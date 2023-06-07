حل Table Manager 1 (TM1) هو قاعدة بيانات المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) في الذاكرة متعددة الأبعاد ذات بنية موجهة نحو الخلايا - على سبيل المثال جداول البيانات التي تسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج مالية متطورة وإجراء عمليات حسابية متقدمة مع الاستفادة من التحكم والحوكمة.
تم تطوير TM1 لتلبية الحاجة إلى إجراء تحليل "جداول البيانات" لكميات هائلة من البيانات متعددة الأبعاد. يتم ذلك عن طريق تطبيق أمان قاعدة البيانات والحوكمة للقضاء على قيود حجم البيانات وتعقيدها في جداول البيانات. ففي TM1، يتم تخزين البيانات على شكل مصفوفات أو "مكعبات" متعددة الأبعاد، والتي يمكن معالجتها وتحليلها بسهولة في الوقت الفعلي.
اتجاه الخلية هو جانب رئيسي من جوانب TM1. يتم تخزين البيانات ومعالجتها على مستوى الخلايا الفردية، بدلاً من الهياكل المحددة مسبقًا مثل الجداول أو الأعمدة. وهذا يسمح بدرجة عالية من المرونة في نمذجة البيانات وتحليلها، حيث يمكن التحكم في الخلايا ودمجها بسهولة لإنشاء طرق عرض وتحليلات جديدة. بالإضافة إلى ذلك ونظرًا لأنه يمكن ربط الخلايا بسهولة بخلايا أو مصادر بيانات أخرى، فإن قواعد البيانات الموجهة للخلايا ديناميكية للغاية ويمكن تحديثها في الوقت الفعلي بمجرد توافر معلومات جديدة.
ابتكر ماني بيريز برنامج Table Manager 1 (TM1) في عام 1983 لحل مشاكل نمذجة الأعمال المعقدة والتطلعية المرتبطة بالميزانية والتنبؤ وإعداد التقارير المالية. وفي عام 1996، اشترت Applix شركة Sinper Corporation. واشترت Cognos شركة Applix في عام 2007، والتي سرعان ما استحوذت عليها ®IBMبعد فترة وجيزة، وأطلقت عليها ®IBM Cognos® TM1.
في عام 2016، غيرت IBM اسم المنتج إلى Planning Analytics، ما يعكس قدراته الموسعة التي تتجاوز تخطيط الأعمال والتحليلات التقليدية لتشمل ذكاء الأعمال من خلال تقديم واجهة الويب، وهي أداة مرئية عالية الخدمة ذاتية الاستكشاف للبيانات ولوحات المعلومات. وحتى وقتنا الحالي، لا يزال TM1 يُستخدم لتحديد مكون IBM Planning Analytics الأساسي، وهو TM1 Server.
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يوفر TM1 المرونة والقدرات التفاعلية وقوة النمذجة التي تتميز بها جداول البيانات، ولكنه يحتفظ بالتحكم في قاعدة البيانات وأمانها وقابليتها للتوسع. يمكن العثور على أهم المفاهيم والوظائف والمزايا أدناه.
تُعد المكعبات والأبعاد والتسلسلات الهرمية والقواعد مكونات أساسية في TM1. فهي توفر إطار عمل فعالاً لتنظيم بيانات التخطيط المؤسسي وتحليلها، ويمكنها أن تساعد الشركات على اكتساب رؤى قيمة حول عملياتها وأدائها واتجاهاتها.
المكعبات هي اللبنات الأساسية لبرنامج TM1. فهي صفائف متعددة الأبعاد من البيانات تسمح للمستخدمين بتحليل البيانات واستكشافها من وجهات نظر مختلفة. على سبيل المثال، قد ترغب الشركة في تلخيص البيانات المالية حسب المنتج والفترة الزمنية والمدينة لمقارنة النفقات الفعلية ونفقات الميزانية.
