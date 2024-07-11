ما هي الحوسبة العنقودية؟

بالإضافة إلى الحوسبة العنقودية، هناك نوعان آخران شائعان في الاستخدام من الحوسبة الموزعة التي تتميز أيضاً بشبكات متصلة من أجهزة الكمبيوتر: الحوسبة الشبكية والحوسبة من نظير إلى نظير.

حوسبة الشبكة: في علوم الكمبيوتر، تُعد بنية تحتية لحوسبة الشبكة للجمع بين موارد الحوسبة الموجودة في مواقع فعلية مختلفة. تُدمج الموارد الحسابية المتاحة من الأجهزة المختلفة وتُستخدم معًا لحل مشكلة ما. وعلى غرار التجميع، تستخدم الحوسبة الشبكية موارد مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المتعددة والمترابطة.

ومع ذلك، على عكس التجميع، تُستخدم الموارد غير المستخدمة فقط على أجهزة الكمبيوتر المتصلة عبر بنية الشبكة. كان البحث عن الذكاء خارج كوكب الأرض (SETI) مثالاً شهيرًا على الحوسبة الشبكية، حيث تُستخدم الموارد الحسابية غير المستخدمة من العديد من أجهزة الكمبيوتر لتحليل الإشارات اللاسلكية من الفضاء السحيق بحثًا عن علامات على وجود حياة خارج كوكب الأرض.2

حوسبة النظير إلى النظير: تتطلب حوسبة النظير إلى النظير (P2P)، أو الحوسبة الشبكية، اتصال جهازي كمبيوتر أو أكثر "كنظراء" على الشبكة، ما يعني أن لديهم نفس الطاقة والأذونات. على عكس الحوسبة العنقودية، لا تتطلب بنية P2P نهج إدارة مركزية.

على شبكة P2P تعمل كل عقدة كجهاز عميل (جهاز كمبيوتر يحتاج إلى الوصول إلى خدمة) وخادم (جهاز كمبيوتر يوفر الخدمة). يتيح كل نظير في العقدة موارد للآخرين على الشبكة، بما في ذلك التخزين والذاكرة والنطاق الترددي وغير ذلك.