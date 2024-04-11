تاريخ النشر: 22 إبريل 2024
المساهمون: جاكوب موريل (دكتوراه)، إيدا كافلاك أوغلو
تخصيص دركليه الكامن (LDA) هو تقنية لنمذجة المواضيع تستخدم للكشف عن المواضيع المركزية وتوزيعاتها عبر مجموعة من الوثائق.
إن تخصيص دركليه الكامن (LDA) —الذي لا يجب الخلط بينه وبين التحليل التمييزي الخطي في التعلم الآلي—هو نهج بايزي لنمذجة المواضيع. وببساطة، فإن تخصيص دركليه الكامن (LDA) هو شكل احتمالي لنمذجة المواضيع.
إن نمذجة المواضيع هي تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي تطبق التعلم غير الخاضع للإشراف على مجموعات كبيرة من البيانات النصية من أجل إنتاج مجموعة موجزة من المصطلحات المشتقة من تلك الوثائق. تهدف هذه المصطلحات إلى تمثيل مجموعة المواضيع الأساسية العامة للمجموعة. وبهذه الطريقة، تهدف نماذج المواضيع إلى الكشف عن المواضيع أو السمات الكامنة التي تميز مجموعة من الوثائق.1
يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج مواضيع تخصيص دركليه الكامن (LDA) بسهولة باستخدام مجموعة أدوات scikit-learn (أو sklearn) مجموعة الأدوات للغة الطبيعية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)(NLTK) وgensim (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) في Python. تحتوي نماذج المواضيع topicmodels (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) وحزم lda (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) الموجودة في R أيضًا، على وظائف لإنشاء نماذج مواضيع تخصيص دركليه الكامن (LDA).
تعرَّف على المعوقات التي تَحُول دون اعتماد الذكاء الاصطناعي، لا سيما عدم تطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وعدم إيجاد حلول لإدارة المخاطر.
سجِّل للحصول على إرشادات حول نماذج الأساس
تخصيص دركليه الكامن (LDA) هو نموذج احتمالي. وهذا يعني أن خوارزمية تخصيص دركليه الكامن (LDA) تنشئ مواضيع، وتصنف الكلمات والوثائق ضمن هذه المواضيع المختلفة حسب التوزيعات الاحتمالية. ولكن لماذا تعد هذه طريقة مناسبة للكشف عن الهياكل الموضوعية المخفية في البيانات النصية؟ بشكل أساسي، يفترض تخصيص دركليه الكامن (LDA) أن الوثائق قد أُنشِأت من خلال أخذ عينات عشوائية من مواضيع ما قبل المستند، وتحاول إجراء هندسة عكسية لهذه العينات.
تبدأ عملية النص المتخيل لتخصيص دركليه الكامن (LDA) بمواضيع ما قبل المستند. ويتكون كل موضوع من مفردات ثابتة من الكلمات، حيث تخضع كل كلمة لاحتمالية انتمائها إلى هذا الموضوع. لاحظ أن الكلمات تُعيَّن لها احتمالات بدلاً من فئة منفصلة لمراعاة التعددية المحتملة للمدلول والاستخدام. بعد ذلك، لكي تنشئ الآلة مستندًا نصيًا، تقوم بإنشاء توزيع على المواضيع بشكل عشوائي—على سبيل المثال، خمسة وثمانون بالمائة لمواضيع السياسية وعشرة بالمائة لمواضيع التمويل وخمسة بالمائة لمواضيع التاريخ. ولكل كلمة في هذا المستند، تختار الآلة بشكل عشوائي أحد المواضيع المختارة ويصدر كلمة بشكل عشوائي من هذا الموضوع. لاحظ أن تخصيص دركليه الكامن (LDA) نفسه لا يُنشئ الوثائق بهذه الطريقة. بل هذه هي العملية التي يفترض تخصيص دركليه الكامن (LDA) أن الوثائق قد أُنشأت من خلالها. يحاول تخصيص دركليه الكامن (LDA) نفسه أن يعكس هذه العملية للكشف عن المواضيع الشاملة والمخفية التي تنتشر في مجموعة من الوثائق.
