يمكن أن تكون إدارة الأصول الثابتة معقدة، وخاصة بالنسبة للمؤسسات العالمية أو الشركات ذات المخزون الكبير — مثل شركات تأجير السيارات أو شركات التصنيع المتعددة الجنسيات.

قد تستخدم المؤسسات جداول البيانات أو أدوات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتتبع الأصول. ومع ذلك، فإن إدخال البيانات يدويًا يكون عرضة للخطأ. كما يمكن أن تكون أيضًا طريقة بطيئة للبقاء على اطلاع على مخزون الأصول الثابتة، عندما يتم نقل أساطيل المركبات بين المواقع أو تكون التكنولوجيا معقدة.

لتوضيح الأمر، ضع في اعتبارك هذا السيناريو حيث تمتلك مؤسستك مركبات. ربما لديك دفتر ملاحظات حيث يمكنك تتبع متى يحتاج كل منها إلى تغيير الزيت أو شفرات المسّاحات الجديدة أو مجموعة جديدة من الإطارات. ومع ازدياد عدد المركبات، تبدأ المشكلات في الظهور. إذا كان لديك كل هذه البيانات مركزية، فيمكنك بسهولة تتبع هذه المعلومات دون خطر فقدها أو إساءة وضعها. هذا هو الغرض الذي يخدمه نظام إدارة الأصول.

تقدم برامج تتبع الأصول وحلول الإدارة طريقة موثوقة للإشراف على الأصول الثابتة. تشمل هذه الحلول ميزات مثل تتبع الموقع، ومعالجة أوامر العمل، وسجلات التدقيق.

برنامج إدارة الأصول

قد تستفيد العمليات الأصغر من نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS). يساعد برنامج التشغيل المؤتمت في جدولة أنشطة الصيانة وإدارتها وإعداد التقارير عنها. تتضمن الميزات التعامل مع مهام سير العمل، وتوفير الموارد والتوجيه، وإرشادات التشغيل والإصلاح، وإعداد التقارير والتدقيق.

بالنسبة للعمليات الكبيرة، يوفر نظام إدارة أصول المؤسسة مثل IBM Maximo منصة مركزية لإدارة جميع الأصول الثابتة. يعمل على دمج بيانات الأصول عبر دورة حياتها: من الاستحواذ والتشغيل والصيانة والاستهلاك إلى التجديد أو الاستبدال.

من خلال الرؤية الشاملة، تكتسب المنظمات رؤى أعمق حول بيئات أصولها المعقدة. تصبح المنظمات أكثر قدرة على إدارة الأصول بفعالية. تساعد الميزات وسير العمل المنظمات على تحسين مهام الإدارة وتقليل فترات التعطل. تتمتع الفرق أيضا برؤية مؤسسية للسلامة والضوابط البيئية، مما يمكنهم من التعامل بشكل أفضل مع المشكلات والمخاطر.

إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

يوفر إنترنت الأشياء (IoT) رؤى عميقة ويتيح تحكما أكبر في الأصول الثابتة. يقوم برنامج IBM Maximo ، على سبيل المثال، بربط البيانات من أجهزة الاستشعار والأجهزة لتوفير رؤية في الوقت المناسب لصحة الأصول وأدائها. فهو يعزز إدارة الأصول من خلال تحليل الحالة وتقييم القيمة والمخاطر وتوقع الأعطال.

يستخدم الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي لقياس حالة الأصل وتمكين الصيانة التنبؤية. تجمع التكنولوجيا بيانات الأصول (من أجهزة الاستشعار، والقياس عن بُعد، وأوامر العمل، وحتى أحداث الطقس) وتستخدم الخوارزميات لرؤية الأنماط أو الاتجاهات وتطوير نماذج التنبؤ. تمكّن المعلومات، إلى جانب التسجيل التنبؤي، النظام من وصف الأساليب أو الاستراتيجيات الوقائية.

إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة

أصبح توصيل فنيي الصيانة والإصلاح في الخطوط الأمامية بنظام إدارة أصول المؤسسة والخبراء من خلال الأجهزة المحمولة أمرًا بالغ الأهمية للعمل بشكل أكثر كفاءة وأمانًا وجعلهم أكثر إنتاجية. صُمم نظام IBM Maximo Mobile لتحويل الأدوار الوظيفية للفنيين الميدانيين، حيث يقدم أداء الأصول وبيانات العمليات في الوقت الفعلي تقريبًا وتعليمات الصيانة خطوة بخطوة أينما كانوا. المزيج القوي من الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل الذكية والمساعدة البشرية عن بُعد والوصول إلى بيانات الأصول، يمكّن Maximo Mobile من وضع المكافئ الرقمي لعقود من الخبرة في هذا المجال في أيدي الفنيين.