لقد أصبح إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمرًا سائدًا—ومع الإجماع الحالي على أن مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي مخاطر استثمارية، فمن الضروري تقييم كفاءة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإفصاح عنها مع دخولنا في مرحلة التحول منخفض الكربون. وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، التي تسببت في خسائر بتريليونات الدولارات عالميًا، أصبحت ضرورة وضع الشركات الاستدامة على رأس جدول الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى. وقد وصف Larry Fink من شركة BlackRock عملية إعادة تخصيص رأس المال للشركات التي تركز على الاستدامة بأنها "تحول جذري".

بينما تُعد جميع مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مهمة، تشكل "الممارسات البيئية" أكبر تهديد وجودي، وهي الأكثر تحديًا من الناحية الفنية في القياس والتحسين، وهي المجال الذي تكون فيه التقنية مطلوبة أكثر. تشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك استثمار قدره 3.4 تريليونات دولار أمريكي في الطاقة المتجددة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تقدم الشركات بشكل متزايد تقريرًا عن أدائها وفقًا لمقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وقد قُدمت العديد من التعهدات بتحقيق صافي صفري. ورغم أن هذه الخطوات تسير نحو الاتجاه الصحيح، فإن الالتزامات العلنية تمثل أبسط جزء من المعادلة. العمل الحقيقي هو تحقيق انخفاض الانبعاثات. في هذه المقالة، سنسلط الضوء على التحول إلى الطاقة المتجددة، ونستكشف الخيارات المختلفة المتاحة للمشترين من الشركات، ونتعرف على مزايا وقيود كل منها، مع تحديد كيفية دعم البرمجيات لعمليات المحاسبة المتعلقة بالطاقة المتجددة.