يوضح هذا الشكل عملية إنشاء النص المفترضة الكامنة وراء تخصيص دركليه الكامن (LDA):
في أسفل هذه الصورة توجد تشكيلة عشوائية من المواضيع تتألف من توزيع الكلمات. توجد هذه المواضيع لكل وثيقة في المجموعة. لتوليد مستند معين (في هذا المثال، مسرحية عطيل لشكسبير)، تقوم الآلة بإنشاء توزيع للموضوعات، وهو الرسم البياني الموجود في أقصى اليمين. هذا التوزيع هو الموضوعات (والنسبة لكل منها) التي ستشكل الوثيقة. لكل كلمة في المستند، يختار الجهاز بشكل عشوائي أحد الموضوعات المختارة (عمود النقاط الملونة)، والذي بدوره يختار كلمة عشوائيًا (المصطلحات المميزة).2 لاحظ أن هذا التصور هو مجرد مثال توضيحي، وليس نتيجة لأي نمذجة موضوعية فعلية أو إنشاء نص. ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، تفترض LDA أن كل مستند يتم إنشاؤه بواسطة عملية التوليد العامة هذه، والتي تحاول LDA هندستها عكسيًا.
يتعامل تخصيص دركليه الكامن (LDA) مع الوثائق عبر المجموعات كحقيبة من الكلمات، مثله مثل الكثير من مناهج نمذجة المواضيع الأخرى كالتحليل الدلالي الكامن (LSA). هذا يعني أن تخصيص دركليه الكامن (LDA) يتجاهل ترتيب الكلمات والسياق. فبدلاً من ذلك، فهو يركز على عدد مرات تكرار الكلمات وعدد مرات مصاحبتها داخل كل مستند على حدة.3 تتم نمذجة تكرار الكلمات ومصاحبتها في مصفوفة الوثيقة-المصطلح. هنا، الوثائق هي الصفوف والكلمات الفردية هي الأعمدة، أو العكس. تشير قيمة كل خلية إلى تكرار ظهور كلمة معينة في كل مستند.4
باستخدام مصفوفة الوثيقة-المصطلح، تنشئ خوارزمية تخصيص دركليه الكامن (LDA) توزيعات للمواضيع (قوائم من الكلمات الرئيسية مع الاحتمالات ذات الصلة) حسب تكرار الكلمات ومصاحباتها. ومن خلال تتبع تكرار تصاحبات الكلمات، يفترض تخصيص دركليه الكامن (LDA) أن الكلمات التي تتصاحب من المحتمل أن تكون جزءًا من مواضيع متماثلة. تعيِّن الخوارزمية بعد ذلك توزيعات الوثيقة-الموضوع بناءً على تجمعات الكلمات التي تظهر في الوثيقة المحددة. 5
فعلى سبيل المثال، لنفترض أننا أنشأنا نموذج تخصيص دركليه الكامن (LDA) لمجموعة من المقالات الإخبارية التي تحتوي على المخرجات الجزئية الآتية:
لدينا هنا موضوعان يمكن وصفهما على الأرجح بالهجرة (الموضوع 1) والفلك (الموضوع 2). الدرجات المرتبطة بكل كلمة تمثل احتمالية ظهور تلك الكلمة الرئيسية في الموضوع المحدد لها. أما الاحتمالات المرتبطة بكل وثيقة فهي تمثل احتمالات انتماء تلك الوثيقة إلى مزيج من المواضيع بناءً على التوزيع وتصاحب الكلمات من كل موضوع داخل تلك الوثيقة. على سبيل المثال، يسرد الصف الأول في الجدول كلمة الحدود تحت الموضوع 1 باحتمالية 40% وكلمة الفضاء تحت الموضوع 2 باحتمالية 60%. تشير هذه النسب المئوية إلى احتمالية ورود تلك المصطلحات في ذلك الموضوع على مستوى المجموعة الكاملة. الصف الأول للوثيقة مكتوب كالتالي: الوثيقة 1: الموضوع 1: 0.95، الموضوع 2: 0.05. هذا يعني أنه بناءً على ورود الكلمات في الوثيقة 1، يتوقع النموذج أن الوثيقة 1 مشتقة بنسبة 95% من الموضوع 1 وبنسبة 5% من الموضوع 2. بعبارة أخرى، يفترض نموذجنا الافتراضي لتخصيص دركليه الكامن (LDA) أن هذه هي المواضيع والنسب المئوية لتلك المواضيع التي استتُخدِمت لإنشاء النموذج.
