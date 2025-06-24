انقل قاعدة بياناتك بالكامل إلى IBM Cloud في خطوتين: تحويل مخطط البيانات (Schema)، ثم ترحيل البيانات. ابدأ بتحميل أداة IBM Database Conversion Workbench. سترشدك الأداة خلال عملية تحويل تعليمات تعريف قاعدة البيانات (DDL) الخاصة بك لتتوافق مع النظام المستهدف. كما تُصدر الأداة تقريرًا يُظهر الإجراءات التي تتطلب تدخّلك لتنفيذها. وبعد تجهيز المخطط، استخدم واجهة Lift CLI لترحيل بياناتك.