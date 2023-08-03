العلامات
كيف يمكن لمجموعة قياس عملية مراقبة سلامة التطبيق بنجاح

مهندسة تقف أمام آلة، وتقوم بتحليل جهاز لوحي

تتطلب المجموعات اليوم من كل موظف وتطبيق وعملية العمل بالتنسيق لإنتاج القيمة. وتعتمد المجموعات بشكل متزايد على مجموعة التقنية الخاصة بها—والتي تضم مجموع واجهات الشبكة ووحدات المعالجة المركزية والأجهزة الافتراضية ومعلومات نظام التشغيل والتطبيقات المثبتة—لتقديم خدمة متسقة للمستخدم النهائي. وهذا يعني أن الشركات تحتاج بشكل خاص إلى أن تعمل تطبيقاتها البرمجية على النحو الأمثل لأنها غالبًا ما تكون مصدرًا للميزة التنافسية.

ما مراقبة سلامة التطبيق؟

وهذا أيضًا هو سبب أهمية مراقبة سلامة التطبيق للمجموعة الحديثة. مراقبة سلامة التطبيق هي عملية تشخيصية تتضمن تحديد مشكلات سلامة التطبيقات ووضع خطة لحلها قبل أن تتحول إلى مشكلات أكبر للمجموعة.

لا يمكن للمجموعات المخاطرة بفترة تعطل غير مخطط لها أو زيادة زمن الانتقال بسبب فشل التطبيق أو ضعف أدائه. إن التبعيات المتأصلة في التطبيقات قد تعني أن فشلاً واحدًا قد يؤدي إلى تأثيرات متتالية في عرض الخدمة بأكمله. ومن ثَمَّ، من الضروري الاستثمار في مراقبة سلامة التطبيقات والتأكد من قدرة تطبيقاتك على التعامل مع متطلبات المجموعة اليومية. ونظرًا لأن أي خلل في هذا التدفق يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صافي أرباح الشركة وعلاقات العملاء، فمن المهم إعطاء الأولوية لمراقبة التطبيقات داخل المجموعات الحديثة.

تتشابه مراقبة سلامة التطبيق في بعض الأمور مع مراقبة أداء التطبيق، التي تراقب التجارب الرقمية مثل وقت التحميل ووقت الاستجابة ومدة التشغيل والتوافر. في حين أن كليهما يعمل على تحسين كيفية عمل التطبيقات للمستخدمين النهائيين، فإن مراقبة سلامة التطبيق تهتم في المقام الأول بعمل التطبيق، بينما تركز مراقبة أداء التطبيق أيضًا على تحسين تجربة المستخدم.

سبعة مقاييس تحدد النجاح النسبي لعملية مراقبة سلامة التطبيق الخاص بك

تحتاج المجموعات إلى وضع خطة شاملة لضمان السلامة من التطبيقات، ولكن أحد العناصر الرئيسية لأي عملية مراقبة لسلامة التطبيقات هو جمع البيانات. تفشل التطبيقات أو لا تعمل بشكل جيد لعدة أسباب مختلفة. ونتيجةً لذلك، من المهم تتبع العديد من حالات السلامة الرئيسية ومقاييس الأداء حتى لا تكتشف مشكلات الأداء بعد فوات الأوان. وعلى هذا النحو، تحاول العديد من المجموعات إدارة سلامة التطبيق وتتبع المقاييس الرئيسية من خلال تقارير السلامة المتقدمة.

في ما يأتي سبعة مقاييس مهمة تحدد النجاح النسبي لعملية مراقبة سلامة التطبيق:

