصول إليها مؤخرًا. تساعدك وظيفة قائمة الكائنات (Object List – OLIST) على إدارة قوائم المكتبات التي تطابق معايير التحديد مثل أنماط الأسماء ونوع الكائن وغيرها. يمكنك أيضًا البحث في وحدات التخزين ومجموعات البيانات والأعضاء والنصوص داخل الأعضاء.

 التكامل التلقائي مع ISPF استكشِف Interactive System Productivity Facility

العنصر الدفعي

يعزز العنصر الدفعي أداة IBM® IEBCOPY، حيث يوفر قدرات تساعد مبرمجي النظام والتطبيقات على التعامل مع مجموعات البيانات المقسَّمة والتسلسلية. تفريغ وضغط مجموعة بيانات متسلسلة فعلية، أو مجموعة بيانات PDS أو PDSE، وحذف الأعضاء وإعادة تسميتهم وإضافة أسماء بديلة لهم. نسخ وحذف واستعادة أجيال أعضاء PDSE. يمكنك أيضًا استرجاع أعضاء PDS المحذوفين وإنشاء أو استيراد قائمة بعناوين الأعضاء التي يديرها DSC لمجموعة PDS أو PDSE.

 أداة دفعات تحل محل IEBCOPY.

عنصر المراقبة

يعمل عنصر المراقبة تلقائيًا على تحديث مدخلات دليل Library Lookaside (LLA) والكائنات التابعة لـ Virtual Lookaside Facility (VLF) للأعضاء المُدارة بواسطة LLA لتقليل نشاط الإدخال/الإخراج. مزامنة ذاكرة التخزين المؤقت لـ LLA ومدخلات الدليل المحدَّثة أثناء بدء تشغيل DSC Monitor وتنشيط مجموعة LLA، وعرض أسماء الأعضاء التي تكون مدخلات الدليل الخاصة بهم غير متزامنة مع LLA. يتضمن عنصر الشاشة واجهة مشغِّل تعتمد على القائمة.

 شاشة DSC

قدرة التدقيق

تُتيح لك قدرات التدقيق إنشاء سجلات System Management Facility (SMF) تلقائيًا عند نسخ PDS إلى PDS أو مجموعات بيانات متسلسلة إلى PDS. تصفية سجلات SMF لتحديد السجلات التي يجب تتبُّعها وتلك التي لا يجب تتبُّعها.

 ملف تعريف تصفية سجلات SMF

دعم أجيال أعضاء PDSE

عرض قائمة الأعضاء مع جميع الأجيال، حيث يمكن للمستخدمين تصفح أجيال أعضاء PDSE وتعديلها ونسخها وحذفها واستعادتها. تسهِّل أوامر CLONE تحويل PDS إلى PDSE للاستفادة من قدرة PDSE التلقائية على إعادة استخدام المساحات. دعم تحسينات أخرى في z/OS PDSE مثل تحسين استخدام المساحة وأداء القراءة، وتقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية وتقليل عمليات الإدخال/الإخراج.

     دعم أجيال أعضاء PDSE

      التفاصيل الفنية

      متطلبات التثبيت

      يتطلب تثبيت وتشغيل Data Set Commander 9.1 أنظمة تشغيل IBM z/OS 2.1 أو أحدث. 

      تثبيت Data Set Commander لا يتطلب IPL أو الوضع المصرح به. نظرًا لأنه يتم استدعاء Data Set Commander من خلال المكتبات المُشار إليها في إجراء تسجيل الدخول TSO أو CLIST، يمكنك تثبيته على مستوى النظام بأكمله أو لمجموعة محددة من المبرمجين فقط.

       اطَّلِع على جميع متطلبات التثبيت الأخرى

      منتجات ذات صلة

      IBM® Application Delivery Foundation for z/OS

      الوصول إلى أدوات المؤسسة لتطوير تطبيقات z/OS.

       IBM® Compiler and Library for REXX on IBM Z

      الاستفادة من برمجة REXX وتطوير وتشغيل تطبيقات IBM Z.

       IBM® Db2 for z/OS

      التعامل مع أعباء العمل المتغيرة بسرعة والمتنوعة وغير المتوقعة مع تحسين استخدام الموارد والاستثمار.

       IBM® CL/SuperSession

      تبسيط إدارة أعباء العمل وتخصيص وصول المستخدمين للتطبيقات.

       IBM® Personal Communications

      تسهيل الاتصال والشبكات لأجهزة المحطات الطرفية المضيفة باستخدام حزمة محاكاة طرفية لنظام Windows للوصول إلى بيانات المضيف.

       IBM® HourGlass

      تحسين دقة وموثوقية التطبيقات الحساسة للوقت.
      اتخذ الخطوة التالية

      اكتشِف IBM Data Set Commander for z/OS. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
