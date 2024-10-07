ما المقصود بالتفكير التصميمي؟

وهو يستند إلى مفهومين أساسيين للابتكار: 1) كنموذج عمل، يجب أن يكون الابتكار جديدًا ومفيدًا؛ و2) الابتكار في عملية تكرارية مستمرة، حيث يوجد دائمًا حل أفضل للمشكلة.

الهدف من التفكير التصميمي هو أن تستخدم الفرق هذا النهج لفهم وإرضاء المستخدمين بأكثر الحلول المرغوبة والممكنة والقابلة للتطبيق للمشاكل. يتخطى هذا النهج المنتج أو الخدمة التي تقدمها المؤسسة ويُشرك المستخدم في مرحلة مبكرة، مما يساعد على ضمان وجود حل لرغباتهم واحتياجاتهم.

يمكن استخدام التفكير التصميمي كجزء من استراتيجية تطوير المنتج والتحول الرقمي. من خلال التركيز على الاحتياجات البشرية، يساعد التفكير التصميمي على ضمان أن تكون المنتجات أو الحلول سليمة اقتصاديًا ومحفزة للابتكار.