  1. توافر التطبيق ومدة التشغيل: هذا هو مقدار الوقت الذي تستطيع فيه نقطة النهاية (مثل الجهاز المحمول أو الكمبيوتر أو الأجهزة الافتراضية) الوصول إلى التطبيق واستخدامه. وتشكل فترة تعطل البرنامج خطرًا تنظيميًا كبيرًا لأنها تقلل من رضا العملاء وقد تنتهك اتفاقية مستوى الخدمة مع المستخدمين النهائيين. وأصبح الحفاظ على استمرارية عمل التطبيقات أكثر صعوبة مؤخرًا بسبب ترابط تطبيقات متعددة واعتماد الكثير منها على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بالمُزودين لسحب موارد خارجية. ويجب أن تعرف المجموعات عندما تحدث مشكلات الأداء وكيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
  2. وقت تشغيل التطبيق ووقت الاستجابة: يتعلق ذلك بوقت تحميل التطبيق الأولي ووقت الاستجابة للطلبات أو استفسارات المستخدم. على سبيل المثال، يفتح مستخدم تطبيقًا، فيقوم التطبيق باستعلام الخوادم لعرض الشاشة الرئيسية للتطبيق. وسيقلل التطبيق الذي يستغرق وقتًا طويلاً لفتحه من رضا العملاء وقد يكون علامة على وجود مشكلة أكبر. لهذا السبب تحتاج المجموعات إلى إجراء فحوصات مؤتمتة في الوقت الفعلي للمدة التي يستغرقها أداء التطبيقات حتى تتمكن من إجراء التغييرات المناسبة على الوظائف إذا كان حد استجابة التطبيق أقل من المعدلات المقبولة. ومن المحتمل أن تتمكن المجموعات التي تفهم أوقات استجابتها من تخطيط إستراتيجية المعالجة قبل فشل التطبيق.
  3. استخدام الموارد: يقيس النسبة المئوية للموارد المتاحة التي يستخدمها التطبيق في أي وقت محدد. ويمكن أن تؤثر بعض التطبيقات التي تتطلب موارد كثيفة في الأداء في أماكن أخرى. ومن المحتمل أن تكون قد واجهت شيئًا من هذا القبيل—على سبيل المثال، عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك بطيئًا لأن لديك تطبيقات متعددة مفتوحة أو تطبيقًا واحدًا مثقلاً (مثل متصفح به عشرات علامات التبويب المفتوحة).
  4. عدد الحالات والمشكلات وشدتها: من المهم أيضًا تحديد مدى خطورة كل حادث وكيف يؤثر فشله أو ضعف أدائه في النظام ككل. غالبًا ما تؤثر مراقبة سلامة التطبيق في إدارة الحوادث وإدارة المشكلات، التي تتضمن المعالجة لتلك القضايا التي تكتشفها مراقبة سلامة التطبيق.
  5. متوسط الوقت اللازم للكشف (MTTD): يمكن أن يستغرق الأمر من جزء من الثانية إلى عدة أيام لتحديد فشل التطبيق أو بدء الأداء الضعيف بما يتجاوز الهامش المقبول. ويقيس MTTD (يشار إليه أحيانًا بمتوسط الوقت اللازم للاكتشاف) متوسط الوقت المستغرق لتحديد فشل تطبيق أو جزء من نظام تكنولوجيا المعلومات. ومن الناحية المثالية، إما أن تكون المجموعة قد أنشأت إشعارات مؤتمتة أو عرض مصور للبيانات وسير العمل بحيث يمكن التدخل البشري لتحديد المشكلات بسرعة.
  6. متوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR): يقيس MTTR متوسط الوقت اللازم لإصلاح النظام أو قطعة من المعدات بعد فشلها. ويتتبع MTTR الوقت من وقت حدوث الفشل إلى وقت عمل التطبيق بشكل صحيح مرة أخرى. MTTR هو مقياس أساسي للمراقبة لأنه يتبع فعالية جهود الإصلاح، وهو عنصر أساسي لمدة تشغيل التطبيق أو توافره.
  7. عدد حوادث الأمن السيبراني: وجد بحث IBM أن متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات هو 4.45 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% على مدى 3 سنوات. لقد حدثت "زيادة بنحو سبعة أضعاف في هجمات التصيد بالرمح" منذ بداية الوباء. وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى فشل تطبيق ما أو ضعف أدائه، ولكن أحد الأسباب الأكثر إثارة للقلق هو فشله بسبب تهديد خارجي للأمن السيبراني. ويمكن أن يؤدي استخدام أداة المراقبة للكشف عن المشكلات الأمنية المحتملة مثل هجوم برنامج ضار وهجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) وغيرها إلى تحسين سلامة التطبيق بشكل عام.

