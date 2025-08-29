حلول مرنة لتحديث تطبيقات Java المؤسسية بسرعة وإطالة عمرها.
IBM JSphere Suite for Java هي مجموعة مصمّمة خصيصًا لتتكامل بسلاسة مع مجموعة تقنيات ®IBM® WebSphere الحالية لديك. اختر بين خيارات بيئة تشغيل مرنة مُدارة بالكامل أو مُدارة من قِبل العميل، وبسّط التحوّل من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي. طوِّر التطبيقات، ووسّع نطاقها، وأمِّنها بسرعة أكبر، مع تقليل مخاطر ترحيل السحابة، والتكلفة، والتعقيد.
عالج بسهولة مشكلات الأمان والامتثال في Java 8 سواء في السحابة أو في البيئات المحلية، مع إمكانية استمرار الدعم باستخدام المكتبة المفتوحة. اختر بيئة النشر وبيئة التشغيل المستهدفة التي تتماشى على النحو الأمثل مع استراتيجيتك.
يُتيح لك Application Modernization Accelerator (AMA) أتمتة اكتشاف التطبيقات، والتخطيط لترحيلها، وتحديد أولويات التحديث، مما يساعدك على تقليل الجهد والتكلفة بنسبة تصل إلى 80%.1
يمكنك زيادة إنتاجية المطورين بنسبة تصل إلى 31%2 عبر استخدام بيئات تشغيل حديثة مثل Liberty، التي توفّر المرونة والكفاءة. تتميّز هذه البيئات بأوقات بدء تشغيل أسرع، واستخدام أفضل للموارد، وتجربة أكثر جاذبية للمطورين.
تقليل متطلبات الحوسبة في وقت التشغيل بشكل كبير مع توفير يصل إلى 80% في مساحة القرص وأكثر من 50% في الذاكرة.3
تُعَد القدرة على الابتكار عنصرًا حاسمًا لنجاح الأعمال. اكتشِف كيف يستطيع JSphere Suite for Java مساعدتك على تأمين استمرارية بيئة Java لديك عبر تبسيط تحديث وتطوير التطبيقات باستخدام بيئات ووقت تشغيل متوافق مع استراتيجية مؤسستك.
بسّط استراتيجية التحديث لديك بدعم من الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي، واستفِد من بيئات التشغيل والأدوات الجديدة والمحسّنة لتسريع الابتكار وتحسين الإنتاجية والعمليات وكفاءة استخدام البنية التحتية.
اكتشف كيف مكّنت الشراكة الاستراتيجية بين بنك الإنماء وIBM من التكيف مع المشهد المتغيّر للأعمال الرقمية وتقديم تجارب استثنائية للعملاء.
اكتشِف كيف تمكَّنت GBM من تقليل وقت توفير الأجهزة الافتراضية من أسبوع إلى دقيقتين فقط عبر أتمتة بيئات السحابة الهجينة في أمريكا الوسطى باستخدام حل IBM Cloud Pak.
اكتشف كيف شرع أحد البنوك الأوروبية الكُبرى في رحلة تحديث التطبيقات لتطوير خدماته المستقبلية باستخدام منصة IBM WebSphere Liberty وRed Hat OpenShift.
تعمل BlueCross BlueShield على تحسين موارد الحوسبة وتمنح المطورين مزيدًا من المرونة والكفاءة بفضل WebSphere Liberty.
يوفر JSphere مرونة لا مثيل لها مع السحابة الهجينة، ودعم بيئات تشغيل متعددة، وتحديثًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي.