حلول الشبكات

تمكين الاتصال عالي الأداء لدعم تطبيقاتك وأعمالك 
احجز اجتماعًا
رسم توضيحي لبث المعلومات على شبكة مؤمنة
كيف يمكن لبرنامج الشبكة أن يحقق نتائج الأعمال

الشبكة التي تواكب العمل ببساطة غير كافية في عالم أصبح فيه البطء يعني الفشل. ويجب أن تعزز الشبكات الابتكار وتحقيق نتائج الأعمال بدءًا من زيادة سرعة التطبيق إلى تحسين تجربة المستخدم النهائي.

تم تصميم حلول الشبكات التي تركز على التطبيقات من IBM® لعصر السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، وهي توفر اتصالًا عالي الأداء لتشغيل تطبيقاتك وأعمالك من البداية إلى النهاية. وبفضل الأتمتة وأمن الثقة الصفرية، تزيل حلول شبكات البرامج من IBM الحواجز التي تعيق الاتصال وتحسِّن الكفاءة التشغيلية ونشر الخدمة وتحمي أداء الشبكة عبر البيئات الموزعة. وبالنسبة إلى الأعمال الرقمية اليوم، لا يقتصر دور الشبكات على خدمة التطبيقات فحسب، بل إنها لا تقل أهميةً عن التطبيقات نفسها. 
شبكات ترتكز على التطبيق
الاتصال الشبكي والتحكم فيه

يُمكنك تبسيط وأتمتة عمليات نشر السحابة الهجينة وتسريع تسليم التطبيقات من خلال اتصال آمن، وشامل، ويتمركز حول التطبيق.
قابلية ملاحظة الشبكة

حسّن الأداء عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة مع قابلية ملاحظة الشبكة التي ترتكز على التطبيق.
أتمتة الشبكة

يُمكنك أتمتة مهام تكوين الشبكة والتزويد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع وقت الوصول إلى السوق.
منتجات شبكات البرامج

تساعد حلول شبكات البرامج من IBM المؤسسات، ومزودي الخدمات السحابية (CSP)، ومقدمي الخدمات المُدارة في تنمية وتحويل الأعمال لتلائم عصر السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي المفتوح.

 IBM Hybrid Cloud Mesh
وفِّر اتصالًا يتمركز حول التطبيق بين أي تطبيق وخدمة في بيئة سحابية هجينة متعددة.
IBM® NS1 Connect
حسِّن تجربة التطبيق من خلال نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدار وتوجيه حركة البيانات لاتصال السحابة الهجينة.
IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM)
أنشئ أداء شبكة السحابة الهجينة مع قابلية ملاحظة الشبكة التي ترتكز على التطبيق والأتمتة.
IBM Cloud Pak® for Network Automation
قدِّم التنسيق والأتمتة القائمة على التعديل الذاتي لنشر خدمات الشبكة.
IBM Edge Application Manager
يُمكنك توسيع نطاق حلول الحافة وتشغيلها في أي مكان مع حمل التشغيل الذاتي وإدارة دورة الحياة.
IBM Rapid Network Automation
أتمتة شاملة عبر شبكتك وأعمالك
دراسات حالة
Multi-ethnic coworkers working in computer server room
BT Business
النتيجة أو الميزة للعميل التي يجب تسليط الضوء عليها: اكتشف كيف يساعد BT Business عملاء المؤسسة في أن يصبحوا أكثر مرونةً وقدرةً على التكيف من خلال نقلهم إلى البنية التحتية الحديثة للشبكة.
Shot of a group of businesspeople brainstorming with notes on a glass wall in an office
تقنيات Basis
اكتشف كيف نفّذت Basis مع IBM NS1 Connect إدارة حركة بيانات -على أساس الموقع الجغرافي- تميزت بالدقة لمئات المليارات من الطلبات يوميًّا ولتحقيق مكاسب في الأداء، والسرعة، والموثوقية.
Side view of two multiracial men working on desktop computers at a coworking office. Male professionals sitting at desks and working on computers in open plan office.
TIME dotCOM
النتيجة أو الميزة للعميل التي يجب تسليط الضوء عليها: تعمل شركة TIME dotCom على بناء محرك الاقتصاد الآسيوي المتنامي من خلال نشر الخدمات بجهد أقل بنسبة 80% والسماح للعملاء باكتساب السرعة والكفاءة في رحلة التحول الرقمي.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على المزيد عن حلول الشبكات من IBM.

 احجز اجتماعًا