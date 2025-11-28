IBM® JSphere Suite Tools

من خلال التحليل، يمكنك تخطيط وتحديد أولويات التطبيقات الرئيسية، والتبعيات ذات الصلة، والكود المشترك الذي يحتاج إلى تحديث لتشغيله على بيئة التشغيل المستهدفة. يمكنك إنشاء مجموعات بحيث تصل التطبيقات ذات الاحتياجات المختلفة إلى وجهات مختلفة، والحصول على رؤى حول الجهد المقدَّر لحل مشكلات الترحيل. يمكنك أيضًا الحصول على تقييمات لخيارات التحديث المختلفة وإنشاء خطة الترحيل لاستخدامها في الخطوة التالية.