احصل على قدرات من فئة المؤسسات في خادم رف مكون من أربع وحدات موثوق به، وآمِن، وموفر للمساحة. يتميز خادم IBM E1050 بأمان محسّن من خلال تشفير الذاكرة الشفاف والذكاء الاصطناعي الجاهز للإنتاج عند نقطة البيانات للحصول على رؤى أسرع.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.
Power10: تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة
استخدم تشفير الذاكرة على مستوى المعالج لضمان أمان البيانات عبر بيئات السحابة الهجينة دون التأثير في أداء التطبيقات.
يمكنك توسيع نطاق خدماتك بسهولة والدفع فقط مقابل ما تستخدمه عبر السحابات الخاصة والعامة من خلال خيارات الاستهلاك المرنة.
استفد من الإنشاء المتكرر والتعافي من الكوارث في IBM Cloud باستخدام الاسترداد والشفاء الذاتي.
قلِّل التعقيد والتكاليف من خلال تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في النواة حيث توجد البيانات.
تم تصميم خوادم IBM Power10 لدعم مرونة الأعمال.
تعمل هذه الطبقة الدفاعية الجديدة على تشفير جميع البيانات في الذاكرة خلال انتقالها بين الذاكرة والمعالج.
تتميز وحدات ذاكرة Power10 DIMMs بأداء أفضل مرتَين من حيث الموثوقية والتوافر مقارنةً بوحدات DIMMs القياسية في المجال.¹
يتميز هذا المعالج بكفاءة طاقة أعلى، وقدرة على التعامل مع أعباء عمل أكبر، وكثافة حاويات أعلى مقارنةً بمعالج IBM POWER9.
أصبح الاستدلال بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المعقد أكثر قابلية للإدارة
احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق بأسعار معقولة وأقصى مدة تشغيل لأعباء عمل SAP HANA.
خفض تكاليف تراخيص البرامج من خلال دمج أعباء عمل Oracle في عدد أقل من الخوادم والأنوية.
شغّل تطبيقات الرعاية الصحية المتوافقة مع معايير FHIR على IBM Power مع ضمان أقصى مدة تشغيل وموثوقية.
يمكنك تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاق القدرة الاستيعابية بشكل ديناميكي حسب الحاجة مع تغير احتياجات عملك.
حافظ على استمرارية الأعمال بفضل القدرات المتقدمة لاكتشاف الأعطال، والتحول إلى النظام الاحتياطي، واستعادة البيانات.
IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)
تُستخدم وحدة IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين واحد أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيها. وتوفر وحدة التحكم صيغة جهاز افتراضي لزيادة مرونة عملية النشر.
IBM PowerSC
IBM PowerSC هو حل (أمني يضمن الامتثال للمعايير) ومُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، أو IBM i، أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.
IBM PowerVC
يُعدّ IBM PowerVC حلًا افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة IBM AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.
IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
خادم أحادي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من وحدتَين مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
تم تصميم خادم IBM Power E1080 لتوسيع نطاق أعباء العمل التشغيلية الأساسية والتطبيقات ذات الأداء العالي بأمان وكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة.
اقرأ دليل E1050 IBM Redbook الشامل، والذي يتضمن أحدث التغييرات، والتقنيات، والميزات الرئيسية.
اكتشف كيف يمكن لنظام IBM Power مساعدتك في تحديث أعمالك، وأتمتتها، وتأمينها.
يمكنك تنزيل الاستطلاع لمعرفة مدى أمان بنيتك التحتية مقارنةً بالمنصات الأكثر أمانًا في القطاع.
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استكشف خيارات الدعم المرنة التي نقدمها لزيادة مدة تشغيل النظام وتقليل التكاليف.
1 استنادًا إلى اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM في المختبر. يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لاختبارات الأداء هنا.