IBM JSphere Suite for Java هي مجموعة مصمّمة خصيصًا لتتكامل بسلاسة مع مجموعة تقنيات ®IBM® WebSphere الحالية لديك. اختر بين خيارات بيئة تشغيل مرنة مُدارة بالكامل أو مُدارة من قِبل العميل، وبسّط التحوّل من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي. طوِّر التطبيقات، ووسّع نطاقها، وأمِّنها بسرعة أكبر، مع تقليل مخاطر ترحيل السحابة، والتكلفة، والتعقيد.