روبوت المحادثة هو برنامج أو نص برمجي مصمم للتفاعل مع البشر والرد عليهم في محادثة في الوقت الفعلي. تستخدم مختلف المؤسسات والأفراد روبوتات المحادثة لمجموعة متنوعة من الاستخدامات ووظائف الأعمال المختلفة. بشكل عام، توفر روبوتات المحادثة ردودًا ومعلومات مكتوبة مسبقًا للتعامل مع الطلبات الأساسية أو للحصول على معلومات كافية من العملاء لتوصيلهم بوكيل مباشر للحصول على خدمة أفضل وأكثر تحديدًا. تستخدم روبوتات المحادثة الأكثر تقدمًا التعلم الآلي ، والذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء استجابات في الوقت الفعلي بناءً على إدخال المستخدم. أصبحت روبوتات المحادثة بمثابة سكين الجيش السويسري للعديد من المؤسسات، وهي أداة واحدة تلبي العديد من احتياجات العمل.

لقد كانت روبوتات المحادثة موجودة منذ زمن طويل؛ فكان برنامج Eliza الذي صممه جوزيف وايزنباوم أول برنامج يمكن تعريفه على أنه روبوت محادثة، حيث تم إنشاؤه في عام 1966. وصمّم المبرمج البريطاني رولو كاربنتر ”روبوت المحادثة“ الذي أطلق عليه اسم Jabberwocky في عام 1988، وهو من بين أول برامج ”المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي“ التي تتعلم ردودًا جديدة بدلاً من مجرد تقديم لغة مكتوبة مسبقًا.

في ذلك الوقت، قطعت روبوتات المحادثة شوطاً طويلاً وأصبحت أفضل من أي وقت مضى في إجراء محادثة. تتمثل حالة الاستخدام الرئيسية لروبوت المحادثة لمعظم الشركات في تسهيل الاتصال بين المؤسسة والعملاء. ومع ذلك، فإنها لا تزال غير مثالية وحتى أفضل روبوتات المحادثة لا يمكنها تقليد الإنسان بنجاح إلى أجل غير مسمى، ولكن على الرغم من حماقاتها العرضية، يتوقع العملاء الآن أن يكون لدى المؤسسات روبوت محادثة لدعم العملاء لمساعدتهم على الخدمة الذاتية أو استكشاف المشكلات وإصلاحها قبل تصعيدها إلى وكيل مباشر.

هناك نوعان من روبوتات المحادثة، المستندة إلى القواعد والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. تستخدم روبوتات المحادثة المستندة إلى القواعد قواعد ونصوص محددة مسبقًا للرد على كلمات رئيسية أو عبارات محددة. فهي توفر مرونة محدودة ولكنها أدوات سريعة وفعالة للمهام البسيطة. بينما تستفيد الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لفهم المطالبات والسياق. يمكنهم التعلم من التفاعلات السابقة والتحسن بمرور الوقت.

تعتمد معظم روبوتات المحادثة، حتى المتطورة منها، على مجموعة من العناصر المهمة. تبدأ بإدخال المستخدم، حيث يطرح المستخدم أسئلة أو يطالب روبوت المحادثة من خلال الرسائل القصيرة أو الصوت أو بعض الواجهات الأخرى. ثم يقوم روبوت المحادثة على الفور بتحليل الطلب باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية مثل الترميز والاستخراج والتقطيع اللغوي لفهم المعنى الكامن وراء الطلب.

استنادًا إلى تحليل البرمجة اللغوية العصبية سيحدد الروبوت الهدف أو الغرض من الاستعلام–هل المستخدم يدردش فقط، أم يريد حجز رحلة طيران أم يريد تتبع طلبية؟ سيستخدم الروبوت خاصية التعرّف على الهدف لاتخاذ القرار، وسيحدد منطقه الداخلي وخوارزمياته الاستجابة المناسبة بناءً على الهدف التي تم التعرّف عليها. في بعض الأحيان يتضمن ذلك الوصول إلى قاعدة معرفية أو البحث عن معلومات ذات صلة أو توليد استجابة إبداعية.