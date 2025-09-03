Optimization Software

Solve optimization models using mathematical programming solvers, constraint programming and constraint-based scheduling solvers to recommend the best course of action.
Aerial view of three airplanes in a row
Optimization solvers

Optimization solvers help improve decision-making around planning, allocating and scheduling scarce resources. They embed powerful algorithms that can solve mathematical programming models, constraint programming and constraint-based scheduling models.

IBM CPLEX® Optimizer solvers can find answers for linear programming, mixed integer programming, quadratic programming and quadratically constrained programming problems.

For detailed scheduling problems, IBM offers solvers designed for constraint-based scheduling models. For combinatorial problems such as a configuration or packing issue, you can build constraint programming models to solve them. And you can try the solvers at no charge.
Integrates with your applications

Automatically crunch your data and produce optimal solutions to your business problems with easy integration.

Customizable for complex problems

Capture your complex, mission-critical business problems with a customizable solver and generate an optimal solution.
Enables better decision making

Automatically generate solutions to real-world problems and make optimal business decisions for operational, tactical, strategic planning and scheduling use cases.
Optimizing settlement and delivery of securities in Europe

Learn how Banque de France applied IBM z/OS using CPLEX Optimizer Solver to solve mathematical optimization problems.

Explore the client story (19.4 MB)

Constraint programming solvers Use constraint programming techniques to compute solutions for detailed scheduling problems and combinatorial optimization problems. Explore Constraint Programming
Math Programming Solvers Leverage high-performance optimization solvers for linear, mixed-integer and quadratic programming. Explore Math Programming Solvers

Constraint programming

Solve detailed scheduling problems and combinatorial optimization problems.
Prescriptive analytics

Leverage optimization software that can deliver prescriptive capabilities to recommend a best-action plan for complex decisions.
Decision Optimization product family

Solve planning and scheduling problems, using modeling tools and solvers to make better business decisions.
IBM Decision Optimization for Watson Studio

Drive innovative solutions to business problems by combining optimization with other data science techniques in IBM Watson® Studio.