الأبعاد هي الفئات أو السمات التي يتم من خلالها تنظيم البيانات داخل مكعب. توفر الأبعاد السياق والمعنى للبيانات وتسمح للمستخدمين بتقسيم البيانات إلى شرائح ومكعبات عبر محاور مختلفة. الأبعاد النموذجية التي قد يحتويها المكعب هي الزمن والإصدارات والمناطق والمنتجات والأقسام والمقاييس.
التسلسلات الهرمية هي التنظيم المنطقي لعناصر الأبعاد في علاقة بين العناصر الرئيسية والفرعية. فهي توفر هيكلاً أو تنظيمًا لبُعد معين، ما يسمح للمستخدمين بالتنقل وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية على مستويات مختلفة من الدقة أو التفاصيل. على سبيل المثال، قد يتضمن التسلسل الهرمي للبُعد الزمني مستويات مثل السنة وربع السنة والشهر واليوم.
القواعد هي عبارات أو تعليمات تحكم سلوك قاعدة البيانات. تحدد القواعد كيفية معالجة قاعدة البيانات للبيانات وحسابها وكيفية استجابتها لاستعلامات المستخدم وطلباتهم. يمكن استخدام القواعد لحساب تكاليف الشراء وأسعار الصرف ومستويات المخزون واستنفاد المخزون وتكاليف الإنتاج النهائية.
تخزين البيانات في ذاكرة الكمبيوتر بدلاً من القرص أو أجهزة التخزين الخارجية الأخرى. يتيح ذلك الوصول إلى البيانات بشكل أسرع، وهو أمر مفيد لمعالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة ويتيح تحليل البيانات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي. ومن خلال تخزين البيانات في الذاكرة، يمكن لحل TM1 إجراء العمليات الحسابية وإنشاء التقارير بشكل أسرع من قواعد البيانات التقليدية.
تتيح إمكانية إعادة الكتابة، وهي ميزة لقواعد البيانات الموجهة للخلايا، للمستخدمين تحديث التغييرات التي تم إجراؤها مباشرة على الخلايا وحفظها في قاعدة البيانات، بدلاً من تصدير البيانات واستيرادها لأغراض التحرير. في قاعدة البيانات الموجهة للخلايا، يتم تخزين البيانات ومعالجتها على مستوى الخلايا الفردية، بدلاً من الهياكل المحددة مسبقًا مثل الجداول أو الأعمدة.
يعمل TM1 على تحسين العمليات الحسابية من خلال تنفيذها فقط على البيانات التي تحتوي على قيم أو تغييرات فعلية، بدلاً من إعادة حساب كل شيء في المكعب. فهو يوفر الوقت عن طريق تقليل كمية البيانات التي تتم معالجتها في أثناء العمليات الحسابية وتحديد الخلايا التي تحتاج إلى إعادة الحساب فقط بناءً على البيانات المحدثة أو المعدلة.
يسمح بدرجة عالية من المرونة في نمذجة البيانات وتحليلها، ما يسهل استيعاب التغييرات التي تطرأ على متطلبات العمل والتكيف مع احتياجات العمل المتطورة. ويمكنه التوسع لمعالجة كميات هائلة من البيانات، ما يجعله مناسبًا للمؤسسات الكبرى وبيئات الأعمال المعقدة.
تم تصميمه لتحليل البيانات ونمذجتها بسرعة عالية في الوقت الفعلي، ما يجعله مثاليًا لمجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة. تسمح بنية قاعدة البيانات في الذاكرة باسترجاع البيانات ومعالجتها بسرعة، ما يتيح للمستخدمين تحليل البيانات بسرعة واتخاذ قرارات مستنيرة.
بفضل استخدام TurboIntegrator، يمكن دمج البيانات من مجموعة مصادر بيانات متنوعة، بما في ذلك جداول البيانات، وإدارة موارد المؤسسات الرائدة (مثل Oracle وSAP)، وأنظمة إدارة البيانات الأخرى، ما يسهل دمج البيانات من مصادر مختلفة لأغراض التحليل وتأليف التقارير.
