الصفحة الرئيسية
X Force
الفريق
يحظى Troy بخبرة تقترب من 18 عامًا في مجال التحقيق الرقمي/الاستجابة للحوادث، وبخبرة 3 سنوات في مجال eDiscovery، وشغل مناصب في مجال التحقيق الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR)، ومناصب رقابية في الجيش وسلطات إنفاذ القانون والبلديات والشركات الاستشارية.
يتمتع Jake بخبرة تصل إلى عقدين من الزمان في قيادة فرق كبرى في مجالات الأمن وإدارة الأزمات والطوارئ ومكافحة الإرهاب التي تشمل مجالات الأمن المادي والإلكتروني، ويرأس Jake حاليًا قسم الإستراتيجيات في X-Force وهو نائب رئيس X-Force.
لأنه لديه خبرة تتجاوز 20 عامًا في مجال أمن المعلومات، يدير Cary العمليات اليومية لفريق X-Force العالمي.
يقود Chris فريق محاكاة الخصم X-Force Red. وقد قاد عمليات الفريق الأحمر المتقدمة ضد شركات الحماية وعدد من كبرى البنوك حول العالم.
بفضل دورها المزدوج في فريق X-Force، تهتم Snow بتقديم حوادث مماثلة للمديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة والفرق التقنية من خلال تدريبات المجموعة الإلكترونية وإجراء عمليات الهندسة الاجتماعية للعملاء.
يتمتع Kevin Albano بخبرة تزيد عن 18 عامًا في مجال تقنية المعلومات وإنفاذ القانون والاستشارات الأمنية. وهو يشرف على التحليل الذكي للتهديدات وأبحاث التهديدات المتقدمة وتحليل المعلومات من أجل مساعدة العملاء على الحد من المخاطر الإلكترونية.