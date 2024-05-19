ما المقصود بالتسميد؟

Sustainability
19 مايو 2024

المؤلفين

Julie Rogers

Staff Writer

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

ما المقصود بالتسميد؟

التسميد هو عملية إعادة تدوير المواد العضوية إلى مواد متحللة تُسمَّى السماد العضوي. والسماد العضوي هو سماد طبيعي غني بالمغذيات يمكن استخدامه لتقوية التربة والنباتات.

يتم التسميد من خلال عملية هوائية (تحتاج إلى الأكسجين) محكومة تشجع التحلل الطبيعي للنفايات العضوية الصلبة. ويمكن تسريع هذه العملية من خلال بناء بيئة مثالية للبكتيريا والفطريات والديدان وغيرها من الكائنات الحية التي تساعد على التحلل.

يُعَد التسميد وسيلة فعَّالة لتحويل المواد العضوية بعيدًا عن مجرى النفايات. هناك طرق عديدة للتسميد، مثل التسميد بالديدان والتسميد الساخن. وهناك أيضًا العديد من الأماكن التي يتم فيها التسميد، بما في ذلك مرافق التسميد التجارية ومرافق التسميد البلدية والتسميد المنزلي، والذي، كما يوحي اسمه، يتم في المنازل الخاصة.

تكون المادة الناتجة عن عملية التسميد متفتتة مثل التربة الطازجة ويمكن استخدامها في البستنة، وتنسيق الحدائق، والحراثة، والزراعة لتعزيز نمو النباتات.

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كيف تتم عملية التسميد؟

عملية التسميد هي عملية مستمرة؛ حيث يستغرق التحلل الكامل للمواد العضوية إلى سماد عدة أشهر. تتغذى الكائنات الحية الدقيقة على المواد المضافة إلى كومة السماد بمرور الوقت. تستخدم هذه الكائنات الدقيقة الماء لهضم المواد والأكسجين للتنفس والكربون والنيتروجين كغذاء. ويجب أن يكون هناك توازن بين هذه المكونات الأربعة؛ كي تكون العملية فعَّالة.

من الناحية المثالية، يجب أن تحافظ حاوية التسميد على النسبة المناسبة من المواد: جزأين إلى ثلاثة أجزاء من المواد الغنية بالكربون إلى جزء واحد من المواد الغنية بالنيتروجين. المواد الغنية بالكربون، والمعروفة باسم "المواد الخضراء"، تشمل أشياء مثل بقايا الفواكه والخضراوات، وقصاصات العشب، ومخلفات القهوة. المواد الغنية بالنيتروجين، المعروفة باسم "المواد البنيَّة"، هي قطع أصغر من المواد النباتية، مثل نفايات الحدائق، والأوراق الجافة، ورقائق الخشب، والأغصان، والورق المقطَّع.

في الوقت نفسه، يضيف الماء الرطوبة ويغذي الكائنات الحية الدقيقة. تحافظ كومة التسميد التي تتلقى تغذية جيدة على مستوى رطوبة جيد وتشبه في ملمسها الإسفنجة المعصورة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم ممارسو التسميد التهوية للتأكد من أن الكائنات الدقيقة تحصل على كمية كافية من الأكسجين. فهم يقومون بتقليب الكومة أو تهويتها مرّة واحدة أسبوعيًا في الصيف، بينما يكون التقليب مرّة كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع كافيًا في الشتاء.

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لماذا يُعتبر التسميد مهمًا؟

تشمل فوائد التسميد ما يلي:

تقليل النفايات

يقلل التسميد من النفايات العضوية. تشكِّل معالجة نفايات الطعام، بما في ذلك بقايا المطبخ ونفايات الحدائق، عبئًا على البيئة. ويمكن أن يكون التسميد حلًا فعَّالًا من حيث التكلفة لإدارة النفايات، ما يقلِّل من البصمة الكربونية للأعمال التجارية عن طريق تقليل كمية النفايات التي تذهب إلى مدافن النفايات. وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، تشكِّل المواد الغذائية ومواد الحدائق حوالي 24% من النفايات الصلبة البلدية في مدافن النفايات.1
تحسين صحة التربة

يمكن أن يكون التسميد ضروريًا لتحسين النظم الزراعية والحفاظ على تربة صحية. فعند إضافته إلى النشارة أو تربة الأُصص، يحسِّن السماد من خصوبة التربة ويقلِّل الاعتماد على الأسمدة التجارية والكيميائية. وهو يُسهم أيضًا في إدخال ميكروبات مفيدة إلى التربة تساعد على مكافحة مسببات الأمراض، ما يقلِّل من بعض الأمراض التي تنتقل عبر التربة. ويضيف تعديل التربة ثلاثة عناصر غذائية أساسية تحتاجها المادة النباتية -النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم- وكميات ضئيلة من العناصر الأساسية الأخرى، مثل الحديد والزنك.
الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري

يساعد تقليل حجم نفايات الطعام والمواد الخضراء الأخرى التي يتم التخلص منها في مدافن النفايات على منع انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الغلاف الجوي. وهذا لأن المادة العضوية تتحلل من خلال التحلل الهوائي، ما يعني أنها تتحلل بواسطة الكائنات الحية الدقيقة التي تستهلك الأكسجين.

