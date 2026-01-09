QMF هي أداة لتحليلات الأعمال والتصورات، غنية بميزات الأمان وسهلة الاستخدام، ومحسّنة لمصادر بيانات IBM Z. توفر وصولًا مباشرًا إلى مصادر البيانات العلائقية مثل IBM Db2 for z/OS، كما توفر وصولًا افتراضيًا إلى مصادر تقليدية غير علائقية مثل Information Management Systems (IMS) وAdaptable Database System (ADABAS) وVirtual Storage Access Method (VSAM) وIntegrated Database Management Systems (IDMS) وSystem Management Facilities (SMF)، إضافةً إلى مصادر بيانات أخرى متباينة تشمل قواعد بيانات غير علائقية وملفات غير علائقية وخدمات ويب.

يساعد على ضمان وصول آمن قائم على الأدوار إلى موارد متعددة، بالاعتماد على IBM Resource Access Control Facility (RACF) كأساس، ويدعم الاستخدام على مستوى المؤسسة عبر واجهات الويب ومحطات العمل وواجهات Interactive System Productivity Facility (ISPF).