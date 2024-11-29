إدارة الغطاء النباتي هي عملية التحكم أو إزالة الغطاء النباتي غير المرغوب فيه بشكلٍ مستهدف. يتضمن ذلك مختلف وسائل التحكم للحد من مخاطر النباتات المتضخمة أو الغازية، والأشجار الخطرة، والأعشاب الضارة وغيرها من النباتات.

تعتمد العديد من الصناعات على إدارة الغطاء النباتي للعمل بأمان وكفاءة. يمكن أن تتعدى النباتات المتضخمة على مناطق حق الطريق مثل الطرق وخطوط النقل والسكك الحديدية. ويمكن أن يكون لهذا النمو الزائد عواقب وخيمة، مثل حوادث المرور وحرائق الغابات وانقطاع الكهرباء. يمكن للنباتات غير المرغوب فيها أو الغازية أيضًا أن تعرض التنوع البيولوجي وموائل الحياة البرية المحلية للخطر.

وفي حين أن الفحوصات اليدوية للغطاء النباتي هي القاعدة، إلا أن هذا النهج قد يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. اليوم، يمكن للمؤسسات استخدام أسلوب متكامل لإدارة الغطاء النباتي يجمع بين عدة طرق للمراقبة: بيولوجية وكيميائية وميكانيكية وثقافية.

وقد تتبع أيضًا نهجًا قائمًا على البيانات في إدارة الغطاء النباتي من خلال جمع البيانات الجغرافية المكانية (مثل البيانات المستمدة من الطائرات بدون طيار المزودة بتقنية LiDAR) لمراقبة نمو الغطاء النباتي. وتساعد الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) الشركات أيضًا على اتخاذ قرارات أكثر استنارة واستباقية بشأن إدارة الغطاء النباتي.