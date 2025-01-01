تم تصميم IBM Db2 DevOps Experience for z/OS لمساعدتك على جلب التطبيقات إلى السوق بسرعة أكبر وبتكاليف ومخاطر أقل. تنفيذ ممارسات تطوير التطبيقات الحديثة من خلال أتمتة وتوحيد عمليات تغيير قواعد البيانات وتوفيرها لضمان اتباع المعايير التنظيمية وbusiness rules.
توفير بيئات IBM Db2 for z/OS دون الحاجة إلى خبرة في تكنولوجيا المعلومات أو معرفة بالكمبيوتر المركزي، مع الحفاظ على أمن تكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها.
تقليل الوقت اللازم لإلحاق موظفين جدد بالحاسوب المركزي من خلال واجهة مستخدم رسومية قائمة على الويب مبنية على إطار عمل المصدر المفتوح من Zowe™.
أتمتة مسار تسليم تطبيق الكمبيوتر المركزي، مما يقلل من المخاطر والتكاليف والتعقيد. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين الاستجابة لاحتياجات السوق واحتياجات العملاء المتغيرة.
توفير قواعد الموقع التي تم إنشاؤها لمزيد من الدقة والتحكم في بروتوكولات ومعايير قاعدة البيانات المعمول بها. تمنع لغة تعريف البيانات المستندة إلى القواعد (DDL) ومحرر HTML المطورين من إجراء تغييرات غير مُصرَّح بها.
توفير أساليب حديثة للعمل وإدارة Db2 for z/OS وبياناته. يوفر خادم IBM Unified Management Server for z/OS جميع الخدمات الأساسية التي تحتاجها تجربة IBM Db2 DevOps، بما في ذلك الاكتشاف والتكوين والعمليات. يمكن للمستخدمين الوصول إلى كل هذه الميزات من خلال IBM Unified Experience for z/OS.
توفر القدرات المعرفية اكتشاف التطبيق لتحديد عناصر تطبيق المخطط. اكتشاف الكائنات واختيارها بصريًا، والتي يتم دمجها مع قدرات البحث والتصفية لاكتشاف كائنات المخطط بدقة وكفاءة.
استنادًا إلى الاحتياجات التنظيمية، يمكن للمطورين أو مهندسي الجودة أو المسؤولين التعاون بكفاءة بناء على أدوارهم - سواء أكانوا يقومون بتوفير إصدارات التطبيق أو إنشاء بيئات اختبار أو تعيين قواعد الموقع.
إنشاء آلية تتيح للمستخدمين المُصرَّح لهم قبول التغييرات أو رفضها قبل أن تصبح جزءًا من تعريف التطبيق. ويضمن ذلك نشر التغييرات المعتمدة فقط في البيئات الحساسة، مما يمنع التغييرات المخادعة أو غير المنضبطة.
انتقل من نهج الإدارة بنظام رد الفعل إلى النهج الاستباقي لأنظمة Db2 for z/OS وتطبيقاته.
المساعدة في إدارة تعقيدات ونمو وتغيير كائنات ومخططات Db2 for z/OS طوال دورة حياة التطبيق.
أتمتة وتحديث إدارة مرافق Db2 for z/OS لتقليل الوقت والموارد اللازمة لإكمال مهام الصيانة.
تطبيق التحليلات والعروض المصورة للبيانات وإعداد البيانات وذكاء الأعمال للخدمة الذاتية على أي نوع من البيانات تقريبًا.