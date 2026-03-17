تلخيص مستندات الذكاء الاصطناعي

يوضح المخطط أعلاه شكلَي نمط التلخيص. أبسط أشكال هذا النمط هو النسخة Stuff. في هذا النمط:

تتم قراءة محتويات المستند و"حشوه"، أي نسخه بالكامل، في مطالبة نموذج لغوي كبير. غالبًا ما يتم استخدام قالب المطالبة "لتغليف" المحتوى بتوجيهات وكلمات مفتاحية لتوجيه النموذج الهدف نحو توليد ملخص. يتم إرسال المطالبة الناتجة إلى نموذج لغوي كبير مدرَّب، والذي يعمل على توليد الملخص على هيئة رد.

يُعَد نهج Stuff ممتازًا للمستندات الصغيرة، لكنه لا يعمل مع المستندات الكبيرة جدًا بالنسبة لنافذة سياق النموذج اللغوي الكبير، أو مع مجموعات المستندات. لحسن الحظ، لدينا النسخة Map-Reduce لهذه الحالات. في مرحلة Map من النسخة، يتم "حشو" المستندات الفردية و/أو أجزاء من المستندات داخل مطالبات النموذج اللغوي الكبير باستخدام نهج Stuff. يتم تجميع الملخصات الناتجة عن المستندات و/أو الأجزاء بواسطة التطبيق، ثم يتم إرسالها إلى النموذج اللغوي الكبير لتوليد ملخص شامل للعمل الأكبر و/أو لمجموعة المستندات. من الممكن استخدام النموذج اللغوي الكبير نفسه لكلٍّ من مرحلتَي Map وReduce، لكن غالبًا ما يحتاج نموذج Reduce إلى ضبط دقيق لتوليد ملخصات مجمَّعة دون فقدان التفاصيل الأساسية.

من الناحية المفاهيمية، يشبه التلخيص مهمة الترجمة الآلية: نريد أن يقوم النموذج اللغوي الكبير "بترجمة" مستند طويل إلى ملخص أقصر. لذلك، تُعَد نماذج التشفير وفك التشفير مثل BART وT5 مناسبة جدًا لحلول التلخيص. غالبية لنماذج اللغوية الكبيرة المناسبة للتلخيص مدرَّبة باستخدام مجموعة أو أكثر من مجموعات البيانات العامة المتاحة، المستمدة من مصادر مثل الأخبار، وويكيبيديا، والتشريعات، والمنشورات العلمية، لكنها عمومًا تحتاج إلى ضبط دقيق قبل أن تتمكن من توليد ملخصات مقبولة للعمليات التجارية المستهدفة وبيانات الإدخال.

عادةً ما تتطلب عملية الأعمال المعقدة عدة نماذج مضبوطة بدقة لتوليد ملخصات لمجموعات مستخدمين مختلفة. على سبيل المثال، قد تتطلب عملية مطالبات التأمين النماذج اللغوية الكبيرة مضبوطة لتلخيص وتوجيه المطالبات، واكتشاف الاحتيال والتحقيق فيه، وأيضًا لتلخيص التقارير من مقدِّمي الخدمات مثل الاستشاريين الطبيين أو الهندسيين.