ما المقصود بإدارة محفظة التطبيقات؟ 

تضع إدارة محفظة التطبيقات قيمة الأعمال أولاً. فهي توفر مشهدًا للتطبيق يتسم بالشفافية ويتوافق مع إستراتيجية الأعمال الشاملة للمؤسسة. تنظر إدارة محفظة التطبيقات في كل تفاصيل مجموعة البرامج، وتقلل من التكرار وتفحص بنية المؤسسة بأكملها. فيما يلي قائمة بالطرق التي تعود بها إدارة محفظة التطبيقات بالنفع على المؤسسة:

ترشيد التكاليف: توفر إدارة محفظة التطبيقات لصانعي القرار رؤية واضحة لقيمة كل برنامج باستخدام التكلفة الإجمالية للملكية لتصنيفها وتقييمها. يمكن لقادة المؤسسة بعد ذلك اتخاذ قرارات مستنيرة وزيادة عوائد الاستثمارات.

القضاء على المخاطر: في نهاية دورة حياة التطبيق، يمكن أن يبدأ التطبيق في التعطّل، ما يؤدي إلى مخاطر محتملة. مع إدارة محفظة التطبيقات، يمكن لأصحاب المصلحة وصناع القرار وضع خطة نهاية لتطبيقهم والحد من أي نقاط ضعف أمنية محتملة.

عمليات أعمال شفافة: توفر إدارة محفظة التطبيقات تخطيطًا إستراتيجيًا لمجموعة التكنولوجيا لديك عن طريق التخلص من التطبيقات المكررة والنسخ المكررة. تكشف إدارة محفظة التطبيقات عن الاختناقات المكلفة ويمكنها تقديم حلول لتبسيط محفظة تكنولوجيا المعلومات بالكامل للمؤسسة.

إستراتيجية التقييم: يمكن أن تدعم عملية جمع البيانات المكثفة التي تقوم بها إدارة محفظة التطبيقات (APM) عمليات التحول الأوسع نطاقًا في مجال تكنولوجيا المعلومات وتدعم المبادرات الإستراتيجية الجديدة. تقدم إدارة محفظة التطبيقات (APM) لصانعي القرار تقارير في الوقت الفعلي لمساعدتهم على فهم المكان الذي يجب أن تتم فيه استثمارات تكنولوجيا المعلومات بشكل كامل. كما أنه يساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المشاريع بناء على التأثير المقدر على الأعمال.

تمكين استخدام المنصات الإستراتيجية: يُعد استخدام إدارة محفظة التطبيقات عنصرًا أساسيًا عند تنفيذ تحول رقمي واسع النطاق، مثل إستراتيجية السحابة الأصلية. تعمل إدارة محفظة التطبيقات على تقييم النظام القديم وتساعد صانعي القرار على فهم التأثير طويل المدى الذي يؤدي إليه مثل هذا تغيير.

توسيع نطاق التواصل: تجمع إدارة محفظة التطبيقات جميع الأصول التكنولوجية تحت مظلة واحدة وتبني مصدرًا واحدًا للحقيقة يسمح بالتعاون في جميع أنحاء المؤسسة. يمكن أن يكون جلب إدارة محفظة التطبيقات خطوة موفرة لتكاليف المؤسسة لأنها توجه الموارد إلى التطبيقات التي يتم استخدامها وتلبي احتياجات العمل.