على الرغم من أن Java 8 كانت معتمدة ومستقرة على نطاق واسع لسنوات مع العديد من التطبيقات المبنية عليها، إلا أن تطبيقات ومكتبات الطرف الثالث تتخلى عن دعمها.يتحرك عالمنا الرقمي للغاية بسرعة، ويتم تحديثه إلى أحدث التقنيات للحفاظ على ميزة تنافسية.
يسمح IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) للشركات بالاستفادة من الاستثمارات الحالية في وحدة التحكم الإدارية IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) من خلال تمكين إدارة عمليات نشر Java 8 و Java 17 (بما في ذلك Jakarta EE 10 و MicroProfile 6) ضمن نموذج تشغيلي واحد.من خلال الحفاظ على نموذج البرمجة النصية التقليدي لدى WebSphere، فإن IBM MoRE يلغي الحاجة إلى تغيير كبير في نموذج التشغيل، ما يتيح تحديثات التطبيقات من دون التأثير على سير الأعمال.اضمن استمرارية العمل، وقلل التعطيلات، وحدث التطبيقات بكل سهولة.
بسّط عملية التحديث من خلال تقليل المخاطر والتعقيدات المرتبطة بالترحيل إلى بيئة تشغيل جديدة.
استمر في استخدام نموذج تشغيل WebSphere Application Server (tWAS) التقليدي لإدارة تطبيقات Java 17، ما يسمح لمؤسستك باستخدام الميزات المحسنة والقدرات في Java الأحدث.
قلل المخاطر المرتبطة بترحيل مجموعة تطبيقات كاملة إلى بيئة تشغيل جديدة، ما يتيح لفريق العمليات لديك بالعمل براحة في البيئة الإدارية نفسها.
حسّن الاتساق والكفاءة والتعاون بين فرق العمليات والمطورين في أثناء تسريع عملية تطوير التطبيقات الجديدة.
تجنب تكاليف التبديل الباهظة والتغييرات التشغيلية التي تصاحب تحديث التطبيقات من خلال الحفاظ على استقرار البنية التحتية التشغيلية لنظام tWAS وتوافرها وأمنها.
تخلص من الديون التقنية وانتقل إلى تقنيات أحدث من Java 8 لتقوية بيئة تطبيقاتك من خلال ميزات الأمان والأداء المحسّنة في Java 17.
حافظ على عمليات الأتمتة الحالية وخبرة المشغلين مع تمكين المطورين من تبني الابتكار وتجربة التقنيات الجديدة التي تدعم نمو الأعمال.