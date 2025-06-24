IBM Lift

انقل قاعدة بياناتك من مراكز البيانات المحلية إلى IBM Cloud - بسرعة وأمان وموثوقية

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امرأة في مكتب

ما هي أداة IBM Lift؟

تسهّل IBM Lift عملية نقل قاعدة بياناتك بسرعة وأمان وموثوقية من مراكز البيانات المحلية إلى بيئة بيانات IBM Cloud. تم تصميم الأداة لتمكين ترحيل آمن وسريع إلى السحابة دون أي وقت تعطل.
نقل البيانات بسرعات عالية

تستخدم أداة Lift برنامج IBM Aspera لنقل بياناتك إلى السحابة بسرعات فائقة تتجاوز بروتوكولات FTP وHTTP بمئات المرات.
التعافي السريع من المشكلات الشائعة

تتعامل أداة Lift تلقائيًا مع المشكلات الشائعة التي قد تحدث أثناء عملية الترحيل. فعلى سبيل المثال، إذا انقطع تحميل أحد الملفات في منتصف عملية النقل، ستُتابع أداة Lift من حيث توقّف التحميل. 
تشفير البيانات أثناء النقل

لا أحد يريد أن ينتهي به الأمر في عناوين الأخبار. تتم حماية أي بيانات يتم نقلها إلى IBM Cloud عبر اتصال مشفر بقوة 256 بت.
تحكم كامل في خطوات الترحيل

توفر لك واجهة سطر الأوامر (CLI) المرونة الكاملة في تنفيذ خطوات الاستخراج من المصدر، والنقل، والتحميل إلى الوجهة، كلٌّ على حدة. وتتم عملية الترحيل وفق جدول أعمالك الخاص.

كيف يستخدمها العملاء

أيقونة تمثّل استخدام Lift لترحيل قواعد البيانات إلى السحابة
ترحيل قاعدة البيانات

انقل قاعدة بياناتك بالكامل إلى IBM Cloud في خطوتين: تحويل مخطط البيانات (Schema)، ثم ترحيل البيانات. ابدأ بتحميل أداة IBM Database Conversion Workbench. سترشدك الأداة خلال عملية تحويل تعليمات تعريف قاعدة البيانات (DDL) الخاصة بك لتتوافق مع النظام المستهدف. كما تُصدر الأداة تقريرًا يُظهر الإجراءات التي تتطلب تدخّلك لتنفيذها. وبعد تجهيز المخطط، استخدم واجهة Lift CLI لترحيل بياناتك.
أيقونة تمثّل استخدام Lift لتحميل البيانات المرحلية إلى مستودع بيانات
تحميل البيانات بشكل تدريجي

قم بإنشاء مجموعة من ملفات CSV تمثّل التغييرات التدريجية لكل جدول بيانات على حدة، ثم استخدم واجهة Lift CLI لالتقاط هذه الملفات، ونقلها، واستيرادها إلى IBM Db2 Warehouse on Cloud. لأتمتة هذه العملية، يمكنك إعداد نص برمجي وجدولته كمهمة cron لتنفيذ تحديثات دورية مستمرة على مستودع البيانات.
أيقونة تمثّل استخدام Lift لتوحيد قواعد البيانات
توحيد قاعدة البيانات

توفّر Lift CLI القدرة على ترحيل البيانات من قواعد بيانات ومصادر متعددة إلى مجموعة واحدة من IBM Db2 Warehouse on Cloud بنظام MPP. كما تتيح لك Lift المرونة في الحصول على الجداول من مصادر بيانات متعددة واستيرادها ضمن مخطط واحد في IBM Db2 Warehouse on Cloud، مما يسهّل إيقاف تشغيل البنية السابقة لقواعد البيانات.
أيقونة تمثّل استخدام Lift لمستودعات البيانات
تخزين البيانات

عملاؤك لا يهتمون بمدى تعقيد تحليلات سلوكهم الشرائي، إنهم يريدون ببساطة تجربة استخدام سريعة وسلسة. انشر مستودع بيانات سحابي، مثل IBM Db2 Warehouse on Cloud، لتحليل بياناتك التشغيلية من مخزن بيانات المعاملات. حافظ على تحديث تقاريرك ولوحات المعلومات عن طريق إرسال كميات صغيرة من البيانات من المصدر، واحصل دومًا على رؤية محدثة لأعمالك.
أيقونة تمثّل استخدام Lift لترحيل قواعد البيانات إلى السحابة
ترحيل قاعدة البيانات

انقل قاعدة بياناتك بالكامل إلى IBM Cloud في خطوتين: تحويل مخطط البيانات (Schema)، ثم ترحيل البيانات. ابدأ بتحميل أداة IBM Database Conversion Workbench. سترشدك الأداة خلال عملية تحويل تعليمات تعريف قاعدة البيانات (DDL) الخاصة بك لتتوافق مع النظام المستهدف. كما تُصدر الأداة تقريرًا يُظهر الإجراءات التي تتطلب تدخّلك لتنفيذها. وبعد تجهيز المخطط، استخدم واجهة Lift CLI لترحيل بياناتك.
أيقونة تمثّل استخدام Lift لتحميل البيانات المرحلية إلى مستودع بيانات
تحميل البيانات بشكل تدريجي

قم بإنشاء مجموعة من ملفات CSV تمثّل التغييرات التدريجية لكل جدول بيانات على حدة، ثم استخدم واجهة Lift CLI لالتقاط هذه الملفات، ونقلها، واستيرادها إلى IBM Db2 Warehouse on Cloud. لأتمتة هذه العملية، يمكنك إعداد نص برمجي وجدولته كمهمة cron لتنفيذ تحديثات دورية مستمرة على مستودع البيانات.
أيقونة تمثّل استخدام Lift لتوحيد قواعد البيانات
توحيد قاعدة البيانات

توفّر Lift CLI القدرة على ترحيل البيانات من قواعد بيانات ومصادر متعددة إلى مجموعة واحدة من IBM Db2 Warehouse on Cloud بنظام MPP. كما تتيح لك Lift المرونة في الحصول على الجداول من مصادر بيانات متعددة واستيرادها ضمن مخطط واحد في IBM Db2 Warehouse on Cloud، مما يسهّل إيقاف تشغيل البنية السابقة لقواعد البيانات.
أيقونة تمثّل استخدام Lift لمستودعات البيانات
تخزين البيانات

عملاؤك لا يهتمون بمدى تعقيد تحليلات سلوكهم الشرائي، إنهم يريدون ببساطة تجربة استخدام سريعة وسلسة. انشر مستودع بيانات سحابي، مثل IBM Db2 Warehouse on Cloud، لتحليل بياناتك التشغيلية من مخزن بيانات المعاملات. حافظ على تحديث تقاريرك ولوحات المعلومات عن طريق إرسال كميات صغيرة من البيانات من المصدر، واحصل دومًا على رؤية محدثة لأعمالك.

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