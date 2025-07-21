تسريع تحديث تطبيقات Java من خلال الأتمتة والأدوات المتكاملة.

21 يوليو 2025

Seongwook Park

Product Manager, IBM Application Modernization, DevEx tool

IBM

نستمر في تطوير أدواتنا لمساعدة العملاء على تسريع جهود تحديث أعباء العمل، من خلال القدرات الجديدة في الإصدار 4.3 من IBM Application Modernization Accelerator (AMA) والإصدار 1.0 من أدوات مطوري IBM Application Modernization Accelerator (AMA Dev Tools)، المتاحة الآن للجميع.  

تقدِّم هذه الميزات الجديدة استراتيجيات وقدرات موجَّهة لتسريع جهود تحديث تطبيقات Java المؤسسية التي تعمل على بيئات تشغيل مثل WebSphere Application Server (التقليدي)، لتعمل على بيئة WebSphere Liberty الحديثة، واعتماد إصدارات Java SE وJakarta EE الأحدث، والمزيد.

القدرات الرئيسية في IBM AMA

  • تخطيط جديد للانتقال إلى SaaS: مع تقديم خدمة Enterprise Application Service for Java (EASeJ)، أصبح بإمكانك الانتقال إلى SaaS بسهولة باستخدام خطط الترحيل المخصصة.
  • تجميع التطبيقات المؤتمت الجديد: إنشاء مجموعات من التطبيقات تلقائيًا استنادًا إلى الاعتمادات المشتركة، مثل قواعد البيانات أو قوائم الانتظار المرتبطة.
  • هدف العمليات الجديد: أصبح الدعم متاحًا الآن لبيئة Liberty المُدارة من WebSphere ‏(MoRE) الإصدار 1.0.0.1.
  • تصوُّر شامل لمجموعات التطبيقات: فهم النطاق الكامل لبيئة تطبيقاتك، سواء أكانت WebSphere أم خوادم تطبيقات غير تابعة لـ IBM، من خلال خرائط بصرية توضِّح التبعيات بين التطبيقات وقواعد البيانات وقوائم انتظار الرسائل.
  • اكتشاف Db2 وتوصيات التحديث: تحديد مثيلات IBM Db2 الخاصة بك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ لتحديثها في IBM Cloud.

القدرات الرئيسية في IBM Developer Tools

  • تحديث التعليمات البرمجية لتطبيقات Java المؤسسية الحالية تلقائيًا، ما يقلل من الجهد والوقت اللازمين لتشغيل التعليمات البرمجية في بيئة التشغيل الجديدة.
  • ترقية تعليمات Java البرمجية تلقائيًا لاستخدام أحدث مستويات Java SE.

أدوات AMA هي جزء لا يتجزأ من JSphere Suite for Java

يتم تضمين AMA مع برامج SaaS وOn Prem وAdd On التالية على التوالي: 

AMA Dev Tools وهي مجموعة من الإضافات لبيئات التطوير المتكاملة (IDE) متاحة لعملاء EASeJ وEAR وMoRE الذين يستخدمون Eclipse IDE أو VS Code IDE. قم بتنزيل AMA Dev Tools من سوق IDE الخاص بك:

تسريع رحلة تحديث تطبيقاتك

بغض النظر عن الوجهة التي تختارها، استثمِر الأدوات والرؤى التي تحتاجها لدفع عجلة الابتكار - رحلة التحديث الخاصة بك تبدأ هنا. استكشِف أحدث التحسينات التي تم إجراؤها على AMA وتأثير AMA Dev Tools. مكِّن فريقك من التحديث بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ابدأ الفترة التجريبية لـ AMA اليوم

قم بتنزيل AMA Dev Tools

استكشِف المجموعة الكاملة على صفحة JSphere Tools

 

