يُعَد Hardware Configuration Manager (HCM) واجهة عميل/خادم قائمة على Personal Web Server (PWS) للتكامل مع z/OS Hardware Configuration Definition (HCD). يجمع بين الجوانب المنطقية والمادية لإدارة تكوين أجهزة z/OS.

تحديد الاتصالات المنطقية (التي يتم تنفيذها عبر HCD) وإدارة الجوانب المادية للتكوين باستخدام z/OS Hardware Configuration Manager. يتم تنفيذ جميع التحديثات من خلال واجهة مستخدم HCM الرسومية التفاعلية، ويتم تسجيل جميع تغييرات تكوين الإدخال/الإخراج المنطقية في IODF والتحقق الكامل من صحتها واكتمالها بواسطة HCD، ما يمنع التوقفات غير المخطط لها الناتجة عن تعريفات غير صحيحة.