تنسيق الهويات هو إطار عمل تكاملي ديناميكي يُتيح لك إنشاء مسارات الهوية ورحلات المستخدمين بسهولة. فبدلاً من كتابة التعليمات البرمجية، يُمكّنك التنسيق من تصميم مهام سير عمل آلية بسرعة لحالات استخدام مختلفة للهويات، بما في ذلك المصادقة وإثبات الهوية والكشف عن الأنشطة الاحتيالية.
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ادمج سياق المخاطر والاحتيال بشكل موحد ومستمر عبر مسارات الهوية. حدد بوضوح كيفية منح الأفراد الموثوق بهم حق الوصول، وكيفية الحد من مخاطر المستخدمين غير الموثوق بهم باستخدام المصادقة الأمنية. يُتيح لك برنامج Verify تجميع إشارات الاحتيال والمخاطر لاكتشاف التهديدات مع توفير مصادقة فائقة وأصلية تحمي من التصيد الاحتيالي.
استخدم أدواتك الحالية لإجراء تنسيق موحد ومستمر وسياقي عبر جميع مسارات الهوية. يُتيح برنامج Verify للمؤسسات استخدام الأدوات والأصول الكثيرة المتوفرة عبر مجموعة إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM)، بدءًا من الدلائل المتوفرة والتطبيقات التقليدية وحتى إشارات الاحتيال المتاحة.
توفر حلول CIAM تجارب تفاعلية وعصرية وآمنة لعملائك وشركائك وموظفيك.
تعمل حلول إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) للموظفين على تعزيز إنتاجية الموظفين وتحديث السحابة وتضمين الهوية في مبادرات الثقة الصفرية.
تُقدم مجموعة حلول IBM Verify حلول إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) الذكية لمؤسسات السحابة الهجينة والمتعددة. مدعومة بالذكاء الاصطناعي. مدعومة من IBM Security.
بناء نسيج هوية غير معتمد على منتج يُساعد المؤسسات على التقليل من مدى تعقيد عملية إدارة الهوية.