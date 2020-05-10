لقد أصبحت الصيانة اليوم فنًا وعلمًا. نحن نستثمر الكثير من الطاقة في تصميم أساليب وتقنيات فريدة من نوعها للقيام بشيء يجب أن يكون بسيطًا جدًا. الهدف الأساسي هو الحفاظ على الآلات في حالة شبه جديدة، إلى أن تتعطل ولا يمكن إصلاحها أو تصبح قديمة. لا يبدو الأمر صعبًا، أليس كذلك؟ ًنظرا لأن مشهد الأساليب والحلول أصبح معقدا، أصبح الكثير من الناس مرتبكين بسبب الانحرافات الظاهرة في ركيزة إدارة الأصول إلى أشياء مختلفة جداً. نسمع مصطلحات مثل CMMS، EAM، APM، ويا للمصيبة! وهذا الأخير مخصص للأعطال الكبرى.

والخبر السار هو أن أساس إدارة الأصول أقوى من أي وقت مضى. كانت الأعمال في مجالات الصيانة والموثوقية والإدارة المالية جميعها تسعى لمساعدة المؤسسة على فهم كيفية التعاون لتعظيم قيمة أصولها. دعنا نلقي نظرة على التطور وأين يمكن استخدام كل منهما لتحقيق النجاح الأمثل.