احصل على أداء متميز مقابل سعر لا يُضاهى لأعباء العمل المهمة لأعمالك. يمكن لخادم IBM Power S1024 دمج أعباء العمل في عدد أقل من الخوادم مع ضعف عدد أنوية الخوادم القائمة على خوادم IBM POWER9.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.
Power10: تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة
استمتع بأداء أعلى بنسبة تصل إلى 33% لكل نواة وأداء عام أعلى بثلاث مرّات مقارنةً بخوادم IBM Power S924.¹
يمكنك تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.
استخدم تشفير الذاكرة على مستوى المعالج لضمان أمان البيانات عبر بيئات السحابة الهجينة دون التأثير في أداء التطبيقات.
يمكنك زيادة مدة التشغيل وتوافر التطبيقات الحيوية للأعمال من خلال تنفيذ النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.
تنفيذ عمليات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي على النظام نفسه الذي تخزن فيه البيانات لتحقيق أداء أفضل للنماذج وتقليل زمن الاستجابة.
قلِّل من تكاليف تكنولوجيا المعلومات وخطِّط ميزانيتك بفاعلية من خلال الدفع مقابل الخدمات التي تحتاجها فقط.
يمكنك تجميع أعباء العمل على عدد أقل من الخوادم وزيادة استخدام النظام مع زيادة عدد الأنوية بمقدار 2.5 مرّة لكل نظام.¹
احصل على اقتصاديات السحابة في بيئتك المحلية من خلال قياس الاستخدام على مستوى الأنظمة.
يمكنك زيادة مدة التشغيل وتحسين التوافر والموثوقية باستخدام النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.
استفد من عرض النطاق الترددي للذاكرة الأكبر بمقدار 2.4 مرة مقارنةً بخادم IBM Power S924.¹
استخدم أربعة مسرّعات حسابية للمصفوفات لكل نواة لتحقيق استدلال أسرع بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.
احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق بأسعار معقولة وأقصى مدة تشغيل لأعباء عمل SAP HANA.
خفض تكاليف تراخيص البرامج من خلال دمج أعباء عمل Oracle في عدد أقل من الخوادم والأنوية.
شغّل تطبيقاتك الحيوية للأعمال على نظام IBM i وادفع فقط مقابل ما تستخدمه.
أنشئ نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة والموزعة عبر بيئة سحابة هجينة.
شغّل تطبيقات الرعاية الصحية المتوافقة مع معايير FHIR على IBM Power مع ضمان أقصى مدة تشغيل وموثوقية.
استخدم أنظمة IBM Power كأفضل منصة لقواعد البيانات مفتوحة المصدر مثل MongoDB وEnterpriseDB.
IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)
تُستخدم وحدة IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين واحد أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيها. وتوفر وحدة التحكم صيغة جهاز افتراضي لزيادة مرونة عملية النشر.
IBM PowerSC
IBM PowerSC هو حل (أمني يضمن الامتثال للمعايير) ومُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، أو IBM i، أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.
IBM PowerVC
يُعدّ IBM PowerVC حلًا افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة IBM AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.
IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
خادم أحادي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من وحدتَين مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم رف رباعي المقابس مُحسّن للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
تم تصميم خادم IBM Power E1080 لتوسيع نطاق أعباء العمل التشغيلية الأساسية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأمان وكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة.
يعزز Power L1024 منصة الخادم الأكثر موثوقيةً في فئتها، مع توفير إمكانيات الاسترداد والتشخيص المتقدمة وواجهة الذاكرة المفتوحة (OMI).
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1 استنادًا إلى اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM في المختبر. يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لاختبارات الأداء هنا.