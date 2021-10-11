تستخدم حوسبة Mobile Cloud تقنية الحوسبة السحابية لتشغيل التطبيقات على الأجهزة المحمولة. ويمكن نشر تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه عن بُعد مع توفر السرعة والمرونة وأدوات التطوير.
يمكن بناء تطبيقات الأجهزة المحمولة السحابية أو مراجعتها بسرعة باستخدام الخدمات السحابية. يمكن تشغيلها على العديد من الأجهزة المختلفة بأنظمة تشغيل ومهام حوسبة وتخزين بيانات مختلفة. وبالتالي، يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات التي قد لا تكون مدعومة بطريقة أخرى.
لمزيد من المعلومات حول التطورات، راجع "تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة: دليل كامل".
لا تتقيد تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل على السحابة بمساحة التخزين المتوفرة على الجهاز وموارد المعالجة. ويمكن تشغيل العمليات كثيفة البيانات في السحابة.
تتيح حوسبة Mobile Cloud للمستخدمين إمكانية جمع البيانات من مصادر مختلفة ودمجها بسرعة وأمان، بغض النظر عن مكان تواجدها.
في بعض الأحيان، لا يمتلك متخصصو تكنولوجيا المعلومات، الموارد اللازمة لإدارة التطبيقات. ويساعد مزودو السحابة على استمرار تشغيلها.
تضع التطبيقات التي يزداد الطلب عليها ضغطًا على الأجهزة. ويمكن أن تساعد البنية التحتية السحابية المرنة على التعامل مع أحمال التشغيل الصعبة.
يجب أن تدمج المجموعات أنظمتها المحمولة وبياناتها بشكل كامل في عمليات الأعمال الأخرى لتوفير الوقت والتكلفة.
تُعد حماية البيانات السرية مصدر قلق على كل المستويات: بالنسبة إلى المستخدمين والأجهزة وفي ما يتعلق بالتكامل مع الأنظمة الأخرى.
نائب الرئيس، تطوير منصات IBM المتنقلة؛ مهندس متميز، IBM Watson والمنصة السحابية
توفر حوسبة Mobile Cloud المرونة، ما يمكّن المطورين من المشاركة بكفاءة في المعالجة وتخزين البيانات بين الجهاز والسحابة لتحسين الأداء وقابلية التوسع. وتتكامل المرونة السريعة للخدمات المستندة إلى السحابة مع قابلية التنقل والراحة التي توفرها الأجهزة المحمولة—وهو مزيج يضمن تجربة جذابة للمستخدم ويزيد من ولاء العملاء.
وبالتالي، فإن وجود استراتيجية متكاملة للسحابة على الأجهزة المحمولة أمر ضروري لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الناشئة، والحفاظ على إنتاجية الموظفين والعملاء ومشاركتهم الكاملة والحفاظ على الميزة التنافسية.
