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التحليلات
Decision Optimization Center
يوفِّر IBM Decision Optimization Center منصة قابلة للتخصيص لدعم صانعي قرارات الأعمال مثل العلماء، والمطورين، والمحللين، والمخططين، ومنظِّمي المواعيد. فهو يستخدم تحليلات قوية للتغلب على تحديات التخطيط والجدولة الصعبة، ما يقلل من الجهد والوقت والمخاطر المرتبطة بالحلول المخصصة لتحسين الأعمال.
تمكَّن من تحويل رؤى البيانات إلى إجراءات عمل باستخدام قدرات التحليل الإلزامية.
اكتشِف حلولًا سريعة وموثوقًا بها للغاية مع تحسينات IBM من فئة المؤسسة.
انتقل بسرعة من إثبات الفكرة إلى الإنتاج، سواء في البيئات السحابية أو المحلية مع خيارات نشر متعددة.
تمكَّن من إدارة الوصول إلى وظائف التطبيق بناءً على الملفات الشخصية للمستخدمين.
مكِّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات أفضل وأكثر ذكاءً.
احصل على وصول آمن لتسجيل الدخول إلى معلومات وتطبيقات Passport Advantage الخاصة بالموقع.
يمكنك زيارة Fix Central للحصول على التصحيحات والتحديثات لبرامج النظام، والأجهزة، ونظام التشغيل.
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