IBM JSphere Suite for Java

حلول مرنة لتحديث تطبيقات Java المؤسسية بسرعة وإطالة عمرها.

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا ابدأ تجربتك التجريبية من AMA


تقليل ديونك التقنية في Java 8 باستخدام قوة مجموعة IBM JSphere الجديدة

بادر بالتسجيل الآن

حلول الجيل التالي لتسريع تحديث تطبيقات Java

IBM JSphere Suite for Java هي مجموعة مصمّمة خصيصًا لتتكامل بسلاسة مع مجموعة تقنيات ®IBM® WebSphere الحالية لديك. اختر بين خيارات بيئة تشغيل مرنة مُدارة بالكامل أو مُدارة من قِبل العميل، وبسّط التحوّل من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي. طوِّر التطبيقات، ووسّع نطاقها، وأمِّنها بسرعة أكبر، مع تقليل مخاطر ترحيل السحابة، والتكلفة، والتعقيد.

 اقرأ المدونة: Java على نطاق واسع
استراتيجية النشر المرنة

عالج بسهولة مشكلات الأمان والامتثال في Java 8 سواء في السحابة أو في البيئات المحلية، مع إمكانية استمرار الدعم باستخدام المكتبة المفتوحة. اختر بيئة النشر وبيئة التشغيل المستهدفة التي تتماشى على النحو الأمثل مع استراتيجيتك.
تحديث تطبيقاتك

يُتيح لك Application Modernization Accelerator (AMA) أتمتة اكتشاف التطبيقات، والتخطيط لترحيلها، وتحديد أولويات التحديث، مما يساعدك على تقليل الجهد والتكلفة بنسبة تصل إلى 80%.1
تعزيز إنتاجية المطور

يمكنك زيادة إنتاجية المطورين بنسبة تصل إلى 31%2 عبر استخدام بيئات تشغيل حديثة مثل Liberty، التي توفّر المرونة والكفاءة. تتميّز هذه البيئات بأوقات بدء تشغيل أسرع، واستخدام أفضل للموارد، وتجربة أكثر جاذبية للمطورين.
خفض التكاليف. تعزيز الاستدامة.

تقليل متطلبات الحوسبة في وقت التشغيل بشكل كبير مع توفير يصل إلى 80% في مساحة القرص وأكثر من 50% في الذاكرة.3

مدونة العميل صفر

كيف نجحت IBM في خفض وقت تحديث Java بنسبة 70%؟

قراءة المدونة
تهيئة بيئة Java لديك للمستقبل مع JSphere Suite.

تُعَد القدرة على الابتكار عنصرًا حاسمًا لنجاح الأعمال. اكتشِف كيف يستطيع JSphere Suite for Java مساعدتك على تأمين استمرارية بيئة Java لديك عبر تبسيط تحديث وتطوير التطبيقات باستخدام بيئات ووقت تشغيل متوافق مع استراتيجية مؤسستك.

القدرات المميزة

بسّط استراتيجية التحديث لديك بدعم من الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي، واستفِد من بيئات التشغيل والأدوات الجديدة والمحسّنة لتسريع الابتكار وتحسين الإنتاجية والعمليات وكفاءة استخدام البنية التحتية.
رجل يعمل أمام عدة شاشات كمبيوتر تعرض رسومًا بيانية وبيانات تحليلية.
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)‏

استفِد من منصة تطبيقات مُدارة بالكامل لتبسيط ترحيل تطبيقات Java وتحديثها وتشغيلها. ركّز على تحقيق قيمة للأعمال بدلًا من الانشغال بالحفاظ على الأمان والامتثال وضمان استمرارية مدة التشغيل. استمتع بزيادة إنتاجية المطورين، وبنية أساسية آمنة وقابلة للتوسّع تضمن نجاحًا طويل الأمد.

 استكشف المنتج
لقطة مقرّبة لأيدٍ تكتب على لوحة المفاتيح.
Enterprise Application Runtimes ‏(EAR)

وسّع نطاق أعمالك بذكاء، دون قيود أو ارتباطات إلزامية. اختر بيئة التشغيل الأنسب لأعباء عملك وأهداف التحديث، بما يتماشى مع استراتيجية تطبيقاتك.  سواء رغبت في الاحتفاظ بنموذج التشغيل الحالي لتقنية IBM WebSphere أو الانتقال إلى بيئة قائمة على السحابة، فإن IBM EAR مصمّم لدعم استراتيجيتك عبر خيارات تشغيل مرنة.

 استكشف المنتج
مطورون يعملون على شاشات متعددة تعرض رموزًا ورسومًا بيانية.
Modernized Runtime Extension ‏(MoRE)

التقليل من مخاطر الترحيل والاستمرار في استخدام نموذج تشغيل WebSphere Application Server (tWAS) التقليدي لإدارة تطبيقات Java 17 وJava 8 ضمن بيئة إدارية واحدة.

 استكشف المنتج
منظر خلفي لامرأة تعمل مع شاشات متعددة.
WebSphere Liberty

عزّز تطبيقاتك باستخدام Liberty بقدرات تشغيل كافية، وتسليم مستمر، وتقنية InstantOn. رحِّل التطبيقات الحالية لتعمل على أجهزة افتراضية أو حاويات، سواء في البيئات المحلية أو السحابية، وبصيغة تطبيقات أحادية أو خدمات مصغّرة أو مزيج بينهما. يتطلب Liberty موارد بنية تحتية وذاكرة أقل، بينما يعزّز الأداء وإنتاجية المطورين. مكّن فرقك من بناء التطبيقات ونشرها وإدارتها بكفاءة عبر البيئات الهجينة.

