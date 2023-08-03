وهذا أيضًا هو سبب أهمية مراقبة سلامة التطبيق للمجموعة الحديثة. مراقبة سلامة التطبيق هي عملية تشخيصية تتضمن تحديد مشكلات سلامة التطبيقات ووضع خطة لحلها قبل أن تتحول إلى مشكلات أكبر للمجموعة.

لا يمكن للمجموعات المخاطرة بفترة تعطل غير مخطط لها أو زيادة زمن الانتقال بسبب فشل التطبيق أو ضعف أدائه. إن التبعيات المتأصلة في التطبيقات قد تعني أن فشلاً واحدًا قد يؤدي إلى تأثيرات متتالية في عرض الخدمة بأكمله. ومن ثَمَّ، من الضروري الاستثمار في مراقبة سلامة التطبيقات والتأكد من قدرة تطبيقاتك على التعامل مع متطلبات المجموعة اليومية. ونظرًا لأن أي خلل في هذا التدفق يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صافي أرباح الشركة وعلاقات العملاء، فمن المهم إعطاء الأولوية لمراقبة التطبيقات داخل المجموعات الحديثة.

تتشابه مراقبة سلامة التطبيق في بعض الأمور مع مراقبة أداء التطبيق، التي تراقب التجارب الرقمية مثل وقت التحميل ووقت الاستجابة ومدة التشغيل والتوافر. في حين أن كليهما يعمل على تحسين كيفية عمل التطبيقات للمستخدمين النهائيين، فإن مراقبة سلامة التطبيق تهتم في المقام الأول بعمل التطبيق، بينما تركز مراقبة أداء التطبيق أيضًا على تحسين تجربة المستخدم.