ولكل خيار مزاياه وعيوبه، وهو ما سنستعرضه في هذا المنشور.

بالنسبة للسحابة ذات المستأجر الواحد، تشمل الفوائد تعزيز التحكم الإداري، ومستويات أعلى من العزل. أما السحابة متعددة المستأجرين فتوفّر ميزات مثل تقليل تكاليف الانطلاق، والقدرة السريعة على التوسع، وتخفيف أعباء الإدارة والصيانة.

كفائدة إضافية، إذا كانت مؤسستك تعمل على ترحيل التطبيقات وأحمال التشغيل القائمة على VMware إلى بيئة سحابية عامة أو سحابة هجينة، فلست مضطرًا للاختيار بينهما. يمكنك اتخاذ قرار مستقل لكل تطبيق ولكل حمل تشغيل وفقًا لما يناسب عملك، مما يمنحك أقصى درجات المرونة والقدرة على التكيّف.