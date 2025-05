IBM Db2 DevOps Experience for z/OS

توفير أساليب حديثة للعمل وإدارة Db2 for z/OS وبياناته. يوفر خادم IBM Unified Management Server for z/OS جميع الخدمات الأساسية التي تحتاجها تجربة IBM Db2 DevOps، بما في ذلك الاكتشاف والتكوين والعمليات. يمكن للمستخدمين الوصول إلى كل هذه الميزات من خلال IBM Unified Experience for z/OS.