ومن المؤكد أن الكلمات متعددة المعاني تشكل تحديًّا لهذا التصنيف المنفصل—فعلى سبيل المثال، كلمة alien [دَخِيل] قد تشير إلى مهاجر بشري أو كائن فضائي (من خارج كوكب الأرض). في مثل هذه الحالات، كيف تحدد خوارزمية تخصيص دركليه الكامن (LDA) الموضوع الذي تنتمي إليه الكلمة (ومن ثَمَّ ينتمي إليه المستند)؟
عند تعيين المواضيع للكلمات، تستخدم خوارزمية تخصيص دركليه الكامن (LDA) ما يعرف باسم معاينة جيبس (Gibbs sampling). صيغة معاينة جيبس هي:
يتطلب فهم العمليات الدقيقة لهذه المعادلة ومعلماتها الفائقة معرفة أساسية في الإحصاء وطرائق سلسلة ماركوف مونت كارلو (والأخيرة تُستَخدَم غالبًا في التعلم التعزيزي). ومع ذلك، يمكننا تلخيص العناصر الرئيسية للمعادلة على النحو التالي:
لاحظ أن معاينة جبس (Gibbs sampling) هي عملية تكرارية. أي أن الكلمة لا تؤخذ منها عينة واحدة فقط ثم تعين إلى موضوع وتهمل بعد ذلك. فبدلاً من ذلك، تمر معاينة جبس على كل كلمة من خلال عدة تكرارات، ما يؤدي إلى تحديث احتمالات الموضوع-الكلمة بناءً على بعضها البعض.6
الميزة التي تميز تخصيص دركليه الكامن (LDA) هي التوزيع الاحتمالي لكل وثيقة على مجموعة مشتركة من المواضيع. كما هو الحال مع مناهج نمذجة المواضيع الأخرى، فإن هذه المواضيع وتوزيعها في كل وثيقة غير معروفين. حيث إن نمذجة المواضيع لا تخضع للإشراف؛ ولا توجد بيانات مُصنفة يدويًا لتوجيه التحليل. ومن خلال الكشف عن الهياكل الموضوعية المخفية، يقوم تخصيص دركليه الكامن (LDA) في النهاية بوضع التعليقات التوضيحية على الوثائق عبر المجموعة. يمكن استخدام هذه التعليقات التوضيحية (أي المواضيع التي لم تُناوَل) لتصنيف النصوص. وبهذه الطريقة، يساعد تخصيص دركليه الكامن (LDA) أنظمة استرجاع المعلومات عن طريق أتمتة عملية وضع التعليقات التوضيحية على مجموعات كبيرة من الوثائق وتنظيمها.7
كما هو الحال في العديد من تقنيات التنقيب في النصوص في علم البيانات، تعمل المعالجة المسبقة للنص على تحسين نتائج نموذج تخصيص دركليه الكامن (LDA) بشكل كبير. تزيل خاصية إزالة كلمات الإيقاف الكلمات الشائعة التي ليست لها صلة دلالية. يساعد التجذير أو التقطيع اللغوي على تقليص المتغيرات المورفولوجية للوصول إلى أساس الكلمات، ما يؤدي إلى الخلط بين تنويعات الكلمة التي قد تفصلها الآلة بطريقة أخرى، مثل كلمة الرقص (dance) والرقص (dancing) والراقص (dancer) وما إلى ذلك.
ونظرًا لأن نماذج تخصيص دركليه الكامن (LDA) هي نماذج احتمالية وليست حتمية، فقد يكون تحسين النموذج عملية صعبة. ولا يوجد عدد محدد من المواضيع التي تحقق أفضل النتائج، ولا يبدو أن هناك أي مبدأ توجيهي، مثل عدد محدد من المواضيع المناسبة لعدد معين من الوثائق. وفي الواقع إن الضبط الدقيق لمعلمات النماذج لإنتاج مواضيع قابلة للتفسير ومتماسكة ينطوي على قدر كبير من التجربة والخطأ.
ما الأدوات أو المقاييس المتاحة لمساعدة المستخدم على ضبط نموذج تخصيص دركليه الكامن (LDA)؟ بالنسبة إلى الجدد في نمذجة المواضيع، قد يكون من المحبط معرفة أنه لا يوجد مقياس أداء واحد أو حتى مجموعة من مقاييس الأداء المعتمدة في الأدب.
