التحليلات والتصورات وإعداد البيانات وذكاء الأعمال بالخدمة الذاتية لمجموعة واسعة من مصادر البيانات
QMF هي أداة لتحليلات الأعمال والتصورات، غنية بميزات الأمان وسهلة الاستخدام، ومحسّنة لمصادر بيانات IBM Z. توفر وصولًا مباشرًا إلى مصادر البيانات العلائقية مثل IBM Db2 for z/OS، كما توفر وصولًا افتراضيًا إلى مصادر تقليدية غير علائقية مثل Information Management Systems (IMS) وAdaptable Database System (ADABAS) وVirtual Storage Access Method (VSAM) وIntegrated Database Management Systems (IDMS) وSystem Management Facilities (SMF)، إضافةً إلى مصادر بيانات أخرى متباينة تشمل قواعد بيانات غير علائقية وملفات غير علائقية وخدمات ويب.
يساعد على ضمان وصول آمن قائم على الأدوار إلى موارد متعددة، بالاعتماد على IBM Resource Access Control Facility (RACF) كأساس، ويدعم الاستخدام على مستوى المؤسسة عبر واجهات الويب ومحطات العمل وواجهات Interactive System Productivity Facility (ISPF).
ادمج عدة مصادر بيانات IBM Z مع مصادر بيانات أخرى مُنظَّمة وغير مُنظَّمة لاستخلاص رؤى شاملة على مستوى المؤسسة.
استخدم واجهة مستخدم سهلة تُمكّن مستخدمي الأعمال من ابتكار تصورات تلقائيًا عبر مصادر البيانات ومشاركة الرؤى فورًا مع الزملاء.
تخلص من الحاجة إلى أدوات متعددة لذكاء الأعمال مُخصّصة لمصادر بيانات مختلفة، وما يرتبط بها من تكاليف لكل مستخدم. أجر تحليلات مركزية سريعة لبيانات مستخدمين متعددين وعبر مصادر بيانات متعددة.
مُحسَّن للعمل على IBM Z، مع دعم موسَّع لنشر السحابة الهجينة ولمصادر البيانات وقواعد بيانات السحابة الأصلية.
يتيح كلٌّ من QMF for Workstation وQMF for IBM® WebSphere وQMF Z Client استخدام JavaScript داخل الإجراءات لإضافة منطق مثل عبارات "if-then"، والحلقات، وغير ذلك. وعبر واجهة برمجة تطبيقات REST، تُمكّن JavaScript التطوير السريع للواجهات الأمامية المستندة إلى الويب. يتيح عمود JavaScript في QMF تنفيذ معالجات للبيانات قد لا تكون عملية، أو حتى ممكنة، باستخدام SQL.
نشر السحابة الهجينة على IBM Cloud وAzure، مع دعم مصادر بيانات وقواعد بيانات جديدة، بما في ذلك Athena وRedshift وSnowflake وApache Spark وIBM® Cloudant وMongoDB. يوفّر دعم تنسيقات الملفات الجديدة لصيغ Apache Avro وApache Parquet تحسينات كبيرة في الأداء لعمليات استيراد البيانات وتصديرها.
يُسهّل تبسيط طرح إعدادات محطات العمل ونشر QMF for WebSphere على IBM z/OS Container Extensions (IBM zCX) عملية إعداد QMF وصيانته. تم تنفيذ مجموعة من التحسينات الخاصة بالمستخدمين لتحسين تجربة QMF بوجه عام.
كان تحليل بيانات المعاملات المخزّنة في VSAM يتطلّب تقليديًا نقل البيانات خارج المنصّة. ويترتّب على نقل البيانات تكاليف كبيرة وتأخّر في اتخاذ القرار.
احتفِظ ببيانات VSAM على منصة IBM Z. حلِّل هذه البيانات واعرضها في مكانها باستخدام لوحات معلومات QMF الحديثة. خفِّض التكاليف عبر تقليل نقل البيانات، وبالاستفادة من تقنية المحاكاة الافتراضية للبيانات في QMF التي تستخدم محرّكات zIIP.
انتقل من نهج الإدارة التفاعلي إلى النهج الاستباقي لأنظمة Db2 for z/OS وتطبيقاته.
المساعدة على إدارة التعقيد والنمو والتغيير في كائنات ومخطط Db2 for z/OS طوال دورة حياة التطبيق.
تحديث تطبيقات Db2 for z/OS بسرعة ومرونة وجودة مع المساعدة على ضمان اتباع المعايير التنظيمية وقواعد العمل.
أتمتة وتحديث إدارة مرافق Db2 for z/OS لتقليل الوقت والموارد اللازمة لإكمال مهام الصيانة.