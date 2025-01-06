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 إدارة واجهات برمجة التطبيقات بشكل آمن وسهل مع IBM webMethods API Management
طوِّر واجهات برمجة التطبيقات وباشر إدارتها وتحقيق دخل منها - كل ذلك في مكان واحد - مع إدارة واجهات برمجة التطبيقات المرنة
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دمج واجهات برمجة التطبيقات في مؤسستك

لا ينبغي أن يكون تتبع واجهات برمجة التطبيقات التي تطورها وتستخدمها أمرًا صعبًا. تجعل ®IBM webMethods API Management إدارة واجهة برمجة التطبيقات واضحة وبسيطة وآمنة طوال دورة حياتها. يمكنك إنشاء تكامل وتحويله إلى واجهة برمجة تطبيقات في خطوة واحدة سلسة، كل ذلك على المنصة نفسها. 

 اكتشف إلى أي مدى يساعدك IBM webMethods API Management على إدارة بيئة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك بالكامل اعرف لماذا تُعد منصة التكامل كخدمة (iPaaS) متعددة الوظائف مستقبل واجهات برمجة التطبيقات

لماذا منصة التكامل كخدمة (iPaaS) هي مستقبل إدارة واجهات برمجة التطبيقات: كيف يمكن أن يساعدك التحكم المركزي في تبسيط التكامل

احضر هذه الندوة عبر الإنترنت وتعرّف على كيفية التخلص من صوامع التكامل، وتقليل تعقيد استخدام أدوات متعددة، والحفاظ على الحوكمة والتحكم عبر الأنظمة الموزعة مع التكامل المركزي عبر البيئات الهجينة والمتعددة السحابة.

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التحكم في دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات (API)

أنشئ نظامًا بنائيًا آمنًا لواجهة برمجة التطبيقات لتوسيع نطاق واجهات برمجة التطبيقات وتحقيق دخل منها، وزيادة القيمة من أصولك الرقمية وتعزيز التعاون الرقمي. باستخدام IBM webMethods API Management، يمكنك :
تحويل عمليات التكامل إلى واجهات برمجة تطبيقات

يمكنك إنشاء عمليات تكامل، ثم تحويلها إلى واجهات برمجة تطبيقات ديناميكية بنقرة واحدة لتوسيع نطاق وصولك الرقمي، وتعزيز التعاون مع الشركاء والعملاء.
إدارة دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات بالكامل

تعامل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك كمنتجات - بدءًا من مرحلة التخطيط وحتى الإيقاف - بحيث تدعم إستراتيجية عملك منذ اليوم الأول وتبقى محدثة باستمرار.
قدّم واجهات برمجة التطبيقات التي سيحبها المطورون

تعاون مع المطوّرين لتطوير واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك، واطرحها في السوق مع توثيق واضح، واجمع التعليقات لتحسينها باستمرار.
استمتع بنوم هانئ مع أمان معزز

أنشئ وباشر إدارة واجهات برمجة تطبيقات محمية من الهجمات باستخدام تدابير DMZ الأمنية القوية، مما يساعد على ضمان سلامة البيانات والثقة بها.
مستند تقني اختبر فعالية منصة التكامل كخدمة (iPaaS) الهجينة من IBM استكشف كيف يعزز IBM webMethods القدرات الرئيسية لمنصة التكامل كخدمة (iPaaS) من IBM، ما يؤدي إلى إنشاء منصة تكامل مؤسسية موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على معالجة فوضى الاتصال. يدعم هذا الحل الموحّد العديد من المناطق الجغرافية والسحابة والبيئات الهجينة وأنماط التكامل وغيرها للمساعدة على تكامل مؤسستك بالكامل. اقرأ المستندات الفنية

