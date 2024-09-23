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حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لخوادم Power
منظر ثلاثي الأرباع لخادم IBM Power E1050 متوسط المدى

خادم IBM Power E1050 هو خادم رف مكون من أربع وحدات ضمن مجموعة خوادم IBM Power. ويدعم خادم E1050 ما يصل إلى 96 نواة معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 16 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل نظام AIX ونظام Linux.

احصل على قدرات من فئة المؤسسات في خادم رف مكون من أربع وحدات موثوق به، وآمِن، وموفر للمساحة. يتميز خادم IBM E1050 بأمان محسّن من خلال تشفير الذاكرة الشفاف والذكاء الاصطناعي الجاهز للإنتاج عند نقطة البيانات للحصول على رؤى أسرع.

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استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.

Power10: تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة
المزايا تحسين الأمان

استخدم تشفير الذاكرة على مستوى المعالج لضمان أمان البيانات عبر بيئات السحابة الهجينة دون التأثير في أداء التطبيقات.

 توسيع النطاق بكفاءة

يمكنك توسيع نطاق خدماتك بسهولة والدفع فقط مقابل ما تستخدمه عبر السحابات الخاصة والعامة من خلال خيارات الاستهلاك المرنة.

 زيادة التوفر إلى أقصى حد

استفد من الإنشاء المتكرر والتعافي من الكوارث في IBM Cloud باستخدام الاسترداد والشفاء الذاتي.

 تبسيط الرؤى

قلِّل التعقيد والتكاليف من خلال تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في النواة حيث توجد البيانات.
المزايا النشر المرن

تم تصميم خوادم IBM Power10 لدعم مرونة الأعمال.

 

 تشفير الذاكرة الشفاف

تعمل هذه الطبقة الدفاعية الجديدة على تشفير جميع البيانات في الذاكرة خلال انتقالها بين الذاكرة والمعالج.

 وحدات ذاكرة DIMM المرنة

تتميز وحدات ذاكرة Power10 DIMMs بأداء أفضل مرتَين من حيث الموثوقية والتوافر مقارنةً بوحدات DIMMs القياسية في المجال.¹

 

 معالج Power10 بتقنية 7 نانومتر المتقدمة

يتميز هذا المعالج بكفاءة طاقة أعلى، وقدرة على التعامل مع أعباء عمل أكبر، وكثافة حاويات أعلى مقارنةً بمعالج IBM POWER9.

 القوة الحاسوبية وعرض النطاق الترددي للبيانات

أصبح الاستدلال بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المعقد أكثر قابلية للإدارة
حالات الاستخدام SAP HANA على IBM Power

احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق بأسعار معقولة وأقصى مدة تشغيل لأعباء عمل SAP HANA.

 استكشف IBM Power لحلول SAP HANA Oracle Database على IBM Power

خفض تكاليف تراخيص البرامج من خلال دمج أعباء عمل Oracle في عدد أقل من الخوادم والأنوية.

 استكشف IBM Power لقاعدة Oracle Database تطبيقات الرعاية الصحية

شغّل تطبيقات الرعاية الصحية المتوافقة مع معايير FHIR على IBM Power مع ضمان أقصى مدة تشغيل وموثوقية.

 استكشف حلول IBM Power في مجال الرعاية الصحية الاستهلاك المرن

يمكنك تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاق القدرة الاستيعابية بشكل ديناميكي حسب الحاجة مع تغير احتياجات عملك.

 استكشف القدرة الاستيعابية المرنة حسب الحاجة معدل توافر عالٍ

حافظ على استمرارية الأعمال بفضل القدرات المتقدمة لاكتشاف الأعطال، والتحول إلى النظام الاحتياطي، واستعادة البيانات.

 استكشف IBM PowerHA SystemMirror
البرامج

IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)

تُستخدم وحدة IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين واحد أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيها. وتوفر وحدة التحكم صيغة جهاز افتراضي لزيادة مرونة عملية النشر.

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IBM PowerSC

IBM PowerSC هو حل (أمني يضمن الامتثال للمعايير) ومُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، أو IBM i، أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.

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IBM PowerVC

يُعدّ IBM PowerVC حلًا افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة IBM AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.

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تم تصميم خادم IBM Power E1080 لتوسيع نطاق أعباء العمل التشغيلية الأساسية والتطبيقات ذات الأداء العالي بأمان وكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة.
الموارد نظرة عامة تقنية

اقرأ دليل E1050 IBM Redbook الشامل، والذي يتضمن أحدث التغييرات، والتقنيات، والميزات الرئيسية.

 تسريع رحلتك نحو الأتمتة باستخدام IBM Power

اكتشف كيف يمكن لنظام IBM Power مساعدتك في تحديث أعمالك، وأتمتتها، وتأمينها.

 تقرير ITIC لعام 2022 بشأن أمان أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم

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الحواشي

1 استنادًا إلى اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM في المختبر. يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لاختبارات الأداء هنا.