تعتمد المجموعات على عمل التطبيق لزيادة كفاءة العمليات وتقديم الخدمات لعملائها. إن أفضل طريقة لتحسين سلامة التطبيق هي من خلال عملية منظمة تحدد المقاييس الرئيسية التي تسلط الضوء على كيفية أداء التطبيقات الفردية وتتبعها، وتوفر رؤية شاملة للنظام ككل.

احصل على السياق الذي تحتاجه لحل الحوادث بشكل أسرع مع IBM® Instana

يمكن أن تكون تطبيقاتك أكثر استجابة لاحتياجات المستخدم باستخدام IBM® Instana Observability. قم بتسريع مسار بيانات CI/CD لتقديم التطبيق بشكل أسرع وتقليل التكاليف من خلال تطبيق مؤتمت بالكامل يتميز بالمزايا والسياق اللازم لاتخاذ إجراءات ذكية وضمان أداء التطبيق.

مؤلف

Keith O'Brien

Writer

IBM Consulting

الموارد

الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً يبدأ من البنية السحابية المناسبة

هل أنت مستعد لتفعيل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك؟ اكتشف كيف تسهل IBM Cloud وRed Hat تخصيص الذكاء الاصطناعي ونشره وتوسيع نطاقه. كل ذلك في جلسة واحدة. انضم إلى الندوة عبر الإنترنت وابدأ رحلتك نحو النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي.
هل تفكر في نقل أحمال التشغيل التقليدية؟ اكتشف لماذا تُعد البنية السحابية الهجينة الخيار الأمثل

يوضح هذا التقرير الصادر عن IDC كيف تتعامل المؤسسات مع أصعب تحديات الترحيل السحابي، ويكشف عن الحلول الفعّالة التي أثبتت نجاحها.
أفضل منصات قواعد البيانات السحابية وفقًا لتصنيف Gartner — من يقدّم الأداء على نطاق واسع؟

استعرض تقرير Magic Quadrant لعام 2024 واكتشف مزودي الأنظمة الذين يدعمون بيئات بيانات عالية الأداء ومهيّأة للحوسبة السحابية الهجينة.
تستخدم GK Cloud Solutions منصة watsonx.ai

من خلال تطبيق IBM Watson Discovery و watsonx Assistant و watsonx.ai على IBM Cloud، لم تعزز شركة EdTech تجربة عملائها فحسب، بل حققت أيضًا فوائد كبيرة في مجال الأعمال.
ما هو الترحيل السحابي؟

اكتشف حلول الترحيل السحابي من IBM المصممة لتبسيط رحلتك إلى التقنية السحابية. تعرّف على أنواع الترحيل المختلفة والاستراتيجيات والمزايا التي تعزز الكفاءة وقابلية التوسع والابتكار.
السحابة العامة مقابل السحابة الخاصة مقابل السحابة الهجينة

استكشف الاختلافات الرئيسية بين الحلول السحابية العامة والخاصة والهجينة مع IBM. تعرّف على نموذج السحابة الذي يناسب احتياجات عملك بشكل أفضل لتعزيز المرونة والأمان وقابلية التوسع.
IBM Cloud تعمل على تسريع الابتكار للعملاء

تعرّف على خمس طرق تساعدك فيها IBM Cloud على اتخاذ قرارات صحيحة بشأن وضع أعباء العمل استنادًا إلى المرونة والأداء والأمان والامتثال والتكلفة الإجمالية للملكية.

حلول ذات صلة

الطبقة المجانية من IBM Cloud 

قم بإنشاء حساب IBM Cloud المجاني واحصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا، بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات IBM Watson.

 إنشاء حساب
 IBM Cloud 

IBM Cloud عبارة عن منصة سحابية للمؤسسات مصممة للصناعات الخاضعة لقيود تنظيمية، وتوفر حلولاً جاهزة للذكاء الاصطناعي وآمنة ومختلطة.

 استكشف الحلول السحابية
خدمات الاستشارات السحابية 

أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.

 الخدمات السحابية
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة باستخدام منصة IBM الآمنة والقابلة للتوسع. ابدأ باستكشاف حلولنا الجاهزة للذكاء الاصطناعي أو أنشئ حسابًا مجانيًا للوصول إلى المنتجات والخدمات المجانية دائمًا.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي في IBM Cloud أنشئ حسابًا مجانيًا على IBM Cloud