نوعي. صدق أو لا تصدق، إن التقييم النوعي ليس من غير المألوف، لا سيما في التطبيقات الحقيقية. قد يتضمن ذلك غالبًا فحص أهم خمس أو عشر كلمات رئيسية لكل موضوع. ثم تستخدم بعد ذلك لتقييم المواضيع وفقًا لمدى قابلية تفسيرها من قبل المستخدمين البشر.8 يتطلب هذا النوع من "التحديق"، إذا جاز التعبير، قدرًا كبيرًا من المعرفة بمجال الخبراء والإلمام بالوثائق الخاضعة للدراسة.9
التماسك. يعد تماسك المواضيع أحد الطرق الكمية الشائعة لتقييم المواضيع التي أُنشئت. تقيس درجة تماسك الموضوع عدد المرات التي تتصاحب فيها الكلمات الأكثر احتمالاً للورود لموضوع معين في نفس الوثائق في كل جوانب المجموعة. وبشكلٍ أكثر تحديدًا، فهو يحسب تكرار التصاحب اللغوي لكل زوج من الكلمات من ضمن أهم عدد الكلمات في الموضوع مقابل تكرار كل كلمة على حدة عبر المجموعة. يهدف هذا إلى تحديد مدى تماسك موضوع معين. تحسب درجة التماسك الإجمالية للنموذج متوسط درجة التماسك الخاص بكل موضوع على حدة. ففي الواقع، تشير هذه النتيجة الإجمالية إلى متوسط تماسك الموضوع داخل نموذج معين. يقيم التماسك -كما هو واضح من اسمه- النماذج فقط وفقًا لمدى تماسك مواضيعها. كما يجب أن تحافظ المواضيع على درجة من التفرد، ومع ذلك لا يوجد حاليًا مقياس كمي.10
تظهر الأبحاث الحديثة أن المقاييس الكمية -مثل درجة التماسك- لا يمكن الاعتماد عليها لتقييم نماذج المواضيع. ويرجع ذلك جزئيًا إلى غموض الهدف التقييمي المعلن المتمثل في قابلية التفسير—ما الذي يجعل النموذج ونتائجه قابلة للتفسير؟ 11 وعلاوة على ذلك، قد لا تستنبط المقاييس الآلية المصممة للأنظمة القديمة الأنظمة الأحدث بشكل جيد. تتعقد هذه المشكلة بسبب الافتقار إلى الشفافية في العديد من التجارب المنشورة التي تمنع تعميم طرق التقييم على مجموعات البيانات أو المجالات الأخرى،12 وقد لجأت الأبحاث مؤخرًا إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، كوسيلة لتصميم نماذج تخصيص دركليه الكامن (LDA) وتقييمها لهدف بحثي محدد،13 وفي حين أن هذه الطريقة تظهر نتائج واعدة، فمن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث.
نماذج الموضوعات هي عبارة عن أسلوب معالجة للغة الطبيعية (NLP) غير خاضع للإشراف يُستخدَم لتلخيص البيانات النصية من خلال مجموعات الكلمات. تساعد هذه النماذج في مهام تصنيف النصوص واسترجاع المعلومات.
درِّب نموذج مواضيع تخصيص دركليه الكامن (LDA) واضبطه بدقة باستخدام NLTK وGensim من Python.
استكشف نمذجة المواضيع وكيفية عملها في هذه المقالة من مجتمع IBM.
يمكنك تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئ الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
1 دانيال جورافسكي وجيمس مارتن، Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition (معالجة الكلام واللغة: مقدمة في معالجة اللغة الطبيعية واللغويات الحاسوبية والتعرف على الكلام)، الإصدار الثالث، 2023، https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/(الرابط موجود خارج موقع ibm.com). جاي ألامار ومارتين غروتندورست، Hands-On Large Language Models (كيفية التعامل مع النماذج اللغوية الكبيرة)، أورايلي، 2024.
2 ديفيد بلاي، “Probabilistic Topic Models” (نماذج المواضيع الاحتمالية)، Communications of the ACM (اتصالات ACM)، المجلد 55، رقم 4، 2012، ص. 77-84. زيهيوان چن وبينغ ليو، "Topic Models for NLP Applications" (نماذج المواضيع لتطبيقات NLP)، Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining (موسوعة التعلم الآلي والتنقيب عن البيانات)، سبرينجر، 2017.
3 ماثيو جوكرز، Text Analysis with R for Students of Literature (تحليل النص مع R لطلاب الأدب)، سبرينغر، 2014.
4 كول هوارد، هوبسون لين، وهانيس هابك، Natural Language Processing in Action (معالجة اللغة الطبيعية أثناء عملها)، منشورات مانينغ، 2019. سوميا فاجالا، بوديساتوا ماجومدر، أنوج جوبتا، هارشيت سورانا، Practical Natural Language Processing (معالجة اللغة الطبيعية العملية)، أورايلي، 2020.
