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قواعد البيانات

Data Studio

 IBM Data Studio
بيئة متكاملة لتطوير قواعد بيانات المؤسسات. متاح مجانًا.
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عامل تكنولوجيا المعلومات يفحص الخادم

تحويل إدارة قواعد البيانات

يوفِّر IBM® Data Studio بيئة متكاملة ومرنة لتمكين تطوير قواعد البيانات وإدارتها لقاعدة البيانات IBM Db2 لأنظمة Linux وUNIX وMicrosoft Windows. كما تقدِّم أدوات تطوير قواعد بيانات تعاونية لأنظمة IBM Db2 for z/OS وIBM Db2 for i وIBM Informix وIBM Big SQL.
إدارة قواعد بيانات متعددة

إنشاء بيئات قواعد بيانات متنوعة وإدارتها. يوفِّر مدير نشر لتبسيط عمليات نشر قواعد البيانات في المؤسسات.
تبسيط تطوير قواعد البيانات

استخدِم الميزات المتقدمة للتحقق من الاستعلامات، وإدارة الكائنات، وميزات نشر النظام لتبسيط تطوير قواعد البيانات.
تعزيز التعاون

تمكَّن من تحسين التعاون في تكنولوجيا المعلومات من خلال بيئة متكاملة ومنصة مشتركة.

 
دعم Big SQL

توفير دعم اتصال Big SQL ومحلل البيانات باستخدام قواعد Big SQL النحوية المحددة.
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