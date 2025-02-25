يعمل RAG المتقدم كعملية تعتمد على خطوات متسلسلة على النحو التالي:

1. معالجة الاستعلام: عند استقبال استعلام المستخدم، يتم تحويله إلى متجه عالي الأبعاد باستخدام نموذج التضمين الذي يلتقط المعنى الدلالي للاستعلام.

2. استرجاع المستندات: يتنقل الاستعلام المشفر عبر قاعدة بيانات معرفية ضخمة توفِّر استرجاعًا هجينًا باستخدام كلٍّ من البحث المتجه الكثيف والاسترجاع المتناثر، أي التشابه الدلالي والبحث القائم على الكلمات الرئيسية. وبالتالي، تعمل النتائج على إدخال تطابقات الكلمات الرئيسية الدلالية في المستندات التي تم استرجاعها.

3. إعادة ترتيب المستندات التي تم استرجاعها: يقدِّم نظام الاسترجاع نتيجة نهائية استنادًا إلى السياق وبناءً على صلته بالاستعلام أثناء استرجاع المستندات.

4. الدمج السياقي للتوليد: نظرًا لأن كل مستند يتم ترميزه بشكل مختلف، فإن وحدة فك الترميز تدمج جميع السياقات المشفرة لضمان أن الاستجابات التي تم إنشاؤها تتوافق مع الاستعلام المشفر.

5. توليد الاستجابة: يوفر المولِّد في نظام RAG المتقدم، والذي عادةً ما يكون نموذجًا لغويًا كبيرًا، مثل نموذج IBM® Granite أو Llama، الإجابة بناءً على المستندات لتي تم استرجاعها.

6. التعليقات: يستخدم نموذج RAG المتقدم تقنيات متعددة مثل التعلم النشط، والتعلم المعزز، والتدريب المشترك بين المسترجِع والمولِّد لتحسين أدائه باستمرار. خلال هذه المرحلة، تحدث إشارات ضمنية مثل النقر على المستندات التي تم استرجاعها والتي تشير إلى مدى الصلة، ما يؤدي إلى توليد تعليقات تصحيحية صريحة تتضمن تعديلات أو تقييمات تُستخدم لاحقًا أثناء عملية التوليد. من ثم، على مر السنين، تعمل هذه الاستراتيجية على تحسين عمليات الاسترجاع وكذلك توليد الاستجابة بحيث يمكن إنتاج إجابات أكثر دقة وصلة6.