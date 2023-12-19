ما هو تقرير الاستدامة؟

تقرير الاستدامة هو الإفصاح عن سياسات الأداء غير المالي والمنهجيات والمقاييس للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والعملاء والجمهور.
وتشمل الممارسة مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ومع ذلك يختلف تقرير الاستدامة عن تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أن تقرير ESG يقيم أداء الشركات مقارنة بالمقاييس، بينما تنظر الاستدامة بشكل عام إلى نموذج العمل الأكبر والمنهجيات.
وبشكل أكثر تحديدًا، يستخدم تقرير ESG مجموعة من المقاييس لتقييم مبادرات ESG الخاصة بالشركة. باستخدام أطر إعداد تقارير ESG المختلفة، يمكن للشركات إبلاغ الأطراف المعنية بتأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة، وبممارسات حوكمة الشركات لديها.
ومع ذلك، يشجع تقرير الاستدامة على ممارسات أعمال أكثر مسؤولية وأخلاقية من خلال النظر في علاقة المؤسسة بالعالم من حولها. تتسم الاستدامة بالتعقيد، لذا هناك العديد من أطر عمل إعداد التقارير للشركات تغطي عادةً مواضيع مهمة، مثل التنمية المستدامة، وانبعاثات الكربون، وسلسلة التوريد، والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).
أحد الفروق الرئيسية بين ESG والاستدامة هو مفهوم الدافع مقابل النتائج. يفحص تقرير الاستدامة نموذج الأعمال أو المنهجيات التي تحفز الشركة وموظفيها على العمل بما يخدم مصلحة المجتمع. يمثل تقرير ESG قياس ونتائج تلك المبادرات، ويوفر لكل من الشركات والمستثمرين بيانات ESG اللازمة لصناعة القرار.
ومثل المسؤولية الاجتماعية للشركات، تساعد تقارير ESG والاستدامة المؤسسات على تحسين الثقة والسمعة بين المستهلكين من خلال وضع الأهداف، وتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات، وتجاوز معايير الصناعة. يمكن للشركات تحسين صناعة القرار وإدارة المخاطر بشكل كبير من خلال النظر في الأبعاد الثلاثة للاستدامة في استراتيجية الاستدامة الأوسع نطاقًا.
أبعاد الاستدامة الثلاثة هي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
تركز الاستدامة البيئية على معالجة القضايا البيئية، مثل تغير المناخ، وانبعاثات غازات الدفيئة (GHG)، وفقدان التنوع البيولوجي. إن إحدى الطرق التي يمكن للشركات من خلالها تقليل تأثيرها البيئي هي الابتعاد عن الموارد المحدودة، مثل الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي واعتماد مصادر الطاقة المتجددة.
لا يوجد تعريف واضح للاستدامة الاجتماعية حتى الآن. يقول بعض العلماء أنها تجسد كل النشاط البشري، وأن جميع مجالات الاستدامة تعتمد بشكل أساسي على العوامل الاجتماعية. ويعطي هذا البُعد الأولوية لحقوق الإنسان، ويعترف بأن رفاهية جميع الناس هي التي تقتضي طول عمر المجتمع وفعاليته واستدامته.
تعني الاستدامة الاقتصادية أنه يجب على الشركات أن تحقق الأرباح ويكون لديها وعي بيئي في آن واحد، وقد يتعارض الأمران أحيانًا. ومع ذلك، تحقق الشركات تقدمًا في معالجة قضايا المناخ. على سبيل المثال، يجب على رؤساء إدارة الاستدامة إعادة تصور سلاسل القيمة لتحسين أداء ESG عبر العمليات العالمية بأكملها. وقد يعني ذلك أنه يجب على الشركة تحسين طريقة حصولها على المواد الخام، أو اعتمادها أسطولاً من السيارات الكهربائية، أو إعطاء الأولوية لمبادرات إزالة الكربون. بغض النظر عن النهج، يظل الهدف الرئيسي للشركات هو تحقيق التوازن بين النجاح المالي وحماية البيئة.
تلعب تقارير الاستدامة دورًا حيويًا في تعزيز الاستدامة في الأعمال، التي تشير إلى استراتيجية الشركة لتقليل الأثر البيئي والاجتماعي السلبي الناتج عن عملياتها. يجري تحليل ممارسات الاستدامة في المؤسسة عادةً مقارنة بمقاييس ESG التي تشاركها مع الجمهور من خلال التقارير السنوية.
يمكن للشركات فهم التحديات والفرص التي تواجهها بشكل أفضل من خلال إعداد تقارير الاستدامة التي تتتبع المراحل الرئيسية لممارسات ESG وتقدمها المحرز فيها. يمكن أن تساعد الرؤى المستمدة من هذه التقارير الشركات على الابتعاد عن النماذج الاقتصادية الخطية التقليدية. وبدلاً من ذلك، يمكنها تفعيل الاقتصاد الدائري الذي يركز على التأجير، وإعادة التدوير، والتجديد، والإصلاح، وإعادة الاستخدام، ومشاركة المواد والمنتجات الموجودة أطول فترة ممكنة.
