يوفِّر IBM® Data Studio بيئة متكاملة ومرنة لتمكين تطوير قواعد البيانات وإدارتها لقاعدة البيانات IBM Db2 لأنظمة Linux وUNIX وMicrosoft Windows. كما تقدِّم أدوات تطوير قواعد بيانات تعاونية لأنظمة IBM Db2 for z/OS وIBM Db2 for i وIBM Informix وIBM Big SQL.