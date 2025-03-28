خوادم العمل بدون نظام تشغيل مقابل الخوادم الافتراضية: اختيار الخيار الأفضل لك

ما المعايير التي تستعين بها عند اختيار البنية التحتية السحابية المناسبة لتنفيذ أحمال التشغيل؟ لماذا تختار أحدهما على الآخر—الخوادم التي تعمل بدون نظام تشغيل أو الخوادم الافتراضية؟ دعنا نتوقف لحظة لمناقشة بعض المعايير الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار بيئة خادم سحابي.

IBM Cloud bare metal servers مقابل IBM Cloud virtual servers

توفر IBM Cloud Bare Metal Server القوة والإمكانات والأمان وأداء السعر اللازم لتشغيل أحمال العمل الخاصة بالمؤسسات اليوم – وخاصة تلك التي يتم نشرها على مدى فترة زمنية متواصلة – لنقل أكثر من شهر أو شهرين. تعد تطبيقات التجارة الإلكترونية وتخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وإدارة سلسلة التوريد والخدمات المالية هي مجرد أمثلة قليلة على أحمال التشغيل المثالية للعمل بدون نظام تشغيل.

ولكن ماذا عن أحمال التشغيل التي تعمل لفترات قصيرة فقط – فلنقل أقل من شهر (على سبيل المثال، التطوير/الاختبار، أو النسخ الاحتياطي والاسترداد، أو التعافي من الكوارث، أو حتى الاستطلاع أو تسجيل درجات الاختبارات)؟

وهذا هو الوقت الذي تعتبر فيه مثيلات الخادم الافتراضي على IBM Cloud بمثابة الخيار الأمثل.

تُعد أنظمة VSI سريعة ومرنة – تمامًا مثل خوادم العمل بدون نظام تشغيل – ولكن يمكن طلب نماذج VSI ونشرها في دقائق معدودة – إما كمثيلات عامة أو مخصصة. يمكنك حتى اختيار المضيف الذي يعمل عليه VSI الخاص بك. الخوادم الافتراضية قابلة للتخصيص بالكامل، مع خيارات للتوسع مع تزايد احتياجاتك من الحوسبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك نشر خوادم افتراضية على نفس شبكات النطاقات المحلية الافتراضية مثل الخوادم الفعلية، مما يسمح لك بتوزيع أحمال التشغيل عبر الخوادم الافتراضية وخوادم العمل بدون نظام التشغيل، مع الحفاظ على إمكانية التشغيل البيني.

تاريخ مثيل الخادم الافتراضي – العمل بدون نظام تشغيل

ومن المفارقات أن كلا النوعين من الخوادم، وهما الخوادم التي تعمل بدون نظام تشغيل (bare metal servers) والخوادم الافتراضية يبدآن دورة حياتهما كخوادم تعمل بدون نظام تشغيل، لأن الخادم الافتراضي (أو المثيل) يعمل على أجهزة تعمل بدون نظام تشغيل. ولكن من هذه النقطة، يتطلب مثيل الخادم الافتراضي (VSI) مراقبًا للأجهزة الافتراضية، وهو "مستخدم" آخر على أجهزة تعمل بدون نظام تشغيل يوجه حركة المرور والموارد. باستخدام برامج مراقب الأجهزة الافتراضية، يمكنك إنشاء العديد من مثيلات الخوادم الافتراضية (مثيلات الحوسبة) لكل مثيل خادم يعمل بدون نظام تشغيل (bare metal server). يؤدي ذلك إلى زيادة سعة الخادم، مما يزيد من استخدام كل خادم يعمل بدون نظام تشغيل (bare metal server)، ويقلل من تكاليف الحوسبة للاستخدام قصير المدى.

لذلك، في حين أن التكلفة قصيرة الأجل التي يتم إنفاقها لتشغيل أحمال التشغيل في السحابة قد تنخفض باستخدام مثيل الخادم الافتراضي (VSI)، إلا أن هناك ثمنًا ستدفعه في مجالات التحكم والأداء والأمن. دعونا نلقي نظرة:

التحكم: تستخدم برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية بعضًا من طاقة حوسبة الآلات، ولكن حل العمل بدون نظام تشغيل الخالص يعمل بدون "ضريبة" دورة برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية - مما يمنحك المزيد من التحكم خارج نطاق إدارة الحل المحلي الخاص بك.

الأداء: يمكن لخوادم العمل بدون نظام تشغيل ضبط تطبيقك ليعمل في بيئة تتحكم فيها بكل شيء – من مضيف الخادم إلى ذاكرة الوصول العشوائي ومحركات التخزين. تجد المؤسسات في قطاع الخدمات المالية أن متطلبات الحوسبة عالية الأداء لتطبيقاتها يمكن أن تستفيد بشكل كبير من قوة الأجهزة المعدنية المجردة والتحكم فيها.

الأمن: يكون الخادم الذي يعمل بدون نظام تشغيل (Bare metal) مخصصًا لاستخدام مستأجر واحد، وتحت التحكم الكامل لمستخدم واحد، وبالتالي فهو أكثر أمنًا من البيئة السحابية أو الافتراضية متعددة المستأجرين. يُعد هذا ضروريًّا للتطبيقات التي تتعامل مع معلومات تحتاج إلى الامتثال إلى لوائح مثل GDPR وHIPAA وHITECH وPCI DSS ومعلومات التعريف الشخصية.

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إن أفضل حلول الحوسبة متروك لك، ويعتمد على احتياجات حمل التشغيل الخاص بك. لا يوجد خيار سلبي هنا، ولكن هناك الخيار الأفضل لاحتياجات البنية التحتية السحابية الخاصة بك – سواء كانت VSIs، أو كل من العمل بدون نظام تشغيل و VSIs. ولهذا السبب، فإن IBM Cloud هي المنصة المناسبة لجميع احتياجاتك السحابية.

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