اختيار نموذج التوليد

هناك العديد من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار النماذج التي ستعمل بشكل جيد لمشروعك.

قد يقيد ترخيص النموذج كيفية استخدامه. فعلى سبيل المثال، قد يمنع ترخيص النموذج من استخدامه كجزء من تطبيق تجاري.

تؤثر مجموعة البيانات المُستخدمة لتدريب النموذج تأثيرًا مباشرًا على مدى جودة عمل النموذج في تطبيق معين، كما تؤثر بشكل كبير على مخاطر توليد النموذج لاستجابات غير منطقية أو مسيئة أو ببساطة غير مرغوب فيها. وبالمثل، فإن النماذج المدرَّبة على بيانات خاصة أو محمية بحقوق النشر قد تعرض مستخدميها للمساءلة القانونية. لذا حرصت IBM على توفير الشفافية الكاملة لبيانات التدريب والتعويض عن المطالبات القانونية الناشئة عن نماذجها.

يؤثر حجم النموذج، وعدد المعلمات التي يتم تدريبه عليها، والفترة التي يستغرقها السياق (كم من الوقت يمكن للنموذج أن يقبله من النص) على أداء النموذج ومتطلبات الموارد والإنتاجية. ورغم أنه من المغري اتباع فلسفة "الأكبر حجمًا هو الأفضل" واختيار نموذج مكون من 20 مليار معلمة، فإن متطلبات الموارد والتحسين في الدقة (إن وجدت) قد لا تبرر ذلك. وبالفعل أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن النماذج الأصغر حجمًا تتفوق بشكل كبير على النماذج الأكبر حجمًا بالنسبة لبعض الحلول.

يمكن لأي ضبط دقيق يتم تطبيقه على نموذج ما أن يؤثر على ملاءمته لمهمة ما. على سبيل المثال، تقدم شركة IBM نسختين من نموذج Granite: إحداهما نسخة مضبوطة لتطبيقات الدردشة العامة، والنسخة الأخرى مضبوطة لاتباع التعليمات.

تشمل الاعتبارات الأخرى عند اختيار النموذج ما يلي: