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قواعد البيانات
Data Studio
يوفِّر IBM® Data Studio بيئة متكاملة ومرنة لتمكين تطوير قواعد البيانات وإدارتها لقاعدة البيانات IBM Db2 لأنظمة Linux وUNIX وMicrosoft Windows. كما تقدِّم أدوات تطوير قواعد بيانات تعاونية لأنظمة IBM Db2 for z/OS وIBM Db2 for i وIBM Informix وIBM Big SQL.
إنشاء بيئات قواعد بيانات متنوعة وإدارتها. يوفِّر مدير نشر لتبسيط عمليات نشر قواعد البيانات في المؤسسات.
استخدِم الميزات المتقدمة للتحقق من الاستعلامات، وإدارة الكائنات، وميزات نشر النظام لتبسيط تطوير قواعد البيانات.
تمكَّن من تحسين التعاون في تكنولوجيا المعلومات من خلال بيئة متكاملة ومنصة مشتركة.
توفير دعم اتصال Big SQL ومحلل البيانات باستخدام قواعد Big SQL النحوية المحددة.