يمكن للشركات الحصول على عدة فوائد من إعداد تقرير الاستدامة:
تزايدت المخاوف بشأن تغير المناخ وظروف العمل في السنوات الأخيرة، خاصة بالنسبة للشركات التي تعاني من اضطرابات في سلسلة التوريد . يمكن لتقرير الاستدامة أن يساعد المؤسسات على إدارة الآثار السلبية لمختلف قضايا ESG بفعالية عن طريق توفير وسيلة لقياس وتقييم وفهم بصمتها التشغيلية.
يمكن أن يساعد تقرير الاستدامة الشامل المؤسسات على إعادة تصور نماذج أعمالها لتحقيق توازن أفضل بين الأداء المالي وأهداف الاستدامة. من خلال تقارير الاستدامة السنوية، يمكن للشركات أن تجذب المستثمرين المهتمين بإحراز التقدم المستمر في تلبية متطلبات إعداد تقارير الاستدامة.
تتوقع الأطراف المعنية المزيد من الشفافية من العلامات التجارية والشركات مع ارتباط ممارسات ESG بشكل جوهري بأداء الشركات. توفر تقارير الاستدامة طريقة قابلة للتنفيذ لتلبية هذه الدعوة للشفافية من خلال إثبات أن الشركة وشبكة شراكاتها تعطي الأولوية لقضايا الاستدامة.
يوفر تقرير الاستدامة للشركات رؤى قيمة عن التحولات البيئية والاجتماعية المستمرة أيضًا. يمكن أن تعرف الشركات كيف تقارن مبادراتها في مجال ESG باتجاهات الاستدامة الأوسع نطاقًا وتكتشف مجالات محتملة للتحسين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير معلومات من أجل صناعة القرار التي تؤدي إلى تحسين أداء الاستدامة والمواءمة مع المتطلبات التنظيمية.
تعتمد مطالبة الشركة بإرسال تقرير الاستدامة على موقعها. في أوروبا، على سبيل المثال، تُفرض اللوائح التنظيمية المتعلقة بالاستثمار المستدام وESG على بعض المؤسسات. خذ في الاعتبار توجيه تقارير استدامة الشركات (CSRD)، وهو تشريع في الاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بإعداد التقارير عن الأثر البيئي والمستدام لأنشطتها التجارية، وكذلك مبادراتها في مجال ESG.
وعلى العكس من ذلك، في الولايات المتحدة، لا تُلزم الشركات بتقديم مقاييس ESG أو مقاييس الاستدامة في تقاريرها السنوية، باستثناء كاليفورنيا، التي أصدرت مؤخرًا قوانين مناخية تفرض بعض الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، إلا أنه يكون من مصلحتها القيام بذلك؛ حيث تأخذ المؤسسات والأفراد درجات ESG في الاعتبار بشكل متزايد في قراراتها الاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال يتعين على الشركات في أمريكا الشمالية الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). تتولى لجنة SEC مسؤولية تحديد أي سوء سلوك متعلق بممارسات ESG، مثل التمويه الأخضر أو الاحتيال. تقيس المؤسسات الخارجية، مثل Bloomberg وS&P Dow Jones Indices التأثير المحتمل لمخاطر ESG، وقد تستخدم هذه التصنيفات جنبًا إلى جنب مع بيانات اقتصادية أخرى لتوجيه قرارات المستثمرين.
اعتبارًا من عام 2026، ستُلزم الشركات العامة في البرازيل بالإفصاح سنويًا عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة والمناخ. ستستند المتطلبات إلى معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB). وبالمثل، ستُلزم الشركات الكبيرة في أستراليا باتباع متطلبات الإفصاح المالي الإلزامي المتعلق بالمناخ بدءًا من عام 2024. بينما يضع مجلس معايير المحاسبة الأسترالية هذه المعايير، فإنها ستتوافق أيضًا مع تلك التي يضعها مجلس ISSB.
هناك عدة موارد لتوجيه المؤسسات خلال عملية إعداد التقارير.
للبدء، يمكن للشركات الرجوع إلى أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التي تعمل كإطار عمل توجيهي للحكومة والمجموعة على حد سواء. وضعت أهداف التنمية المستدامة، التي قدمتها الأمم المتحدة، جدول أعمال عالميًا للتنمية المستدامة على أمل تحقيق مستقبل أكثر استدامة بحلول عام 2030.
من ثم، يمكن للشركات اللجوء إلى العديد من المؤسسات الخارجية التي تضع معايير الاستدامة، ويمكن أن تساعد الشركات في إيجاد إطار العمل المناسب لاستخدامه في إعداد تقارير الاستدامة:
يعد مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB) منظمة غير ربحية تعمل على وضع معايير خاصة بالصناعة والمحافظة عليها، وذلك للمساعدة وفي توجيه الإفصاح عن معلومات الاستدامة، مثل انبعاثات غازات الدفيئة، للمستثمرين والأطراف المعنية الماليين.
يعد ISSB هيئة مستقلة معنية بوضع المعايير. تتمثل مهمة ISSB في إنشاء خط أساس عالمي شامل لمعايير الإفصاح عالية الجودة المتعلقة بالاستدامة؛ لتلبية احتياجات المستثمرين والأسواق المالية.
تعد GRI منظمة غير ربحية توفر إطارًا إرشاديًا قابلاً للتطبيق على المستوى العالمي لمجموعة كاملة من قضايا ESG والاستدامة. واليوم توفر معايير GRI خط أساس، بالإضافة إلى خارطة طريق للشركات التي ترغب في تحديد الأهداف وإعداد تقارير استدامة خاصة بها.
