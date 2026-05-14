تتضمن عمليات الترحيل السحابي واسعة النطاق تحولًا معقدًا عالي المخاطر يشمل أنظمة وبيانات ومورِّدين متفرقين. ويعتمد النجاح على نهج قائم على الذكاء الاصطناعي يجمع بين الأتمتة والذكاء والحوكمة لتسريع النتائج وتحسين عملية اتخاذ القرار.

يُعَد IBM® Consulting Delivery Curator (ICDC) إطار عمل مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يعمل على تنسيق عمليات الترحيل السحابي والتحديث من البداية إلى النهاية. يساعد على توحيد الاكتشاف والتنفيذ في طبقة ذكاء واحدة، وتبسيط العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة لتقديم نتائج أسرع وأكثر تحكمًا.

تم تصميم ICDC استنادًا إلى تقنيات آمنة ومفتوحة، ويدعم البيئات الهجينة ويتكامل عبر الأنظمة. ويُعَد فعَّالًا بشكل خاص مع الأنظمة القديمة المعقدة، إذ يوفر مسارات موجَّهة بالذكاء الاصطناعي لاستراتيجيات إعادة الاستضافة وإعادة المنصة وإعادة الهيكلة أو الإحالة إلى التقاعد بوضوح أكبر وقابلية أعلى للتنبؤ.