يمكنك تحديد مدى سلامة قواعد بياناتك وإدارتها بسهولة باستخدام أدوات إدارة البيانات من IBM® Db2. تساعدك أدوات Db2 على إدارة قواعد البيانات، وتحسين أداء الاستعلامات، وتنفيذ النسخ الاحتياطي والاستعادة، والترحيل، ونسخ قواعد البيانات، مع زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، والحفاظ على خصوصية بياناتك وأمنها وسلامتها.
يُعَد IBM Db2 Intelligence Center وحدة التحكم الرائدة لفرق قواعد البيانات الحديثة، بما يوفره من رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورؤية لحظية، وتحكم بديهي في كل جزء من أجزاء بيئة Db2 لديك. تم تصميمه لتوفير السرعة والوضوح وقابلية التوسع، ويحوِّل الإدارة المعقدة إلى تجربة ذكية ومبسطة.
إدارة وتحسين مثيلات قاعدة بيانات Db2 والإشراف عليها على مستوى المؤسسة باستخدام أداة قاعدة البيانات هذه التي تعتمد على التصميم الموحَّد.
نقل قواعد بيانات Db2 من المصدر إلى الوجهة لسيناريوهات التطوير/الاختبار والترحيل.
ربط التطبيقات في جميع أنحاء مؤسستك بالكمبيوتر المركزي، مع التحكم في التكاليف وتحسين الأداء.
تساعد أداة Db2 Click-to-Containerize المستخدمين على الانتقال من نشر Db2 التقليدي إلى مجموعة ®Linux قائمة على الحاويات.
يُعَد Db2 High Performance Unload for Db2 حلًا عالي السرعة لتفريغ البيانات واستخراجها وإعادة تقسيمها في Db2.
يوفر IBM Db2 Recovery Expert أدوات نسخ احتياطي ذاتي الإدارة، وتحليلًا تفصيليًا للسجلات، وأدوات استرداد لحماية البيانات الحيوية.
يساعد Merge Backup على تقليل أوقات الاسترداد وتحسين سرعة وكفاءة عمليات النسخ الاحتياطي.
تتضمن حزمة Db2 Advanced Recovery كلًا من Db2 High Performance Unload وDb2 Recovery Expert وDb2 Merge Backup لتوفير نسخ احتياطي واسترداد واستخراج بيانات متقدم لقاعدة البيانات.
تعمل InfoSphere Data Architect على تبسيط وتسريع تصميم تكامل البيانات لدعم تحليلات الأعمال، وإدارة البيانات الرئيسية، والمبادرات المعتمدة على البنية الموجَّهة للخدمات.
تساعد أداة Db2 Data Studio على تطوير قواعد البيانات وإدارتها لـ IBM Db2 في أنظمة التشغيل Linux وUNIX وMicrosoft Windows في بيئة تعاونية.
تُتيح لك Db2 Lift ترحيل قواعد بياناتك من مراكز البيانات المحلية إلى IBM Cloud بسرعة وسهولة وأمان.