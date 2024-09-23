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حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لخوادم Power
منظر ثلاثي الأرباع لخادم IBM Power S1024

خادم IBM Power S1024 هو خادم رف مكون من أربع وحدات ضمن مجموعة خوادم IBM Power. ويدعم خادم S1024 ما يصل إلى 48 نواة معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 8 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل نظام التشغيل AIX، ونظام IBM i ، ونظام Linux.

احصل على أداء متميز مقابل سعر لا يُضاهى لأعباء العمل المهمة لأعمالك. يمكن لخادم IBM Power S1024 دمج أعباء العمل في عدد أقل من الخوادم مع ضعف عدد أنوية الخوادم القائمة على خوادم IBM POWER9.

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استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.

Power10: تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة

المزايا أداء التطبيقات

استمتع بأداء أعلى بنسبة تصل إلى 33% لكل نواة وأداء عام أعلى بثلاث مرّات مقارنةً بخوادم IBM Power S924.‏¹

 تكاليف البنية التحتية

يمكنك تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.

أمان من النواة إلى السحابة

استخدم تشفير الذاكرة على مستوى المعالج لضمان أمان البيانات عبر بيئات السحابة الهجينة دون التأثير في أداء التطبيقات.

 نظام RAS الرائد في المجال

يمكنك زيادة مدة التشغيل وتوافر التطبيقات الحيوية للأعمال من خلال تنفيذ النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.

الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تنفيذ عمليات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي على النظام نفسه الذي تخزن فيه البيانات لتحقيق أداء أفضل للنماذج وتقليل زمن الاستجابة.

 نماذج الاستهلاك المرن

قلِّل من تكاليف تكنولوجيا المعلومات وخطِّط ميزانيتك بفاعلية من خلال الدفع مقابل الخدمات التي تحتاجها فقط.
المزايا عدد أنوية معالجة أكبر لكل نظام

يمكنك تجميع أعباء العمل على عدد أقل من الخوادم وزيادة استخدام النظام مع زيادة عدد الأنوية بمقدار 2.5 مرّة لكل نظام.¹

 الاستهلاك المرن

احصل على اقتصاديات السحابة في بيئتك المحلية من خلال قياس الاستخدام على مستوى الأنظمة.

 النسخ المتطابق للذاكرة النشطة

يمكنك زيادة مدة التشغيل وتحسين التوافر والموثوقية باستخدام النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.

 مزيد من عرض النطاق الترددي للذاكرة

استفد من عرض النطاق الترددي للذاكرة الأكبر بمقدار 2.4 مرة مقارنةً بخادم IBM Power S924.‏¹

 تسريع العمليات الحسابية للمصفوفات

استخدم أربعة مسرّعات حسابية للمصفوفات لكل نواة لتحقيق استدلال أسرع بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.
حالات الاستخدام SAP HANA على IBM Power

احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق بأسعار معقولة وأقصى مدة تشغيل لأعباء عمل SAP HANA.

 استكشف IBM Power لحلول SAP HANA Oracle Database على IBM Power

خفض تكاليف تراخيص البرامج من خلال دمج أعباء عمل Oracle في عدد أقل من الخوادم والأنوية.

 استكشف IBM Power لقاعدة Oracle Database IBM i

شغّل تطبيقاتك الحيوية للأعمال على نظام IBM i وادفع فقط مقابل ما تستخدمه.

 استكشف IBM i IBM Cloud Pak for Data

أنشئ نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة والموزعة عبر بيئة سحابة هجينة.

 استكشف IBM Cloud Pak for Data تطبيقات الرعاية الصحية

شغّل تطبيقات الرعاية الصحية المتوافقة مع معايير FHIR على IBM Power مع ضمان أقصى مدة تشغيل وموثوقية.

 استكشف حلول IBM Power في مجال الرعاية الصحية قواعد بيانات مفتوحة المصدر

استخدم أنظمة IBM Power كأفضل منصة لقواعد البيانات مفتوحة المصدر مثل MongoDB وEnterpriseDB.

 استكشف قواعد البيانات مفتوحة المصدر
البرامج

IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)

تُستخدم وحدة IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين واحد أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيها. وتوفر وحدة التحكم صيغة جهاز افتراضي لزيادة مرونة عملية النشر.

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IBM PowerSC

IBM PowerSC هو حل (أمني يضمن الامتثال للمعايير) ومُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، أو IBM i، أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.

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IBM PowerVC

يُعدّ IBM PowerVC حلًا افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة IBM AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.

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 تسريع رحلتك نحو الأتمتة باستخدام IBM Power

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 الدليل الميداني لتحديث التطبيقات على IBM Power

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 خدمة الخبراء من IBM Power

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الحواشي

1 استنادًا إلى اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM في المختبر. يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لاختبارات الأداء هنا.