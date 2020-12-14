خدمات وحلول الحوسبة السحابية
دع IBM Cloud تدير بنيتك التحتية بينما تدير أنت بيئتك. وادفع مقابل ما تستخدمه فقط.
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رسم توضيحي متساوي القياس لخدمات الحوسبة السحابية
لمحة عامة
اهتم بعملك، وليس السحابة.

لديك أشياء أهم لتفعلها من القلق بشأن بنيتك التحتية السحابية. إدارة عمل، إلهام موظفين، وتطوير الابتكارات واختبارها وإيصالها إلى السوق بسرعة. لا يمكنك تحمل فقدان التركيز على ما يهم — عملائك. يمكن أن يساعد ®IBM Cloud في ضمان عدم وقوف البنية التحتية السحابية الخاصة بك عائقًا أمام نجاحك.
لماذا تحتاج إلى خدمات الحوسبة على IBM Cloud؟ خوادم عالية الأداء

اتصال سريع بالإنترنت في دقائق باستخدام خوادم سحابية قوية قابلة للتخصيص لتلبية متطلبات عملك.

 مراكز بيانات عالمية حديثة

بدء التشغيل بسرعة عبر 60 مركز بيانات ونقاط تواجد لـ IBM Cloud في 6 مناطق.

 إدارة Kubernetes

نشر الخدمات المصغرة المستقلة في البيئات السحابية باستخدام منصة كخدمة.

 بدون خادم بدون تنازلات

قم بتشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بلا حدود تقريبًا وادفع حسب الاستخدام، مع إمكانية التخفيض إلى الصفر.
البنية التحتية لأي أحمال التشغيل احصل على التحكم في البنية التحتية التي تريدها أو تحتاجها. Bare Metal Servers
احصل على خوادم سحابية مخصصة لك، وموارد خادم غير مشتركة، مع التسعير بالساعة أو شهري.
تعرف على المزيد سحابة خاصة افتراضية
احصل على مساحتك المحمية الخاصة في IBM Cloud باستخدام IBM Cloud Virtual Server for VPC. توقع الحصول على الأمان الذي توفره السحابة الخاصة مع مرونة السحابة العامة.
تعرف على المزيد وحدات معالجة الرسوميات على IBM Cloud

استخدم وحدات معالجة الرسومات على IBM Cloud لتسريع الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحمال التشغيل التقليدية وتوسيع نطاقه.

 

 تعرف على المزيد الحاويات

البناء وينشر في السحابة؛ التنسيق باستخدام خدمة

®Red Hat® OpenShift أو Kubernetes.

 تعرف على المزيد بدون خادم

يمكنك تشغيل التطبيق أو المهمة أو الحاوية على منصة مُدارة بدون خادم مع IBM Cloud Code Engine.

تعرف على المزيد

قصص العملاء

مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية

قامت شركة الطيران بترحيل التطبيقات الرئيسية الموجهة للعملاء إلى IBM Cloud للابتكار بشكل أسرع لتلبية الاحتياجات المتغيرة.
®The Weather Company

قامت ®TWC بترحيل منصة الويب الخاصة بها بسلاسة إلى IBM Cloud، مما أدى إلى تحسين المرونة في التعامل مع الارتفاعات في الطلب.
Circeo

قامت شركة Circeo بدمج IBM Cloud Bare Metal Server و ®Red Hat® OpenShift على سحابة IBM Cloud لتشغيل منصة الإقراض الإلكتروني الخاصة بها.
Ricoh

قامت شركة Ricoh بترحيل نظام الاتصالات الموحدة الخاص بها إلى IBM Cloud Bare Metal Server لضمان خدمة موثوقة.
الموارد خوادم العمل بدون نظام تشغيل أم الافتراضية؟

لماذا تختار خوادم العمل بدون نظام تشغيل أو الخوادم الافتراضية للبنية التحتية السحابية لتشغيل أحمال التشغيل.

 تعرف على المزيد Kubernetes: دليل كامل

كل شيء عن أداة تنسيق الحاويات التي تنشر وتوسع وتدير التطبيقات المعباة في حاويات.

 تعرف على المزيد شرح تنسيق الحاويات

مزيج من حاويات Docker وتقنية Kubernetes وتجربة مستخدم سهلة الاستخدام.

 تعرف على المزيد
التدريب على الحوسبة والشهادات Cloud Architect Professional

بناء مهارات الحوسبة من خلال الدورات التدريبية ضمن منهج Cloud Architect Professional.

 Cloud SRE Professional

تطوير مهاراتك في مجال الحوسبة السحابية من خلال الدورات المتاحة ضمن منهج IBM Cloud SRE Professional.
جرّب خدمة الحوسبة على الطبقة المجانية لدينا

احصل على حساب Lite غير قابل للتجديد، ورصيد بقيمة 200 دولار أمريكي، والوصول إلى 40 خدمة. بدون رسوم.

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الحواشي

** العروض الترويجية صالحة للطلبات الجديدة فقط، حتى 31 ديسمبر 2022، أو حتى نفاد الإمدادات. لا يمكن الجمع بين هذه العروض الترويجية أو العروض الترويجية الأخرى. يسري عرض "خصم 500 دولار على معالج 8260" على خوادم IBM Cloud Bare Metal ذات 4 أقراص والتي تتميز بمعالجات Intel® Xeon® 8260، وهو متاح لجميع أنظمة التشغيل في جميع مراكز بيانات IBM Cloud. يسري عرض "خصم 50% على روابط صاعدة بسرعة 10 جيجابت في الثانية" على أي خادم IBM Cloud Bare Metal Server مزود بمعالجات Intel(r) Xeon(r)، ومتاح لجميع أنظمة التشغيل، ويستثني مراكز بيانات IBM Cloud في أمستردام 01، وسان خوسيه 01، وسنغافورة 01، وواشنطن 01، ودالاس 05، ودالاس 06، وهونغ كونغ 01.