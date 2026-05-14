تبسيط برامج التحول واسعة النطاق وتقليل مخاطرها
تتضمن عمليات الترحيل السحابي واسعة النطاق تحولًا معقدًا عالي المخاطر يشمل أنظمة وبيانات ومورِّدين متفرقين. ويعتمد النجاح على نهج قائم على الذكاء الاصطناعي يجمع بين الأتمتة والذكاء والحوكمة لتسريع النتائج وتحسين عملية اتخاذ القرار.
يُعَد IBM® Consulting Delivery Curator (ICDC) إطار عمل مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يعمل على تنسيق عمليات الترحيل السحابي والتحديث من البداية إلى النهاية. يساعد على توحيد الاكتشاف والتنفيذ في طبقة ذكاء واحدة، وتبسيط العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة لتقديم نتائج أسرع وأكثر تحكمًا.
تم تصميم ICDC استنادًا إلى تقنيات آمنة ومفتوحة، ويدعم البيئات الهجينة ويتكامل عبر الأنظمة. ويُعَد فعَّالًا بشكل خاص مع الأنظمة القديمة المعقدة، إذ يوفر مسارات موجَّهة بالذكاء الاصطناعي لاستراتيجيات إعادة الاستضافة وإعادة المنصة وإعادة الهيكلة أو الإحالة إلى التقاعد بوضوح أكبر وقابلية أعلى للتنبؤ.
يوفر ICDC إمكانات اكتشاف مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر البيئات الهجينة، ما يؤدي إلى الكشف عن التبعيات والمخاطر ومستوى الجاهزية وفرص التحسين ورؤى التحديث، ويُتيح بالتالي قرارات أسرع وأعلى جودة ويساهم في تسريع تقييمات السحابة على مستوى المؤسسات.
يعمل ICDC كطبقة قيادة موحَّدة، ويتكامل بسلاسة مع المنصات عبر منظومات المنصات المستقلة عن السحابة وتطبيقات المؤسسات والبنية التحتية. كما يساعد على توسيع نطاق التحديث عبر مسارات إعادة الاستضافة وإعادة المنصة وإعادة الهيكلة والتقسيم إلى وحدات مستقلة أو الإحالة إلى التقاعد، مع المرونة وقابلية التوسع.
يُتيح ICDC تنفيذًا محدود التدخل من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل المنسقة بواسطة الوكلاء ولوحات معلومات الحوكمة في الوقت الفعلي ومساعد ترحيل باللغة الطبيعية. توفِّر هذه الأداة تنفيذًا قائمًا على النقر للترحيل، مع تقليل المخاطر وتسريع الجداول الزمنية وإتاحة رؤية كاملة للبرنامج على نطاق واسع.
يستخدم ICDC الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنماط تنفيذ مجرَّبة لإنشاء البنى المستهدفة وتصميمات الترحيل والمخططات وحِزم العمل تلقائيًا. ويعمل مساعد التصميم باللغة الطبيعية على توحيد القرارات وتقليل العوائق البنائية وتحسين جودة التصميم على نطاق واسع.
يطبِّق ICDC الذكاء لتجميع التطبيقات وفقًا للتبعيات وأولوية الأعمال والمخاطر، بهدف إنشاء موجات ترحيل محسَّنة، مع إنشاء خرائط طريق وهياكل تقسيم العمل (WBS) المخصصة تلقائيًا لمسارات إعادة الاستضافة وإعادة الهيكلة والإحالة إلى التقاعد. يوفر ICDC تكاملًا سلسًا مع أدوات مثل Jira وAzure ADO لتنفيذ مؤسسي واسع النطاق.
باستخدام المنهجيات الرشيقة ومجموعة واسعة من المخططات القابلة لإعادة الاستخدام، يمكننا المساعدة على تسريع التصميم والترحيل والتشغيل على AWS Cloud بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه.
يشغل Vikas Ganoorkar منصب شريك أول في IBM ويتمتع بخبرة قيادية عالمية تمتد لأكثر من 20 عامًا في تطبيقات المؤسسات والترحيل السحابي وتحولات Oracle/SAP، مع تركيز رئيسي على القطاع المصرفي والخدمات المالية. وهو متخصص في مرحلة ما قبل البيع والتنفيذ واسع النطاق وقيادة الممارسات ودفع الابتكار من خلال السحابة والمنهجيات الرشيقة وعمليات التطوير عبر الفِرق العالمية والفِرق الخارجية.
بصفته المدير التنفيذي للتكنولوجيا (CTO) لأصول خدمات الترحيل والتحديث في IBM Consulting، يُعَد Sailendra متخصصًا في إدارة منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة والبيانات. يتولى قيادة مشاريع تحوُّل وتكامل واسعة النطاق لعملاء المؤسسات عبر قطاعات متنوعة. يقيم في ستوكهولم، ويُعرَف Sailendra بخبرته في منصات التطبيقات الموزعة المعقدة وقيادته التقنية.
بصفته المدير التنفيذي للتكنولوجيا لخدمة ترحيل التطبيقات وتحديثها، بيانات السحابة الهجينة، يتولى Vinay قيادة تصميم وتقديم حلول عالية الجودة لترحيل التطبيقات وتحديثها لبيئات السحابة الهجينة متعددة السحابات. وتمتد مجالات خبرته عبر التطوير والتحليلات وابتكار المنتجات وإدارة علاقات العملاء (CRM). حاصل على براءات اختراع مرتبطة بالسحابة، وألَّف العديد من المنشورات. ويحرص على دفع التحول المستمر المدعوم بالسحابة وتعزيز القيمة المقدَّمة للعملاء.
يُعَد Debasis RoyChoudhuri مهندسًا متميزًا وشريكًا تنفيذيًا في IBM، ويتولى قيادة ممارسة تحديث السحابة لخدمة السحابة الهجينة في أمريكا. وهو متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات متعددة السحابات ومبادرات التحول السحابي. ويُعرف Debasis كأحد القادة الفكريين داخل IBM، وهو عضو في IBM Academy of Technology.
