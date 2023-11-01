ما المقصود بإدارة التطبيقات؟

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إدارة التطبيقات
تم التحديث: 5 مارس 2024
المساهمون: Matthew Finio و Amanda Downie
إدارة التطبيقات هي ممارسة للإشراف على تطبيقات البرامج طوال دورة حياتها—بما في ذلك التثبيت والتشغيل والصيانة والدعم والتحسين—لضمان تحقيق أعلى مستوى من الأداء والوظائف.
إدارة التطبيقات هي عملية شاملة لإدارة تطبيقات البرامج وصيانتها ودعمها طوال دورة حياتها. هذا يشمل مهام مثل التثبيت، والتحديث، والتصحيح، والترقية، والإشراف على كل من مكونات البرمجيات والأجهزة اللازمة لتشغيل التطبيق.
تدمج إدارة التطبيقات، التي يُشار إليها غالبًا باسم AM، مختلف الخدمات والعمليات والمنهجيات لضمان الإدارة الفعالة والصيانة والتحسين لتطبيقات الأعمال المخصصة أو المجمعة أو المقدمة عبر الشبكة. غالبا ما تتضمن العملية استخدام أدوات ومنهجيات متخصصة لتبسيط وأتمتة الجوانب المختلفة لإدارة التطبيقات.
تتعاون فرق إدارة التطبيقات بشكل وثيق مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المطورين والمختبرين ووحدات الأعمال لضمان تلبية التطبيقات للأهداف التنظيمية ومتطلبات المستخدم. فهم يراقبون أداء التطبيق، ويحددون أي أخطاء أو مشكلات ويحلونها، وينفذون التحديثات والتدابير الأمنية اللازمة، ويقدمون الدعم المستمر للمستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الفرق على دمج ميزات ووظائف جديدة لتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى ضمان التزام التطبيقات بمعايير الصناعة ولوائح الامتثال.
في النهاية، تلعب إدارة التطبيقات دورًا مهمًا في الحفاظ على كفاءة وفعالية تطبيقات البرامج، مما يمكّن الشركات من العمل بسلاسة وتحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية.
يمكن أن تختلف العمليات والأنشطة اللازمة لإدارة التطبيقات باختلاف حجم المؤسسة وصناعتها وأهدافها. تشمل العناصر العامة عادةً ما يلي:
تطوير التطبيقات: تصميم تطبيقات البرمجيات وترميزها واختبارها وتنفيذها.
نشر التطبيقات: تثبيت وتكوين التطبيق الجديد للاستخدام في بيئات محددة.
مراقبة التطبيقات: المراقبة المستمرة لأداء ووظائف التطبيق لتحديد المشكلات.
صيانة التطبيقات: التحديثات الدورية والتصحيحات وإصلاح أي أخطاء في التطبيق لضمان التشغيل الأمثل.
دعم التطبيقات: تقديم المساعدة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لمستخدمي التطبيق الذين يواجهون مشكلات.
أمن التطبيقات: تدابير الأمن السيبراني لحماية التطبيق من الثغرات الأمنية والتهديدات المحتملة.
تكامل التطبيقات: الاتصال السلس وتدفق البيانات بين التطبيق والأنظمة الأخرى داخل المؤسسة.
إيقاف التطبيقات: عملية الإلغاء التدريجي للتطبيق وإيقافه في نهاية دورة حياته.
تشير إدارة دورة حياة التطبيق (ALM) إلى عملية إدارة دورة حياة التطبيق بالكامل بدءًا من المفهوم الأولي وحتى إيقافه ("من المهد إلى اللحد"). تشمل إدارة دورة حياة التطبيق مجموعة أوسع من المراحل، تتضمن تطوير التطبيق واختباره ونشره وصيانته.
يتضمن ذلك تنسيق الأشخاص والعمليات والأدوات لتقديم وإدارة التطبيقات عالية الجودة بكفاءة والتي تلبي متطلبات المستخدمين وأهداف المؤسسة.
تتضمن العناصر الرئيسية لإدارة دورة حياة التطبيق ما يلي:
تطوير التطبيقات: تصميم التطبيق وتطويره بكفاءة، مع مراعاة البنية وواجهة المستخدم وممارسات البرمجة.
إدارة النشر والإصدار: ضمان نشر سلس للتطبيق وإصداره في بيئات محددة مع تقليل الانقطاعات.
الصيانة والدعم: توفير الصيانة المستمرة والدعم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعالجة أي مشاكل وضمان الأداء الأمثل والخالي من الأخطاء للتطبيق.
تحسين الأداء: تحليل أداء التطبيق وتحسينه باستمرار لضمان استيفائه للمعايير ومقاييس الأداء المحددة. استخدم برنامج مراقبة أداء التطبيقات (APM) لضمان أن التطبيقات الضرورية تعمل كما هو متوقع.
إدارة المتطلبات: التقاط متطلبات التطبيق وتتبعها وتحليلها وإدارتها لضمان توافقها مع أهداف المؤسسة واحتياجات المستخدم.
الأمن والامتثال: تنفيذ تدابير أمنية فعالة واتباع لوائح الصناعة لحماية التطبيق وبياناته من التهديدات والثغرات الأمنية وضمان امتثاله.
الاختبار وضمان الجودة: اختبار التطبيق بشكل شامل للتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود ويلبي معايير الجودة المطلوبة.
تدريب المستخدمين ودعمهم: توفير التدريب والدعم للمستخدمين لضمان قدرة الموظفين أو المستخدمين على استخدام التطبيق بفعالية وفهم وظائفه. تلعب الأطراف المعنية دورًا مهمًا في تقديم الخبرة الفنية طوال دورة حياة التطبيق.