هل تبحث عن حل متكامل لإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؟

سيطر على دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات لديك باستخدام لوحة تحكم شاملة للحوكمة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات، وبوابة مطورين للتعاون، وبوابة واجهة برمجة التطبيقات لحمايتك من المستخدمين الضارين وغيرها الكثير.
API gateway يمكنك حماية تفاعلات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك وتبسيطها باستخدام بوابة API Gateway فعالة. اعمل كحارس لبياناتك، وحسّن حركة مرور البيانات، وساعد على ضمان الأمان، وعزز أداء واجهات برمجة التطبيقات بشكل عام. جرّب بوابة API Gateway
بوابة مطوري واجهة برمجة التطبيقات اجذب المطورين ووسّع نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات مع بوابة مطور واجهة برمجة التطبيقات. أنشئ بسرعة سوقًا حديثة لواجهات برمجة التطبيقات حيث يمكن للمطورين العثور على واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك وقراءتها ومناقشتها واختبارها بسهولة. جرّب بوابة المطور
إدارة شاملة لدورة حياة واجهات برمجة التطبيقات باشر إدارة العملية الكاملة لتصميم واجهات برمجة التطبيقات وتطويرها وتحديثها وإصدارها وإيقافها. ساعد على ضمان اتباع المعايير والممارسات في أثناء انتقال كل واجهة برمجة تطبيقات خلال دورة حياتها.
دعم للمعايير الشائعة لواجهات برمجة التطبيقات ابقَ في الصدارة من خلال الدعم الشامل لمعايير واجهة برمجة التطبيقات مثل REST وSOAP وGRAWQL وغيرها.
لوحة تحكم شاملة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات راقب بيئة واجهة برمجة التطبيقات بالكامل من مكان مركزي واحد يتيح لك فهرسة واجهات برمجة التطبيقات وتصفحها وتصفيتها والبحث فيها. تتبّع حالة بوابة واجهة برمجة التطبيقات مع تحليلات شاملة لتحديد المشكلات مبكرًا.
سهولة تحقيق الأرباح من واجهة برمجة التطبيقات حوّل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك إلى أصول مربحة باستخدام أدوات بديهية ونماذج تسعير مرنة، يمكنك تحقيق دخل من عروض واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك بكفاءة، وتحقيق أقصى قيمة بأقل جهد.
API gateway يمكنك حماية تفاعلات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك وتبسيطها باستخدام بوابة API Gateway فعالة. اعمل كحارس لبياناتك، وحسّن حركة مرور البيانات، وساعد على ضمان الأمان، وعزز أداء واجهات برمجة التطبيقات بشكل عام. جرّب بوابة API Gateway
بوابة مطوري واجهة برمجة التطبيقات اجذب المطورين ووسّع نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات مع بوابة مطور واجهة برمجة التطبيقات. أنشئ بسرعة سوقًا حديثة لواجهات برمجة التطبيقات حيث يمكن للمطورين العثور على واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك وقراءتها ومناقشتها واختبارها بسهولة. جرّب بوابة المطور
إدارة شاملة لدورة حياة واجهات برمجة التطبيقات باشر إدارة العملية الكاملة لتصميم واجهات برمجة التطبيقات وتطويرها وتحديثها وإصدارها وإيقافها. ساعد على ضمان اتباع المعايير والممارسات في أثناء انتقال كل واجهة برمجة تطبيقات خلال دورة حياتها.
دعم للمعايير الشائعة لواجهات برمجة التطبيقات ابقَ في الصدارة من خلال الدعم الشامل لمعايير واجهة برمجة التطبيقات مثل REST وSOAP وGRAWQL وغيرها.
لوحة تحكم شاملة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات راقب بيئة واجهة برمجة التطبيقات بالكامل من مكان مركزي واحد يتيح لك فهرسة واجهات برمجة التطبيقات وتصفحها وتصفيتها والبحث فيها. تتبّع حالة بوابة واجهة برمجة التطبيقات مع تحليلات شاملة لتحديد المشكلات مبكرًا.
سهولة تحقيق الأرباح من واجهة برمجة التطبيقات حوّل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك إلى أصول مربحة باستخدام أدوات بديهية ونماذج تسعير مرنة، يمكنك تحقيق دخل من عروض واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك بكفاءة، وتحقيق أقصى قيمة بأقل جهد.

استمع إلى ما يقوله المحللون

اكتشف سبب اختيار IBM webMethods API Management كأفضل حل رائد في تقييم Forrester Wave™ لعام 2024 لمزودي برامج إدارة واجهة برمجة التطبيقات. تعرف على ميزاتها الواسعة التي تمكّن برامج واجهة برمجة التطبيقات التي تقودها التكنولوجيا وبرامج واجهة برمجة التطبيقات التي تقودها الأعمال.

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