إذا تم التخلص من النفايات القابلة للتحلل، مثل بقايا الطعام، في مكب النفايات، فإنها تُدفن تحت النفايات الأخرى، مما يقطع إمدادات الأكسجين ويؤدي إلى إنتاج الغاز الحيوي كمنتج ثانوي. يتكون هذا الغاز الحيوي من حوالي 50% من الميثان و50% من ثاني أكسيد الكربون. وعلى الرغم من أن العديد من مكبات النفايات الكبيرة تستخدم أنظمة لالتقاط غاز الميثان، إلا أنها لا تلتقط جميع الغاز، ما يجعل مكبات النفايات ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان، وفقًا لوكالة حماية البيئة (EPA).
التخفيف من آثار تغير المناخ

نظرًا لأن السماد العضوي يساعد التربة على امتصاص الماء والاحتفاظ به، فإنه يساعد المجتمعات على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل الأحداث المناخية القاسية. تحتفظ التربة المخصَّبة بالسماد العضوي بمزيد من الماء، ما يخفف من آثار الجفاف، ويمنع جرف الملوثات خلال الفيضانات. يعمل السماد أيضًا على عزل الكربون في التربة، ما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ما الذي يمكن تحويله إلى سماد؟

تساعد درجات الحرارة العالية الناتجة عن عملية التحلل على تقليل وجود مسببات الأمراض والمبيدات الحشرية وبذور الأعشاب في مادة السماد العضوي. وهذا صحيح بشكل خاص عندما يتم الاحتفاظ بالسماد العضوي عند درجات حرارة تبلغ حوالي 55 درجة مئوية (130 درجة فهرنهايت) أو أعلى، وهو ما يُعرف بالتسميد الساخن.

ومع ذلك، يمكن أن تحتوي المنتجات الحيوانية على مسببات الأمراض التي قد تبقى حية خلال عملية التسميد، ومن الأفضل تجنُّب تسميد المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض والعظام والشحوم ومنتجات الألبان. ويجب أيضًا تجنُّب المواد البنية التي قد تضر بالسماد النهائي، مثل المواد النباتية المصابة بالأمراض. 

لا يمكن تسميد المواد غير العضوية مثل البلاستيك، ولا يمكن أيضًا تسميد مواد مثل الخشب المعالج، والورق اللامع أو الملتصق، ومنتجات الكرتون. ويمكن تسميد أكياس الشاي الورقية، دون دبابيس، وكذلك قشر البيض. يجب عدم استخدام فضلات الحيوانات الأليفة في التسميد المنزلي، لكن برامج التسميد التي تسمح بالتبرعات قد تقبلها؛ وذلك اعتمادًا على الإرشادات المحلية.

ما المقصود بالسماد الدودي؟

هناك شكل آخر من أشكال نظام التسميد، وهو التسميد الدودي، أو التسميد بالديدان. يستخدم السماد الدودي صندوقًا للديدان، مصنوعًا من الخشب غير المعالج أو حاويات التخزين البلاستيكية، والتي يتم الاحتفاظ بها إما في الداخل وإما في الهواء الطلق. عادةً ما يكون الفراش مصنوعًا من نشارة الخشب أو الكرتون الممزق أو القش أو قصاصات الحديقة مثل الأوراق الجافة. عادةً ما يستغرق الأمر من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يصبح السماد الناتج عن الديدان، أو ما يُعرف بتجويفات الديدان، جاهزًا للحصاد من أسفل صندوق الديدان.

رغم وجود العديد من أنواع الديدان الأرضية، إلا أن هناك أنواعًا معينة فقط يمكن استخدامها في التسميد بالديدان. وأكثر الأنواع شيوعًا المستخدمة في التسميد بالديدان هي الديدان الحمراء؛ لأنها تتغذى على النفايات بسرعة.2

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    الحواشي

    1 "قياس انبعاثات غاز الميثان من نفايات الطعام في مكبات النفايات"، وكالة حماية البيئة، 22 يناير 2024.

    "كيفية إنشاء وصيانة صندوق سماد الديدان الداخلي"، وكالة حماية البيئة، 3 يناير 2024.