يوفر منصة للتخطيط التعاوني وإعداد الميزانية والتنبؤ، ما يمكّن العديد من الأطراف المعنية من الإسهام في سير العمل ومشاركة الأفكار والتعليقات في الوقت الفعلي.
يوفر إمكانات أمان دقيقة، ما يسمح بقصر الوصول إلى البيانات على مستخدمين نهائيين محددين أو مجموعات مستخدمين محددة، ما يضمن عدم الوصول إلى البيانات الحساسة إلا من قبل المستخدمين المصرح لهم فقط، ما يؤدي إلى زيادة الثقة في البيانات.
يمكنها إجراء تحليلات مستقبلية باستخدام تقنيات التنبؤ والنمذجة المستقبلية لتحليل البيانات التاريخية وتحديد الاتجاهات والأنماط وإجراء تحليل سيناريو ماذا لو وإجراء تنبؤات حول النتائج المستقبلية.
إن IBM Planning Analytics هي منصة متكاملة لتخطيط الأعمال تعمل على توحيد بيانات الأعمال المؤسسية في منصة واحدة تتيح التعاون والشفافية على مستوى المؤسسة. يتمتع جميع المستخدمين بإمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي لإنشاء خطط وميزانيات وتوقعات أكثر دقة واتساقًا في الوقت المناسب من دون الحاجة إلى عالِم بيانات.
كما أن واجهته الأمامية البديهية: واجهة الويب وPlanning Analytics Workspace والوظيفة الإضافية الأصلية لبرنامج Microsoft Excel تجعل IBM Planning Analytics لبرنامج Excel سهل الاستخدام بشكل لا يصدق، ما يضمن عملية اعتماد سلسة.
IBM Planning Analytics هو حل متعدد الاستخدامات تستخدمه المؤسسات بدءًا من أكبر الشركات والوكالات الحكومية إلى الشركات الصغيرة لإعداد الميزانية والتخطيط والتنبؤ وإعداد التقارير الإدارية والتحليل والتوحيد عند الطلب. إنه حل مرن مثل جدول البيانات، ولكنه يمتاز بأداء أفضل وأمان مفصل وعدم وجود روابط معطلة.
تجاوز حدود التخطيط اليدوي من خلال التخطيط والتحليل الماليين المبسطين والمتكاملين. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
دمج التسلسل الهرمي للتحليلات المتقدمة وآلية تحديد الوصول غير المحدودة لتحليلات سيناريو "ماذا لو" في عمليات سلسلة التوريد لديك. مع البصيرة التي تمكّنك من التكيّف بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.
استخدم IBM Planning Analytics لتخطيط الاستدامة والمحاكاة والتحسين على أي مستوى تفصيلي. فقد أصبح بإمكانك حساب البصمة الكربونية للمنتج (PCF).
تتبع أداء مندوبي المبيعات وبيانات قدرة المبيعات وتحليلها في الوقت الفعلي. استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات الفعَّالة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الإيرادات المرجوة. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق للحصول على ميزة تنافسية وزيادة الحصص السوقية.
أتمتة وتبسيط عمليات إدارة الموارد البشرية–التوظيف، والمرتبات، والعلاوات، والمكافآت، وحسابات الموظفين، وتخطيط المزايا–كل ذلك في منصة واحدة. يمكنك وضع خطط وتوقعات دقيقة للقوى العاملة الموجهة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى التغييرات التي يتم إجراؤها في التوظيف والموقع والعودة إلى العمل والدفع والاحتفاظ بالموظفين ومعدلات خسارة الموظفين وغير ذلك.
استخدم حلول تحليلات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عائد الاستثمار في التسويق الرقمي. اكتسب فهمًا أعمق لاحتياجات الأسواق المستهدفة. قدِّم تجربة مخصصة سلسة مع تحقيق أهدافك التسويقية.
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