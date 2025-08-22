توفِّر IBM Db2 Performance Optimization مراقبة وإدارة شاملة لأداء تطبيقات وأنظمة IBM® Db2 for z/OS.



تعمل هذه الأدوات على استبدال الأساليب العشوائية بتقنيات قائمة على أفضل الممارسات تُغطي دورة إدارة الأداء بالكامل، بما في ذلك المراقبة والضبط، ما يساهم في تحسين توفُّر Db2 وتقليل التكاليف العامة للنظام