5 سوميا فاجالا، بوديساتوا ماجومدر، أنوج جوبتا، هارشيت سورانا، معالجة اللغة الطبيعية العملية، أورايلي، 2020. ديفيد بلي، أندرو نغ، ومايكل جوردان، "Lantent Dirichlet Allocation" (تخصيص دركليه الكامن)، مجلة أبحاث التعلم الآلي ، المجلد 3، 2003، ص. 993-1022.
6 زيوان شين وبينج ليو، “Topic Models for NLP Applications" (نماذج المواضيع لتطبيقات NLP)، موسوعة التعلم الآلي والتنقيب عن البيانات، سبرينجر، 2017.
7 ديفيد بلي، "Probabilistic Topic Models" (نماذج المواضيع الاحتمالية)، Communications of the ACM (اتصالات ACM)، المجلد 55، رقم 4، 2012، ص. 77-84.
8 تشاندلر كاميل ماي ، "Topic Modeling in Theory and Practice" (نمذجة المواضيع في النظرية والتطبيق)، رسالة، جامعة جون هوبكنز، 2022.
9 ماثيو جيلينغز وأندرو هاردي، "The interpretation of topic models for scholarly analysis: An evaluation and critique of current practice" (تفسير نماذج المواضيع للتحليل العلمي: تقييم الممارسة الحالية ونقدها)، المنحة الدراسية الرقمية في العلوم الإنسانية، المجلد 38، رقم 2، 2023، ص. 530-543,https://academic.oup.com/dsh/article-abstract/38/2/530/6957052(الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
10 تشاندلر كاميل ماي، "Topic Modeling in Theory and Practice" (نمذجة المواضيع في النظرية والتطبيق)، رسالة، جامعة جون هوبكنز، 2022.https://aclanthology.org/D11-1024/ (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
11 زاكاري ليبتون، "The Mythos of Model Interpretability: In machine learning, the concept of interpretability is both important and slippery" (أساطير قابلية تفسير النموذج: في التعلم الآلي، مفهوم قابلية التفسير مهم وغامض)، قائمة الانتظار، المجلد 16، رقم 3 ، ص. 31-57، https://dl.acm.org/doi/10.1145/3236386.3241340 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). كيتلين دوجان وراي بوتين، "Topic Model or Topic Twaddle? Re-evaluating Semantic Interpretability Measures” (نموذج الموضوع أم موضوع الهراء؟ إعادة تقييم مقاييس قابلية التفسير الدلالي) Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (وقائع مؤتمر 2021 لفرع أمريكا الشمالية لرابطة اللسانيات الحاسوبية في أمريكا الشمالية لعام 2021: اللغة البشرية التقنية)، 2021، ص. 3824-3848، https://aclanthology.org/2021.naacl-main.300 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
12 ألكسندر هويل، براناف جويل، أندرو هيان تشونغ، دينيس بيسكوف، جوردان بويد جرابر، فيليب ريسنيك، "Is Automated Topic Model Evaluation Broken؟ The Incoherence of Coherence" (هل تقييم نموذج الموضوع الآلي معطل؟ تفكك التماسك) Advances in Neural Information Processing Systems (التقدم في أنظمة معالجة المعلومات العصبية)، 2021، ص. 2018-2033، https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/0f83556a305d789b1d71815e8ea4f4b0-Abstract.html (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). كيتلين دوجان وراي بونتين، "Topic Model or Topic Twaddle؟ Re-evaluating Semantic Interpretability Measures" (نموذج الموضوع أم موضوع الهراء؟ إعادة تقييم مقاييس قابلية التفسير الدلالي) Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (وقائع مؤتمر 2021 لفرع أمريكا الشمالية لجمعية اللسانيات الحاسوبية في أمريكا الشمالية: تقنيات اللغة البشرية)، 2021، ص. 3824-3848، https://aclanthology.org/2021.naacl-main.300 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
13 دومينيك ستامباخ، فيليم جوهر، ألكسندر هويل، مرينمايا ساشان، وإليوت آش، "Revisiting Automated Topic Model Evaluation with Large Language Models" (إعادة النظر في تقييم نموذج الموضوع الآلي باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة)، وقائع مؤتمر 2023 حول الأساليب التجريبية في معالجة اللغة الطبيعية، 2023، ص. 9348-9357، https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.581/ (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).