 استكشف المنتج
زميلان شابان يعملان على أجهزة الكمبيوتر ويتحدثان في مكان العمل.
Application Modernization Accelerator‏ (AMA)

بغضّ النظر عن بيئة التشغيل المستهدفة، يدعم JSphere Suite عملية تحديث مبسطة تساعدك على تحقيق التوافق مع استراتيجيتك باستخدام Application Modernization Accelerator (AMA). يمكِّنك AMA من تصوُّر وتقييم حالة التطبيق الخاصة بك. ويساعد على بناء خطة ترحيل شاملة تتضمن رؤًى حول الجهد والتكلفة والتعقيد لوجهتك المختارة. كما يدعمك AMA بعد ذلك من خلال الأتمتة داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) لتنفيذ عملية الترحيل وتشغيل تطبيقك في بيئة التشغيل الجديدة.

 استكشف المنتج
رجل يعمل أمام عدة شاشات كمبيوتر تعرض رسومًا بيانية وبيانات تحليلية.
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)‏

استفِد من منصة تطبيقات مُدارة بالكامل لتبسيط ترحيل تطبيقات Java وتحديثها وتشغيلها. ركّز على تحقيق قيمة للأعمال بدلًا من الانشغال بالحفاظ على الأمان والامتثال وضمان استمرارية مدة التشغيل. استمتع بزيادة إنتاجية المطورين، وبنية أساسية آمنة وقابلة للتوسّع تضمن نجاحًا طويل الأمد.

 استكشف المنتج
لقطة مقرّبة لأيدٍ تكتب على لوحة المفاتيح.
Enterprise Application Runtimes ‏(EAR)

وسّع نطاق أعمالك بذكاء، دون قيود أو ارتباطات إلزامية. اختر بيئة التشغيل الأنسب لأعباء عملك وأهداف التحديث، بما يتماشى مع استراتيجية تطبيقاتك.  سواء رغبت في الاحتفاظ بنموذج التشغيل الحالي لتقنية IBM WebSphere أو الانتقال إلى بيئة قائمة على السحابة، فإن IBM EAR مصمّم لدعم استراتيجيتك عبر خيارات تشغيل مرنة.

 استكشف المنتج
مطورون يعملون على شاشات متعددة تعرض رموزًا ورسومًا بيانية.
Modernized Runtime Extension ‏(MoRE)

التقليل من مخاطر الترحيل والاستمرار في استخدام نموذج تشغيل WebSphere Application Server (tWAS) التقليدي لإدارة تطبيقات Java 17 وJava 8 ضمن بيئة إدارية واحدة.

 استكشف المنتج
منظر خلفي لامرأة تعمل مع شاشات متعددة.
WebSphere Liberty

عزّز تطبيقاتك باستخدام Liberty بقدرات تشغيل كافية، وتسليم مستمر، وتقنية InstantOn. رحِّل التطبيقات الحالية لتعمل على أجهزة افتراضية أو حاويات، سواء في البيئات المحلية أو السحابية، وبصيغة تطبيقات أحادية أو خدمات مصغّرة أو مزيج بينهما. يتطلب Liberty موارد بنية تحتية وذاكرة أقل، بينما يعزّز الأداء وإنتاجية المطورين. مكّن فرقك من بناء التطبيقات ونشرها وإدارتها بكفاءة عبر البيئات الهجينة.

 استكشف المنتج
زميلان شابان يعملان على أجهزة الكمبيوتر ويتحدثان في مكان العمل.
Application Modernization Accelerator‏ (AMA)

بغضّ النظر عن بيئة التشغيل المستهدفة، يدعم JSphere Suite عملية تحديث مبسطة تساعدك على تحقيق التوافق مع استراتيجيتك باستخدام Application Modernization Accelerator (AMA). يمكِّنك AMA من تصوُّر وتقييم حالة التطبيق الخاصة بك. ويساعد على بناء خطة ترحيل شاملة تتضمن رؤًى حول الجهد والتكلفة والتعقيد لوجهتك المختارة. كما يدعمك AMA بعد ذلك من خلال الأتمتة داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) لتنفيذ عملية الترحيل وتشغيل تطبيقك في بيئة التشغيل الجديدة.

 استكشف المنتج

عملاء حقيقيون. نتائج حقيقية.

شعار مصرف الإنماء
Alinma Bank

اكتشف كيف مكّنت الشراكة الاستراتيجية بين بنك الإنماء وIBM من التكيف مع المشهد المتغيّر للأعمال الرقمية وتقديم تجارب استثنائية للعملاء.

 قراءة قصة العميل
شعار GBM
GBM

اكتشِف كيف تمكَّنت GBM من تقليل وقت توفير الأجهزة الافتراضية من أسبوع إلى دقيقتين فقط عبر أتمتة بيئات السحابة الهجينة في أمريكا الوسطى باستخدام حل IBM Cloud Pak.

 قراءة قصة العميل
شعار RedBridge
RedBridge

اكتشف كيف شرع أحد البنوك الأوروبية الكُبرى في رحلة تحديث التطبيقات لتطوير خدماته المستقبلية باستخدام منصة IBM WebSphere Liberty وRed Hat OpenShift.

 قراءة قصة العميل
شعار العميل Blue Cross Blue Shield of South Carolina
Blue Cross Blue Shield of South Carolina

تعمل BlueCross BlueShield على تحسين موارد الحوسبة وتمنح المطورين مزيدًا من المرونة والكفاءة بفضل WebSphere Liberty.

 قراءة قصة العميل
اتخِذ الخطوة التالية

يوفر JSphere مرونة لا مثيل لها مع السحابة الهجينة، ودعم بيئات تشغيل متعددة، وتحديثًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا