مستقبل الذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة

يغير الذكاء الاصطناعي بالفعل الطريقة التي نعيش ونعمل بها، ولديه القدرة على إحداث ثورة في الصناعات والعالم ككل، ومن المتوقع أن يُضيف قيمة بتريليونات الدولارات (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، حيث يؤدي جميع المهام بدءًا من تحسين التنبؤات بالأحداث الجوية الكارثية ووصولاً إلى تسريع اكتشاف الأدوية المنقذة للحياة وتسليمها.

يستخدم الأفراد الذكاء الاصطناعي بصفته مساعدًا افتراضيًا، وتوظفه الشركات والموظفون لتحقيق الكفاءات في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك خدمة العملاء والتمويل وغيرها من المجالات.

في مايو، وجد تقرير McKinsey (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أن عدد المجموعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تضاعف ليصل إلى 65% تقريبًا في الأشهر العشرة الماضية فقط، ووجدت دراسة حديثة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV ) أن 77% من المستجيبين شعروا أنهم بحاجة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة لمواكبة متطلبات العملاء.