يوفِّر IBM Decision Optimization Center منصة قابلة للتخصيص لدعم صانعي قرارات الأعمال مثل العلماء، والمطورين، والمحللين، والمخططين، ومنظِّمي المواعيد. فهو يستخدم تحليلات قوية للتغلب على تحديات التخطيط والجدولة الصعبة، ما يقلل من الجهد والوقت والمخاطر المرتبطة بالحلول المخصصة لتحسين الأعمال.