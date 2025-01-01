يوفر IBM CL/SuperSession أدوات مرنة لتجميع وتخصيص تطبيقات IBM VTAM، والتحكم في الوصول من خلال قوائم مخصصة، والتبديل بين الجلسات على الفور. يمكن للمسؤولين إدارة التطبيقات بكفاءة، ما يجعل تجربة المستخدم أبسط وأكثر إنتاجية.