تم تطوير TM1 لتلبية الحاجة إلى إجراء تحليل "جداول البيانات" لكميات هائلة من البيانات متعددة الأبعاد. يتم ذلك عن طريق تطبيق أمان قاعدة البيانات والحوكمة للقضاء على قيود حجم البيانات وتعقيدها في جداول البيانات. ففي TM1، يتم تخزين البيانات على شكل مصفوفات أو "مكعبات" متعددة الأبعاد، والتي يمكن معالجتها وتحليلها بسهولة في الوقت الفعلي.



اتجاه الخلية هو جانب رئيسي من جوانب TM1. يتم تخزين البيانات ومعالجتها على مستوى الخلايا الفردية، بدلاً من الهياكل المحددة مسبقًا مثل الجداول أو الأعمدة. وهذا يسمح بدرجة عالية من المرونة في نمذجة البيانات وتحليلها، حيث يمكن التحكم في الخلايا ودمجها بسهولة لإنشاء طرق عرض وتحليلات جديدة. بالإضافة إلى ذلك ونظرًا لأنه يمكن ربط الخلايا بسهولة بخلايا أو مصادر بيانات أخرى، فإن قواعد البيانات الموجهة للخلايا ديناميكية للغاية ويمكن تحديثها في الوقت الفعلي بمجرد توافر معلومات جديدة.