تساعدك أدوات IBM Db2 Utilities Management على خفض تكاليف التشغيل، ورفع الكفاءة، وتوسيع نطاق بياناتك بما يواكب احتياجات الأعمال المتغيرة. تتيح لك هذه الأدوات أتمتة مهام جمع البيانات وتحليلها وصيانتها. تستفيد هذه التقنية من استخدام المعلومات المشتركة لاتخاذ قرارات ذكية استنادًا إلى المعايير التي تحددها مسبقًا.