تهدف إدارة دورة حياة التطبيق إلى تبسيط عملية تطوير البرمجيات وتحسين جودة التطبيق وتقليل الوقت والتكاليف التي ينطوي عليها تطويره وصيانته.
تشير خدمات إدارة التطبيقات (AMS) إلى الاستعانة بجهة خارجية لإدارة ودعم تطبيقات المؤسسة. ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة التطبيقات، يمكن للشركات تحسين التكاليف والاستفادة من الخبرة المتخصصة من مزود الخدمة. وتصبح صيانة الأنواع المختلفة من تطبيقات البرامج داخل المؤسسة وتحسينها ودعمها من مسؤوليات مزود الخدمة الذي يمكنه تصميم خدماته لتلبية المتطلبات المحددة للمؤسسة.
يهدف مزودو خدمات إدارة التطبيقات إلى ضمان تشغيل التطبيقات بسلاسة وأمان وكفاءة، وتسمح الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة التطبيقات للمؤسسة بالتركيز على الأعمال الأساسية دون القلق بشأن تعقيدات إدارة التطبيقات.
إدارة التطبيقات (AM) مهمة للأعمال حيث تضمن التشغيل السلس والصيانة وتحسين تطبيقات البرمجيات الضرورية لمختلف الوظائف المؤسسية. تلعب إدارة التطبيقات دورًا حساسًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال ضمان تشغيل التطبيقات بسلاسة وتقليل فترة التعطل ومعالجة الأمور التقنية بسرعة.
تؤدي إدارة التطبيقات الفعالة إلى زيادة الإنتاجية والابتكار داخل المؤسسة. فهي تسمح للموظفين بالتركيز على الأنشطة الأساسية والعمليات التجارية والقضايا التنافسية وتوسيع النظام البنائي وتعزيزه دون حدوث اضطرابات ناجمة عن الأخطاء المتعلقة بالتطبيقات.
كما تساهم إدارة التطبيقات الفعالة في تحسين تجربة المستخدم لأنها تتيح تطبيقات مُدارة بشكل جيد مع واجهات أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام. يمكن أن تزيد هذه السمة من رضا العملاء وولائهم وتمنح المؤسسة ميزة تنافسية.
من خلال التأكد من تحديث التطبيقات وعملها على النحو الأمثل، تساهم إدارة التطبيقات في كفاءة التكلفة، مما يسمح للشركات بتخصيص الموارد بشكل أكثر استراتيجية والاستثمار في مجالات أخرى للتطوير والنمو. بالإضافة إلى ذلك، تُمكِّن الإدارة الفعّالة للتطبيقات الشركات من الالتزام بلوائح الصناعة ومعايير الامتثال، مما يقلل من مخاطر العقوبات والعواقب القانونية.
بشكل عام، تعمل إدارة التطبيقات كعامل تمكين رئيسي للشركات للحفاظ على مرونتها وسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة والتقنية. من خلال ضمان أن تكون التطبيقات آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أهداف العمل، تسهل إدارة التطبيقات النجاح التنظيمي والنمو، وتعزز الابتكار ويمكن أن تزيد من الميزة التنافسية.
بعض الأطراف المعنية المهمين في إدارة التطبيقات هم:
مطورو التطبيقات وعمليات التطوير والتطوير والأمن والعمليات: نظرًا لأنهم مسؤولون عن تصميم التطبيق وتطويره ونشره ودمجه وصيانته وتأمينه، فإن هذه المجموعات هامة لفهم الجوانب الفنية للتطبيق وتنفيذ التحديثات والتحسينات.
مديرو التطبيقات: جزء من فريق تكنولوجيا المعلومات والمشرفون على برامج التطبيقات داخل المؤسسة، يقود هؤلاء الأفراد إدارة المشاريع وسير العمل لتنفيذ التطبيقات وصياتها وإيقافها.
أصحاب الأعمال والأطراف المعنية: من خلال التركيز على الإنتاجية والنتائج النهائية، فإن هذه المجموعة لديها مصلحة راسخة في أداء التطبيق ووظائفه. تُعد التعليقات ضرورية لمواءمة عملية إدارة التطبيقات مع الأهداف الأوسع نطاقًا للمؤسسة.
المستخدمون: الأفراد والمجموعات الذين يتفاعلون بشكل مباشر مع التطبيق هم مصادر للتعليقات وبيانات الاستخدام، والتي تعتبر ضرورية لفهم فعالية التطبيق وتحديد مجالات التحسين.
إدارة تكنولوجيا المعلومات: كمشرفين على استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الشاملة والبنية التحتية، يمكن لإدارة تكنولوجيا المعلومات المساهمة في تقديم مدخلات لمواءمة أنشطة إدارة التطبيقات مع أهداف تكنولوجيا المعلومات الأوسع للمؤسسة.
فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات: مسؤولة عن إدارة البنية التحتية والأنظمة التي تعمل عليها التطبيقات، وتعتبر هذه الفرق ضرورية لضمان حسن سير التطبيقات وصيانة العناصر الأساسية والبرامج.
البائعون أو مزودو خدمات من جهات خارجية: في الحالات التي يتم فيها الحصول على التطبيق من بائعين خارجيين أو مزودي خدمات خارجيين، فإن هذه الكيانات تعتبر من الأطراف المعنية. قد تشمل مشاركتهم توفير دعم التطبيقات والتحديثات وخدمات الصيانة.
يعد الانخراط والتعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية أمرًا ضروريًا لإدارة التطبيقات بشكل فعال. ويساعد القيام بذلك على ضمان توافق عملية الإدارة مع الأهداف العامة للمؤسسة، وتلبية متطلبات المستخدمين، والاستجابة لتطور التقنية واحتياجات العمل.
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