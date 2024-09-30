تواجه الشركات تحدياً هائلاً يتمثل في إدارة الشبكات المعقدة المكونة من أجهزة تم الحصول عليها من العديد من البائعين المختلفين. ومع ازدياد تعقيد الشبكات والبنية التحتية، فإن الأساليب التقليدية في التعامل مع الأتمتة لا تفي بالغرض، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة وانعزال العمليات وزيادة المخاطر.

تساعد الحلول المتقدمة مثل IBM Rapid Network Automation على تحقيق إدارة أتمتة آمنة وقابلة للتوسع. باستخدام نهج يعتمد على الرمز المنخفض وتحويل رمز واجهة برمجة التطبيقات إلى كتل إجراءات جاهزة للنشر، يمكن للمنظمات تطوير البرامج النصية للأتمتة الحالية أو الاستفادة منها بسرعة وتضخيم قدراتها وتطبيق تدابير حوكمة قوية.

IBM Rapid Network Automation تم تصميمه للأغراض التالية:

