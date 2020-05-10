واحدة من أهم القرارات التي تتخذها الصناعة التي تعتمد على الأصول هي كيفية إدارة ورعاية الأصول (أي المعدات والمباني والآلات). هذا قرار يؤثر على الجميع في المؤسسة، من المشغلين إلى المهندسين وحتى الإدارة العليا. هناك العديد من النظريات – بعضها يعود إلى العربة الرومانية – حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من الآلات في المؤسسة. ومع ذلك، سيكون الحل مختلفاً حسب احتياجات الشركة وكيفية استخدام كل منها لأصولها. في هذا المقال، سنستعرض الطيف الكامل لإدارة الأصول وكيفية اتخاذ القرار الصحيح لمنظمتك.
لقد أصبحت الصيانة اليوم فنًا وعلمًا. نحن نستثمر الكثير من الطاقة في تصميم أساليب وتقنيات فريدة من نوعها للقيام بشيء يجب أن يكون بسيطًا جدًا. الهدف الأساسي هو الحفاظ على الآلات في حالة شبه جديدة، إلى أن تتعطل ولا يمكن إصلاحها أو تصبح قديمة. لا يبدو الأمر صعبًا، أليس كذلك؟ ًنظرا لأن مشهد الأساليب والحلول أصبح معقدا، أصبح الكثير من الناس مرتبكين بسبب الانحرافات الظاهرة في ركيزة إدارة الأصول إلى أشياء مختلفة جداً. نسمع مصطلحات مثل CMMS، EAM، APM، ويا للمصيبة! وهذا الأخير مخصص للأعطال الكبرى.
والخبر السار هو أن أساس إدارة الأصول أقوى من أي وقت مضى. كانت الأعمال في مجالات الصيانة والموثوقية والإدارة المالية جميعها تسعى لمساعدة المؤسسة على فهم كيفية التعاون لتعظيم قيمة أصولها. دعنا نلقي نظرة على التطور وأين يمكن استخدام كل منهما لتحقيق النجاح الأمثل.
يمكننا البدء بمستوى صغير في طيف إدارة الأصول باستخدام أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS). كانت أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) موجودة منذ بضعة عقود. وقد نشأ هذا النظام من الحاجة إلى إدارة المهام الشاقة المرتبطة بجدولة أنشطة الصيانة وإدارتها والإبلاغ عنها. حلول CMMS هي نقطة انطلاق رائعة للمؤسسات. وتكمن قيمتها الأساسية في الأتمتة لفرق الصيانة أو الخدمة الميدانية. فهي تساعد في إدارة مهام سير العمل وتوفير الموارد والتوجيه وتوفير إرشادات التشغيل والإصلاح وإنشاء سجل لإعداد التقارير والتدقيق.
غالبا ما يمتلك مستخدمو CMMS أيضاً منصات إدارة أصول المؤسسة (EAM) لدعم احتياجات إدارة الأصول الأوسع للمؤسسة. توفر أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) الرؤية والدعم المناسبين عبر الأعمال والعمليات. هي شريان الحياة للصناعات كثيفة الأصول، مثل الطاقة والتصنيع والنقل وغيرها. تستخدم حلول إدارة أصول المؤسسة بيانات من جميع أنحاء دورة حياة الأصل: من التصميم والبناء، مروراً بالعمليات والصيانة واستبدال الأصل والمعدات والمرافق. فهي تنظر إلى ما هو أبعد من الصيانة، وتساعد المؤسسات على إدارة الاحتياجات الإضافية المتعلقة بالأصول - مثل السلامة والاعتبارات البيئية والمخزونات وتدريب العمال والعديد من الاحتياجات الأخرى للمؤسسات التي تستخدم الأصول لتقديم قيمة أعمالها.
وأخيراً، عادةً ما يكون لدى المؤسسة التي تعتمد على الأصول بكثافة ميزانيات رأسمالية كبيرة مرتبطة بالمعدات. تواصل هذه المؤسسات العمل على ربط الأصول بقيمة المؤسسة بشكل أفضل لزيادة العائد على الأصول. يتطلعون إلى نشر المزيد من التحليلات القوية المرتبطة بإنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي من خلال حلول مثل إدارة أداء الأصول (APM) وتخطيط الاستثمار في الأصول (AIP). تقوم هذه الحلول بربط أرضية الإنتاج بالميزانية العمومية باستخدام بيانات في الوقت الفعلي عن سلامة الأصول ومخرجاتها. يفعلون ذلك من خلال نمذجة القيمة والمخاطر المستمرة من العمليات الحالية، والمخزونات، ومخرجات الإنتاج. من خلال قدرتها على إدارة أصولها بشكل أفضل، والتنبؤ بها، وتحسين الأصول، يمكن للعمليات أن تلعب دوراً أكبر في النتائج المالية للشركة. وغالبًا ما يكون التكامل مع البيانات الخارجية، من الشركات المصنعة والطقس وحتى إصلاح المعدات أسهل بسبب انفتاح المنصات المرتبطة بإدارة أداء الأصول (APM) وتخطيط الاستثمار في الأصول (AIP).
يمكن أن يكون التنقل في طيف إدارة الأصول أمرًا صعبًا. اختيار الحل المناسب لإدارة الأصول لعملك يعتمد على عوامل مثل الحجم، الصناعة، أنواع الأصول، أهداف العمل، والاستثمار.
