التحليلات الإلزامية

يُمكنك تبسيط اتخاذ القرارات المعقدة مع تحقيق توازن بين الأهداف التجارية والقيود باستخدام تقنية التحسين
الاطلاع على أحدث أدوات مساعد الذكاء الاصطناعي من IBM
رسم توضيحي متساوي الأبعاد لفني أمام خادمَين من الخوادم البرجية
برنامج التحليلات الإلزامية

توفر التحليلات الإلزامية توصيات عن الإجراءات المثلى لتحقيق أهداف العمل، مثل رضا العملاء، والأرباح، وتوفير التكاليف. وتستخدم حلول التحليلات الإلزامية من IBM تقنية تحسين لحل القرارات المعقدة التي تشمل الملايين من متغيرات القرار، والقيود، والمقايضات.
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المزايا
تحسين العمليات

حسّن تخطيط المنتجات، وقلِّل أوجه القصور، واتخذ قرارات تشغيلية أكثر ذكاءً.
زيادة الكفاءة

حقق استفادة أكبر من رأس المال، والموظفين، والمعدات، والمركبات، والمرافق.
تخفيف تأثيرات المخاطر

اكتسب رؤية عن كيفية تأثير القرارات في مستوى الأعمال والتحوط ضد عدم اليقين بشأن البيانات.
حلول التحليلات الإلزامية watsonx BI Assistant
اطرح أسئلتك، واحصل على إجابات، واكتشف المعارف العميقة دون تأجيل. فمن خلال التفسيرات الواضحة والمفصلة خطوة بخطوة لأسباب استنتاجاته، يجيب watsonx BI Assistant عن أسئلة عملك في ثوانٍ.
IBM® ILOG® CPLEX Optimization Studio
يُمكنك تمكين تطوير ونشر نماذج تحسين القرارات بسرعة باستخدام البرمجة الرياضية وبرمجة القيود مع مجموعة أدوات تطوير النماذج.
IBM Decision Optimization for Watson Studio
ادمج تقنيات التحسين والتعلم الآلي في بيئة موحدة لبناء خطة العمل المثلى وتحقيق الأهداف التجارية.
IBM Decision Optimization Center
يُمكنك بناء ونشر التطبيقات لمواجهة تحديات التخطيط والجدولة المعقدة باستخدام منصة مؤسسية قابلة للتكوين.
IBM ILOG CPLEX Optimizer for z/OS
يُمكنك حل نماذج البرمجة الرياضية، مثل MIP/MIQCP، باستخدام ®CPLEX Optimizer® on z/OS
دراسات حالة
Aerial of construction workers pouring wet concrete at road construction site.
تستخدم ÇimSA علم البيانات لتحسين عملية اتخاذ القرارات
تعمل ÇimSA على استخدام IBM CPLEX Optimization Studio لتحسين خدمة العملاء وتقليل تكاليف تصنيع الإسمنت وتخزينه وتوزيعه.
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تعرَّف على مفاهيم التحسين، وافهم مدى تطبيقها عبر الصناعات، واستكشف الكيفية التي يمكن أن تساعدك بها IBM.

تطبيقات IBM Decision Optimization Center على Red Hat OpenShift

اتخذ قرارات أكثر ذكاءً باستخدام بيئة تفاعلية ومُعَدَّة مسبقًا، مع دليل خطوة بخطوة عن كيفية نشر وتكوين IBM Decision Optimization Center على® Red Hat® OpenShift.
كيف تقدم التحليلات الإلزامية خدمات مالية أفضل

تساعد التحليلات الإلزامية في تقديم خدمات مالية أفضل بثلاث طرق رئيسية. تعرَّف على حالات الاستخدام هذه للتحسين في الخدمات المالية.
كيفية تحسين عائد الاستثمار في التصنيع باستخدام التحليلات الإلزامية

تعرَّف على كيفية اتخاذ شركات التصنيع قرارات أفضل باستخدام التحليلات الإلزامية.
التحليلات الإلزامية - العلاج لصناعة الرعاية الصحية

اقرأ كيف يمكن تحسين عمليات الرعاية الصحية باستخدام تقنية تحسين القرارات.
تعمّق أكثر

تعرَّف على المزيد عن التحليلات الإلزامية وتحسين القرار.
نمذجة التحسين أدوات حل التحسين تحسين القرارات التحليلات الإلزامية 101 مجتمع علم البيانات لدى IBM التعلّم الآلي (ML) والتحليلات الإلزامية موارد التعلّم: Decision Optimization