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التحليلات

Decision Optimization Center

 IBM Decision Optimization Center
يوفِّر منصة مؤسسية لبناء ونشر تطبيقات دعم القرار التحليلية.
امرأة شابة تستخدم جهاز كمبيوتر محمولًا على مكتب في مكتب حديث

تعزيز قدرة صانعي القرار في الأعمال باستخدام التحليلات

يوفِّر IBM Decision Optimization Center منصة قابلة للتخصيص لدعم صانعي قرارات الأعمال مثل العلماء، والمطورين، والمحللين، والمخططين، ومنظِّمي المواعيد. فهو يستخدم تحليلات قوية للتغلب على تحديات التخطيط والجدولة الصعبة، ما يقلل من الجهد والوقت والمخاطر المرتبطة بالحلول المخصصة لتحسين الأعمال.
اتخاذ قرارات عملية وقابلة للمشاركة

تمكَّن من تحويل رؤى البيانات إلى إجراءات عمل باستخدام قدرات التحليل الإلزامية.

 
تمكَّن من تبسيط الأمور مع أدوات الحل IBM ILOG CPLEX

اكتشِف حلولًا سريعة وموثوقًا بها للغاية مع تحسينات IBM من فئة المؤسسة.
النشر في أي مكان

انتقل بسرعة من إثبات الفكرة إلى الإنتاج، سواء في البيئات السحابية أو المحلية مع خيارات نشر متعددة.
استخدام إدارة الأدوار المستندة إلى الملفات الشخصية

تمكَّن من إدارة الوصول إلى وظائف التطبيق بناءً على الملفات الشخصية للمستخدمين.
اتخِذ الخطوة التالية

مكِّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات أفضل وأكثر ذكاءً.

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