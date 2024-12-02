بدأت أول أجهزة تركيب الكلام الكهربائية بالظهور في ثلاثينيات القرن الماضي1. كانت الأجهزة الأولى محدودة ومعقدة في التشغيل.

مع ظهور أجهزة الكمبيوتر، بدأ المبرمجون في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي بالعمل على خوارزميات يمكنها الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة من الملفات الصوتية كمصادر لأصواتها. قد تجد هذه الخوارزميات تطابقات صوتية لوحدات النصوص وتجمع عناصر الكلام معًا. في البداية، بدا الصوت الذي تم إنشاؤه آليًا. بينما حسّن عمل النمذجة توصيف اللغة، تحسّنت خوارزميات تحويل النص إلى كلام.

عندما ظهرت تقنيات التعلّم العميق والشبكات العصبية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ المبرمجون في نمذجة الأشكال الموجية مباشرةً مع تسجيلات الكلام، مما أدى إلى الحصول على أصوات عالية الجودة تبدو أكثر واقعية. وبالتوازي مع ذلك، كان علماء الكمبيوتر يعملون على تحسين برمجيات التعرف على الكلام ومعالجة اللغة الطبيعية. يعتمد تطوير الذكاء الاصطناعي الحواري على الجمع بين تحويل الكلام إلى نص و تقنية تحويل النص إلى كلام.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جعلا من السهل إنشاء كلام يبدو طبيعيًا، إلا أنهما فتحا مجالات جديدة للجدل، مثل عمليات التزييف العميق. تعمل شركات التقنية على تطوير أنظمة تحليل الصوت في الوقت الفعلي لكشف عمليات التزييف العميق الصوتية.