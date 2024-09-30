تحقيق مزيد من الإنجازات، بمجهود أقل من خلال الأتمتة الشاملة على مستوى شبكتك وأعمالك
IBM Rapid Network Automation هي أداة أتمتة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) والتي تعمل على إجراء عمليات الأتمتة والدمج والاتصال على مستوى الشبكة والأعمال. وتعمل على تسهيل وتأمين الاتصال بين المنصات والخدمات والتطبيقات.
تواجه الشركات تحدياً هائلاً يتمثل في إدارة الشبكات المعقدة المكونة من أجهزة تم الحصول عليها من العديد من البائعين المختلفين. ومع ازدياد تعقيد الشبكات والبنية التحتية، فإن الأساليب التقليدية في التعامل مع الأتمتة لا تفي بالغرض، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة وانعزال العمليات وزيادة المخاطر.
تساعد الحلول المتقدمة مثل IBM Rapid Network Automation على تحقيق إدارة أتمتة آمنة وقابلة للتوسع. باستخدام نهج يعتمد على الرمز المنخفض وتحويل رمز واجهة برمجة التطبيقات إلى كتل إجراءات جاهزة للنشر، يمكن للمنظمات تطوير البرامج النصية للأتمتة الحالية أو الاستفادة منها بسرعة وتضخيم قدراتها وتطبيق تدابير حوكمة قوية.
IBM Rapid Network Automation تم تصميمه للأغراض التالية:
يمكن القضاء على البيئات المنعزلة لعمليات الأتمتة من خلال مهام سير عمل برمز منخفض تمتد على مدار مجموعة التقنية بأكملها. يمكنك بسلاسة المزج بين واجهات برمجة التطبيقات المملوكة لك مع واجهات برمجة التطبيقات المجردة للبائعين للحصول على مرونة تكامل لا مثيل لها.
من خلال الدعم الجاهز لمنصات الأتمتة الكبرى ولغات البرمجة النصية الرئيسية، يمكنك إعادة استخدام الأتمتة الجديدة أو الحالية وتعديلها بأمان دون عناء، مع تجميع أدوات متعددة في أداة واحدة آمنة.
يمكنك تنفيذ حوكمة فعالة للأتمتة تضمن التحكم والأمن والامتثال مركزيًا للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمبادرات الأتمتة. استخدم السجلات التفصيلية ولوحات المعلومات لمراقبة أنشطة الأتمتة.
يوفر IBM Rapid Network Automation حلاً قوياً ومؤتمتاً للتحقق من الحوادث وتشخيصها وحلها بسرعة، فهو يقوم بقراءة بيانات التذاكر وتحديثها من نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات والاتصالات لديك في الوقت الفعلي لتمكين حل الحوادث تلقائياً - قبل أن يكلفك ذلك الوقت والمال.
يتلقى IBM Rapid Network Automation البيانات أو الأحداث من أي نظام مراقبة مباشرةً أو عبر ناقل رسائل المؤسسة من خلال مئات من عمليات تكامل الخدمات. بعد ذلك، يتخذ إجراءات ذكية للاستجابة تلقائيًا للأحداث والسماح بأتمتة الحلقة المغلقة.
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يمكنك ربط منصة إدارة الأداء الخاصة بك وبدء تحويل المعارف إلى إجراءات. يمكنك المعالجة والتحديث والتهيئة بناءً على تنبيهات أداة إدارة الأداء. ويمكنك تقليل المهام المتكررة من خلال أتمتة عمليات استيراد البيانات الوصفية للأجهزة وتحديثات CMDB وإدارة ITSM (إدارة خدمات تقنية المعلومات). استخدم هذه الأداة القابلة للتوسع بشكل كبير لاستيعاب بيانات الأداء للمنصات غير المدعومة وتحسين جمع بيانات الأداء.
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يمكنك الاعتماد على الأتمتة للاستفادة من خدمات السحابة العامة. بداية من المؤسسات وصولاً إلى مقدمي الخدمات المُدارة، يمكن للمستخدم أتمتة توفير وإدارة خدمات وموارد السحابة العامة. يمكنك مراقبة خدمات السحابة وتلقي التحديثات المباشرة وتلقي الأحداث التي تؤثر على الخدمات. ويمكنك إنشاء حوادث في أدوات إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) وإدارة تكاليف السحابة عن طريق حذف المثيلات غير المستخدمة.
اطلع على قوالب سير العمل هذه المتاحة على IBM TechXchange اليوم للحصول على قيمة فورية من الأتمتة:
يعد الأمن مطلبًا أساسيًا في جميع جوانب الأعمال اليوم، ويؤدي تبسيط الأنشطة المطلوبة إلى الحصول على شبكة أكثر أمنًا. يمكنك أتمتة امتثال الجهاز والتأكد من أن شبكتك محدثة دائمًا أو الحد من حالات الانقطاع بسبب أخطاء التكوين.
يمكنك نشر التحديثات تلقائيًا مثل الحفاظ على أحدث إصدارات البرامج وضمان مواءمة قواعد بيانات المخزون. ويمكنك إدارة قاعدة بيانات المستخدمين من خلال توفير المستخدمين وإلغاء تنشيطهم تلقائيًا.
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