إستراتيجية التنسيق

يمكن تنفيذ تنسيق الوكلاء باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب. يستخدم نهج التنسيق المركزي عنصر تنسيق رئيسيًا واحدًا لإدارة إجراءات جميع الوكلاء الآخرين في النظام. ويؤدي وجود نقطة تكوين وإدارة واحدة إلى جعل النظام العام بسيطًا في الإدارة والتحكم، وسهلاً في استكشاف الأخطاء وإصلاحها. أما الجانب السلبي، فهو أن نقطة التحكم الواحدة يمكن أن تشكل عائقًا وتؤدي إلى تحديات في قابلية التوسع مع زيادة أحجام الطلبات و/أو عدد الوكلاء.

ينفذ نهج التنسيق اللامركزي قائمة مهام يسحب منها الوكلاء المهام وينشرون النتائج، ويوجهون المهام متعددة الأجزاء فيما بينهم؛ على غرار نظام السبورة. وتُعد حلول التنسيق اللامركزي فائقة للغاية وتتحمل الأخطاء ولكن يصعب تصميمها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها كلما أصبحت الأنظمة أكبر مع زيادة الإمكانات.

وأخيرًا، يجمع نهج التنسيق الهرمي بين عناصر النهجين المركزي واللامركزي. في التنسيق الهرمي، يُستخدم منسق رئيسي لتنسيق إجراءات الوكلاء رفيعي المستوى الذين يمكنهم استدعاء وكلاء آخرين لإكمال المهام المعقدة. يحتفظ هذا النهج بالكثير من سهولة الإدارة والتحكم الخاصة بالنهج المركزي، ولكنه يقلل من احتمالية أن يصبح عنصر التحكم المركزي عائقًا عند زيادة حجم الطلبات و/أو عدد الوكلاء.

دقة الوكلاء

تشير دقة وكيل الذكاء الاصطناعي إلى مدى تعقيد المهام التي يمكن للوكيل تنفيذها. قد يكون الوكيل فائق الدقة قادرًا على أداء العديد من المهام أو عدد صغير من المهام بتفاصيل كبيرة، في حين أن الوكيل منخفض الدقة قد يكون قادرًا فقط على إنجاز عدد صغير من المهام أو حتى مهمة واحدة فقط بمستوى منخفض من التفاصيل. ولتوضيح ذلك، فكر في وكيل خدمة العملاء. قد يكون الوكيل منخفض الدقة قادرًا فقط على الإجابة عن أسئلة بسيطة حول المنتج (على سبيل المثال، "هل يتوفر باللون الأسود؟")، في حين أن الوكيل فائق الدقة قد يكون قادرًا على التحقق من المخزونات المحلية وترتيب إجراءات توصيل المنتج إلى منزل العميل.

يجب على مصممي الحلول الوكيلة أن يحددوا مدى دقة الوكلاء الفرديين داخل النظام، على سبيل المثال، ما إذا كان لديهم عدد قليل من الوكلاء فائقي الدقة أو عدد أكبر من الوكلاء منخفضي الدقة. تأتي الإمكانات الواسعة للوكيل فائق الدقة على حساب زيادة متطلبات موارد الحوسبة وطول أوقات إكمال المهام. ورغم قلة إمكاناتها، فإن التركيز المحدود للوكلاء منخفضي الدقة يعني أنهم يحتاجون إلى موارد حوسبة أقل وعادةً ما يكملون المهام بشكل أسرع بكثير.

رغم أن المستوى "المناسب" من الدقة لا يزال غير معروف، فإن التجارب الأولية تشير إلى أن إنشاء وكلاء منخفضي الدقة متوافقين مع عمليات أعمال محددة، مثل Purchase_Order_Processing_Agent، ينتج توازنًا جيدًا بين متطلبات الموارد وسرعة المعالجة وتعقيد الحلول. ويمكن بعد ذلك دمج الوكلاء منخفضي الدقة في سير عمل ثابت، أو استدعاؤهم بواسطة وكلاء فائقي الدقة كجزء من عملية أكبر.

مقارنة بين سير العمل الثابت وسير العمل الديناميكي

يجب على مصممي حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل تحقيق توازن بين اتباع الوكلاء لعمليات ومهام سير عمل ثابتة ومحددة مسبقًا، وبين مهام سير العمل المولدة ديناميكيًا استجابةً لتوجيهات المستخدم. وعلى الرغم من عدم وجود إجابة صحيحة أو خطأ، يُنصح مهندسو البُنى بأخذ التوصيات والاعتبارات التالية في الحسبان: