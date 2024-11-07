الشبكة التي تواكب العمل ببساطة غير كافية في عالم أصبح فيه البطء يعني الفشل. ويجب أن تعزز الشبكات الابتكار وتحقيق نتائج الأعمال بدءًا من زيادة سرعة التطبيق إلى تحسين تجربة المستخدم النهائي.

تم تصميم حلول الشبكات التي تركز على التطبيقات من IBM® لعصر السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، وهي توفر اتصالًا عالي الأداء لتشغيل تطبيقاتك وأعمالك من البداية إلى النهاية. وبفضل الأتمتة وأمن الثقة الصفرية، تزيل حلول شبكات البرامج من IBM الحواجز التي تعيق الاتصال وتحسِّن الكفاءة التشغيلية ونشر الخدمة وتحمي أداء الشبكة عبر البيئات الموزعة. وبالنسبة إلى الأعمال الرقمية اليوم، لا يقتصر دور الشبكات على خدمة التطبيقات فحسب، بل إنها لا تقل أهميةً عن التطبيقات نفسها.