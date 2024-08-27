تعمل أدوات أتمتة عمليات الأعمال على تمكين فهم الموارد المهمة وتنظيمها، مثل الأشخاص، والتطبيقات، والأنظمة. ويُمكنك إدارة عمليات أعمالك الشاملة والاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة. كما يُمكنك زيادة الكفاءة التنظيمية وتقليل الأخطاء التي يمكن أن تؤثر سلبًا في تجربة العملاء.